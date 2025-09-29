Michael van Gerwen, háromszoros dartsvilágbajnok egy kebabozóban történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult
Orrfacsaró bűz miatt maradt el a vidéki focimeccs: ez volt az oka, hogy nem lehetett játszani
Egy jó nagy falkányi birka vette birtokba az angol csapat pályáját, és eléggé otthon is érezték magukat - a meccset el sem lehetett ezután kezdeni.
Vidéki pályákon már Magyarországon is sokszor volt olyan, hogy egyik pillanatról a másikra valamilyen állat jelent meg a futballpályán, ami miatt egy időre fel kellett függeszteni a mérkőzést. Ami viszont egy angliai pályán volt a hétvégén, az olyat eredményezett, ami még a meccs elkezdését sem tette lehetővé.
Az angol 11. osztályban szereplő St. Neot saját Facebook-oldalán tette közzé, hogy a hétvégi meccsüket azért kellett elhalasztani, mert nagyjából kétszáz birka előző nap "betört", és alaposan "megtrágyázták" a pályát. A klub azt közölte, hogy természetesen nagyon szerettek volna játszani, de ez nem volt lehetséges még a nagytakarítás után sem.
Volt már egy-két halasztásunk a múltban is, ezúttal azonban birkák miatt kell ezt bejelentetünk. Igen, jól olvastátok: birkák! Nagyjából kétszázan mentek fel a pályánkra a meccs előtt nem sokkal, és elég sokáig tartott eltüntetni azt, amit ott hagytak. A pálya állapota éppen rendben is lenne, de a terjengő szag miatt ezt a meccset most kénytelenek vagyunk lefújni
- írta közleményében a klub. Azt azért később hozzátették, hogy a takarításból aki csak tudta, kivette a részét, játékostól vezetőedzőig.
