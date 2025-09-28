A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét.
Hatalmas nemet mondott a felvásárlásra a londoni klub: még mindig nem eladók, bárki próbálkozik
A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasította a Brooklyn Earick amerikai technológiai vállalkozó által vezetett konzorcium informális érdeklődését a klub megvásárlására vonatkozóan - közölte a BBC.
Ez már a harmadik elutasított érdeklődés azóta, hogy Daniel Levy ügyvezető elnök váratlanul távozott a klubtól szeptember elején. Az Enic Sports & Developments Holdings Ltd, amely közel 87%-os részesedéssel rendelkezik a Tottenhamben, közleményben erősítette meg, hogy "a Tottenham Hotspur nem eladó, és az Enic nem kívánja értékesíteni részesedését a klubban".
Earick, aki korábban DJ-ként dolgozott és a NASA-nál űrhajó-kutatásban vett részt, mielőtt megalapította a technológiára, médiára, sportra és szórakoztatásra összpontosító Redacted RnD vállalatot, a közösségi médiában fokozta a találgatásokat egy visszaszámláló közzétételével, amely október 24-ig tart. Az Egyesült Királyság felvásárlási szabályai szerint eddig az időpontig kell hivatalos ajánlatot tennie vagy bejelentenie, hogy nem szándékozik ajánlatot tenni.
A Lewis család, amely az Enic többségi tulajdonosa (Levy és családja körülbelül 30%-kal rendelkezik), egy forrás szerint megerősítette elkötelezettségét a klub mellett, kijelentve, hogy "ez a kéretlen és szükségtelen érdeklődés semmit sem változtat a család elhatározásán és elkötelezettségén, hogy mindent megtegyen a pályán elért sikerek érdekében".
Szeptember 8-án a klub már elutasította Amanda Staveley PCP International Finance Limited cégének, valamint a Dr. Roger Kennedy és Wing-Fai Ng által vezetett konzorcium közeledését is. Thomas Frank, a Tottenham menedzsere elmondta, hogy biztosítékokat kapott a Lewis családtól és Vinai Venkatesham vezérigazgatótól a klub jövőjét illetően: "A Lewis család nagyon átlátható volt, és egyértelművé tették, hogy a klub nem eladó. Személyesen nagyon stabil környezetben érzem magam a mindennapi munkám során."
Levy, aki a Premier League leghosszabb ideig szolgáló elnöke volt, közel negyedszázados működése alatt becslések szerint több mint 50 millió fontot keresett, de rendszeresen a szurkolói tiltakozások célpontjává vált, különösen a tavalyi szezonban. Az észak-londoni klub májusban, a Manchester United elleni Európa-liga döntőben aratott győzelemmel 16 év után szerezte meg első trófeáját.
Szakértők szerint a mostani bejelentés nagyrészt formalitás, mivel a piaci szabályozások megkövetelik a hivatalos nyilatkozatokat az ilyen potenciális felvásárlásokkal kapcsolatos találgatások után. A következő hetekben derül ki, mennyire komolyak Earick szándékai, de az egyértelmű, hogy a Tottenhamet jelenleg olyan klubnak tekintik, amely megvásárolható lehet.
