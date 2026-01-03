2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Ligue 1
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kéz a kézilabdát a kézilabdakapuba dobni készülő kézzel
Sport

Súlyos sérülést szenvedett a válogatott kézis: lemarad az Eb-ről, ő lesz a helyettese

MTI
2026. január 3. 17:31

Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.

A magyar válogatott felkészülése során egy edzésen megsérült jobbszélső pénteken esett át műtéten. A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatása szerint Krakovszki Zsoltot súlyos szalagsérülés miatt kellett megoperálni. A beavatkozás után bokája stabilizálódott, fekvőgipszet kapott, és megkezdődött rehabilitációja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sérülés jellege miatt a visszatérés időpontja egyelőre bizonytalan, további vizsgálatokra lesz szükség. Hasonló esetekben általában több hónapos kihagyással kell számolni.

Krakovszki kiesése után a válogatott keretébe a Szeged jobbszélsője, Szilágyi Benjámin kapott meghívót Chema Rodríguez szövetségi kapitánytól. A felkészülés során a Tatabánya beállója, Papp Tamás is lehetőséget kap, ő az edzéseken csatlakozik a csapathoz.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A magyar együttes a kontinenstorna előtti utolsó felkészülési mérkőzését jövő pénteken 19 órától játssza a győri Audi Arénában Románia ellen.

Az Európa-bajnokságon a magyar válogatott a kristianstadi csoportkörben három ellenféllel találkozik: január 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal mérkőzik meg. A csoportból az első két helyezett jut tovább a középdöntőbe.
Címlapkép: Getty Images
#rehabilitáció #sport #műtét #magyar válogatott #sérülés #európa-bajnokság #kézilabda #válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Horváth Csaba

Elhunyt Horváth Csaba

Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.

FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:35
18:10
17:59
17:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 3.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
2026. január 2.
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2026. január 3.
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
2026. január 3.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
2026. január 2.
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
NAPTÁR
Tovább
2026. január 3. szombat
Genovéva, Benjámin
1. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Elhunyt Horváth Csaba
2
1 hete
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
3
2 hete
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
4
1 napja
F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
5
3 napja
Élete egyik legfurább gólját szerezte Cristiano Ronaldo, de csak döntetlenre volt elég a találat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális törlesztés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén legalább ahhoz fizetnünk kell, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 18:10
Újabb részletek az elfogott venezuelai diktátorról: képet is közöltek róla, ide viszik most Madurót
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 17:59
Kvíz: Jöhet egy vicces kvíz, csupa furfangos kérdéssel? Ember legyen a talpán, aki 10 pontot szerez!
Agrárszektor  |  2026. január 3. 17:07
Figyelmeztetik a magyarokat: veszélyesek lehetnek ezek a tavak itthon