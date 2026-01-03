Súlyos sérülést szenvedett a válogatott kézis: lemarad az Eb-ről, ő lesz a helyettese

Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.

A magyar válogatott felkészülése során egy edzésen megsérült jobbszélső pénteken esett át műtéten. A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatása szerint Krakovszki Zsoltot súlyos szalagsérülés miatt kellett megoperálni. A beavatkozás után bokája stabilizálódott, fekvőgipszet kapott, és megkezdődött rehabilitációja.

A sérülés jellege miatt a visszatérés időpontja egyelőre bizonytalan, további vizsgálatokra lesz szükség. Hasonló esetekben általában több hónapos kihagyással kell számolni.

Krakovszki kiesése után a válogatott keretébe a Szeged jobbszélsője, Szilágyi Benjámin kapott meghívót Chema Rodríguez szövetségi kapitánytól. A felkészülés során a Tatabánya beállója, Papp Tamás is lehetőséget kap, ő az edzéseken csatlakozik a csapathoz.

A magyar együttes a kontinenstorna előtti utolsó felkészülési mérkőzését jövő pénteken 19 órától játssza a győri Audi Arénában Románia ellen.

Az Európa-bajnokságon a magyar válogatott a kristianstadi csoportkörben három ellenféllel találkozik: január 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal mérkőzik meg. A csoportból az első két helyezett jut tovább a középdöntőbe.