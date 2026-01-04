Ezt a rekordot is vitté Mbappé: elképesztő, mit csinált a francia világsztár

A Labdarúgás Történetének és Statisztikájának Nemzetközi Szövetsége (IFFHS) közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal. A világbajnok támadót a rangsorban Lionel Messi és Harry Kane követi.

A nemzetközi labdarúgó-statisztikákkal foglalkozó IFFHS éves értékelése szerint Mbappé kimagasló teljesítményt nyújtott a spanyol élvonalban. A Real Madrid játékosaként 2025-ben 39 alkalommal volt eredményes a La Ligában. A francia támadó ezzel kiérdemelte a nemzeti bajnokságok legeredményesebb játékosának járó elismerést.

A rangsor második helyén az Inter Miami argentin klasszisa, Lionel Messi végzett, aki az elmúlt évben 35 bajnoki gólig jutott. A dobogó harmadik fokára a Bayern München angol csatára, Harry Kane állhatott fel, miután 31 találatot szerzett a német bajnokságban.

Az IFFHS által összeállított, összesen 33 játékost felvonultató listára legalább 22 bajnoki góllal lehetett felkerülni 2025-ben. A szaúdi al-Nasszr portugál legendája, Cristiano Ronaldo 28 találattal a hetedik helyen zárt. A Manchester City norvég csatára, Erling Haaland 27 gólig jutott, ami a kilencedik pozíciót jelentette számára az értékelésben.

A rangsor 13. helyét Viktor Gyökeres szerezte meg, aki svéd válogatottként, de magyar felmenőkkel 26 bajnoki gólt jegyzett. Gyökeres az év első felében még a portugál Sporting játékosaként szerepelt, majd klubváltását követően az Arsenal együttesében folytatta pályafutását.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA