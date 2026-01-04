2026. január 4. vasárnap Titusz, Leona
-3 °C Budapest
München, 2024. július 9.A francia Kylian Mbappé a németországi labdarúgó Európa-bajnokság elõdöntõjében játszott Spanyolország - Franciaország mérkõzés elõtt a müncheni Allianz Arénában 2024. július 9-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Sport

Ezt a rekordot is vitté Mbappé: elképesztő, mit csinált a francia világsztár

Pénzcentrum
2026. január 4. 14:32

A Labdarúgás Történetének és Statisztikájának Nemzetközi Szövetsége (IFFHS) közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal. A világbajnok támadót a rangsorban Lionel Messi és Harry Kane követi.

A nemzetközi labdarúgó-statisztikákkal foglalkozó IFFHS éves értékelése szerint Mbappé kimagasló teljesítményt nyújtott a spanyol élvonalban. A Real Madrid játékosaként 2025-ben 39 alkalommal volt eredményes a La Ligában. A francia támadó ezzel kiérdemelte a nemzeti bajnokságok legeredményesebb játékosának járó elismerést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rangsor második helyén az Inter Miami argentin klasszisa, Lionel Messi végzett, aki az elmúlt évben 35 bajnoki gólig jutott. A dobogó harmadik fokára a Bayern München angol csatára, Harry Kane állhatott fel, miután 31 találatot szerzett a német bajnokságban.

Az IFFHS által összeállított, összesen 33 játékost felvonultató listára legalább 22 bajnoki góllal lehetett felkerülni 2025-ben. A szaúdi al-Nasszr portugál legendája, Cristiano Ronaldo 28 találattal a hetedik helyen zárt. A Manchester City norvég csatára, Erling Haaland 27 gólig jutott, ami a kilencedik pozíciót jelentette számára az értékelésben.

A rangsor 13. helyét Viktor Gyökeres szerezte meg, aki svéd válogatottként, de magyar felmenőkkel 26 bajnoki gólt jegyzett. Gyökeres az év első felében még a portugál Sporting játékosaként szerepelt, majd klubváltását követően az Arsenal együttesében folytatta pályafutását.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #real madrid #nemzetközi foci #cristiano ronaldo #La Liga #lionel messi #kylian mbappé

