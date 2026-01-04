Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül.
Ezt a rekordot is vitté Mbappé: elképesztő, mit csinált a francia világsztár
A Labdarúgás Történetének és Statisztikájának Nemzetközi Szövetsége (IFFHS) közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal. A világbajnok támadót a rangsorban Lionel Messi és Harry Kane követi.
A nemzetközi labdarúgó-statisztikákkal foglalkozó IFFHS éves értékelése szerint Mbappé kimagasló teljesítményt nyújtott a spanyol élvonalban. A Real Madrid játékosaként 2025-ben 39 alkalommal volt eredményes a La Ligában. A francia támadó ezzel kiérdemelte a nemzeti bajnokságok legeredményesebb játékosának járó elismerést.
A rangsor második helyén az Inter Miami argentin klasszisa, Lionel Messi végzett, aki az elmúlt évben 35 bajnoki gólig jutott. A dobogó harmadik fokára a Bayern München angol csatára, Harry Kane állhatott fel, miután 31 találatot szerzett a német bajnokságban.
Az IFFHS által összeállított, összesen 33 játékost felvonultató listára legalább 22 bajnoki góllal lehetett felkerülni 2025-ben. A szaúdi al-Nasszr portugál legendája, Cristiano Ronaldo 28 találattal a hetedik helyen zárt. A Manchester City norvég csatára, Erling Haaland 27 gólig jutott, ami a kilencedik pozíciót jelentette számára az értékelésben.
A rangsor 13. helyét Viktor Gyökeres szerezte meg, aki svéd válogatottként, de magyar felmenőkkel 26 bajnoki gólt jegyzett. Gyökeres az év első felében még a portugál Sporting játékosaként szerepelt, majd klubváltását követően az Arsenal együttesében folytatta pályafutását.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A bokszbajnok az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét
A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor.
Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak
A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította a követeléseiket.
Wilfried Nancy szerint igazságtalanul ítélik meg a Celticnél eltöltött első hetei alapján, de elismeri, hogy az állása veszélyben lehet egy újabb vereség után.
A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.
Legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart.
Életveszélyes műtéten esett át a brazil focilegenda szilveszterkor: emiatt volt szükség a beavatkozásra
A legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény.
A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét.
Ilyen aztán nem minden nap történik a kézilabdában! Időn túli szabaddobásból mentett pontot a magyar csapat
mérkőzés végkimenetele drámai körülmények között alakult ki.
Megszólalt Varga Barnabás menedzsere a csatár átigazolásáról: meglepő helyekről keresik a magyar klasszist
Az ideális klubprofilról Paunoch egyértelművé tette, hogy Varga számára olyan csapatot képzel el, amely támadó felfogású futballt játszik.
Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.
A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.
Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.
Új csatárt igazolt a Manchester City: mélyen a zsebükbe nyúltak, tőle várja Guardiola a bajnoki címet
A megbeszélések várhatóan a héten folytatódnak, mivel a City szeretné lezárni a 25 éves szélső szerződtetését a január 1-jén nyíló átigazolási időszakban.
Kimondta Cristiano Ronaldo, ekkor fog visszavonulni a profi futballtól: ezt a cél még el akarja érni a portugál legenda
Még komoly céljai vannak a portugál támadónak.
Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, és jövő nyáron amerikai menyasszonyát veszi feleségül, így véglegesen a tengerentúlon tervezi leélni az életét.
Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában.
A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain futballcsapatából öten is bekerültek az IFFHS 2025-ös álomválogatottjába.