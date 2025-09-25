Gareth Bale, a walesi futball-legenda új életet kezdett a visszavonulása óta, amely során a családjára és új szakmai kihívásaira koncentrál
Kíméletlenül lecsapott a Liverpool a jegyüzérekre: több mint ezer embert kitiltottak, nincs kegyelem
A Liverpool FC az elmúlt két évben 145 ezer jegyfiókot zárt be a jegyüzérkedés elleni küzdelem részeként, és rekordszámú, 1114 élethosszig tartó kitiltást adott ki az előző szezonban - jelentette a BBC.
A Premier League bajnoki címvédője, a Liverpool azt közölte, hogy az elmúlt 12 hónapban 500 embert nem engedtek be az Anfield stadionba, mert eldobható telefonokkal próbáltak bejutni, amelyeket a jegyüzérek használnak a nyomonkövethetőség elkerülésére.
A város nyomozói 162 közösségimédia-csoportot is felszámoltak, amelyeknek összesen több mint egymillió felhasználója volt. Ezek a csoportok hamis jegyek értékesítésével vagy valódi jegyek túlárazott továbbadásával foglalkoztak.
A mérkőzésnapokon közel 400 célzott ellenőrzést hajtottak végre, megakadályozva a gyanús tevékenységgel rendelkező fiókok belépését a forgókapuknál. Az 1114 élethosszig tartó kitiltás jelentős növekedést jelent a 2023-24-es szezonban kiszabott 75 kitiltáshoz képest. A 2023-24-es szezon során a Liverpool 100 ezer hamis fiókot zárt be.
A klub szerint az új megelőző intézkedések, köztük a többfaktoros hitelesítés, az egyszeri bejelentkezés és a fejlettebb csaláselemző eszközök bevezetése, jelentős különbséget hoztak. A Liverpool hivatalos szankciós eljárást működtet, ahol vezető klubtisztviselők és egy független szurkolói egyesület tagja hallgatja meg az eseteket és dönt a megfelelő intézkedésről. Az élethosszig tartó kitiltások és határozatlan idejű felfüggesztések többségét a bérletjegyek, tagságok vagy vendéglátási jegyek jogosulatlan értékesítése miatt szabták ki.
A Premier League friss eredményei, hírei és statisztikái a Sportonlineon: KATTINTS!
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Liverpoolon kívül persze más klubok is fokozzák erőfeszítéseiket: az Arsenal közel 74 ezer fiókot törölt és több mint 7000 tagságot tiltott le ebben a szezonban, míg a Chelsea állítása szerint több mint 350 ezer botok általi vásárlási kísérletet blokkolt.
A Futballszurkolók Szövetségének vezetője, Tom Greatrex azonban megkérdőjelezte, hogy egyes Premier League klubok mennyire elkötelezettek a jegyüzérkedés elleni küzdelemben, és megjegyezte, hogy a hosszú távú szurkolók számára lehetetlenné vált a jegyvásárlás a másodlagos ügynökségeken keresztüli értékesítés miatt.
A Premier League óvatosságra inti a szurkolókat a nem hivatalos oldalak használatakor, és titkosított vonalkódokat vezet be a digitális jegyekhez, ami állításuk szerint megnehezíti a jegyüzérkedést. Az előző szezonban az angol labdarúgás felső hat osztályában mindössze 12 letartóztatást regisztrált a Belügyminisztérium jegyüzérkedés miatt. Arról, hogy micsoda háttérüzletág lett a túlárazott, sokszor hamis jegyekkel való üzérkedés, korábban már írtunk, itt olvashatod el:
Egy döntetlen is elég volt ahhoz, hogy a magyar futsalválogatott tíz év után újra kijusson az Eb-re.
Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.
Federica Brignone olasz síző még nem tudja, mikor térhet vissza a versenyzéshez a lábműtétje után.
A FIFA nem tervezi a világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt erről.
Két korábbi Macarthur Bulls-játékos, Clayton Lewis és Kearyn Baccus 10 000 ausztrál dolláros (6 600 amerikai dollár) pénzbüntetést kapott egy fogadási botrányban való részvételért.
A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében.
Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.
Hugo Ekitike, a Liverpool csatára négy gólt szerzett hét mérkőzésen, de a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kiállították.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában.
Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz.
A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak.
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben.
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is