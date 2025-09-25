Kíméletlenül lecsapott a Liverpool a jegyüzérekre: több mint ezer embert kitiltottak, nincs kegyelem

A Liverpool FC az elmúlt két évben 145 ezer jegyfiókot zárt be a jegyüzérkedés elleni küzdelem részeként, és rekordszámú, 1114 élethosszig tartó kitiltást adott ki az előző szezonban - jelentette a BBC.

A Premier League bajnoki címvédője, a Liverpool azt közölte, hogy az elmúlt 12 hónapban 500 embert nem engedtek be az Anfield stadionba, mert eldobható telefonokkal próbáltak bejutni, amelyeket a jegyüzérek használnak a nyomonkövethetőség elkerülésére.

A város nyomozói 162 közösségimédia-csoportot is felszámoltak, amelyeknek összesen több mint egymillió felhasználója volt. Ezek a csoportok hamis jegyek értékesítésével vagy valódi jegyek túlárazott továbbadásával foglalkoztak.

A mérkőzésnapokon közel 400 célzott ellenőrzést hajtottak végre, megakadályozva a gyanús tevékenységgel rendelkező fiókok belépését a forgókapuknál. Az 1114 élethosszig tartó kitiltás jelentős növekedést jelent a 2023-24-es szezonban kiszabott 75 kitiltáshoz képest. A 2023-24-es szezon során a Liverpool 100 ezer hamis fiókot zárt be.

A klub szerint az új megelőző intézkedések, köztük a többfaktoros hitelesítés, az egyszeri bejelentkezés és a fejlettebb csaláselemző eszközök bevezetése, jelentős különbséget hoztak. A Liverpool hivatalos szankciós eljárást működtet, ahol vezető klubtisztviselők és egy független szurkolói egyesület tagja hallgatja meg az eseteket és dönt a megfelelő intézkedésről. Az élethosszig tartó kitiltások és határozatlan idejű felfüggesztések többségét a bérletjegyek, tagságok vagy vendéglátási jegyek jogosulatlan értékesítése miatt szabták ki.

A Liverpoolon kívül persze más klubok is fokozzák erőfeszítéseiket: az Arsenal közel 74 ezer fiókot törölt és több mint 7000 tagságot tiltott le ebben a szezonban, míg a Chelsea állítása szerint több mint 350 ezer botok általi vásárlási kísérletet blokkolt.

A Futballszurkolók Szövetségének vezetője, Tom Greatrex azonban megkérdőjelezte, hogy egyes Premier League klubok mennyire elkötelezettek a jegyüzérkedés elleni küzdelemben, és megjegyezte, hogy a hosszú távú szurkolók számára lehetetlenné vált a jegyvásárlás a másodlagos ügynökségeken keresztüli értékesítés miatt.

A Premier League óvatosságra inti a szurkolókat a nem hivatalos oldalak használatakor, és titkosított vonalkódokat vezet be a digitális jegyekhez, ami állításuk szerint megnehezíti a jegyüzérkedést. Az előző szezonban az angol labdarúgás felső hat osztályában mindössze 12 letartóztatást regisztrált a Belügyminisztérium jegyüzérkedés miatt. Arról, hogy micsoda háttérüzletág lett a túlárazott, sokszor hamis jegyekkel való üzérkedés, korábban már írtunk, itt olvashatod el: