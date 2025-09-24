Sosem ér véget az eszetlen költekezés? Megvolt a PL-tulajdonosok találkozója, eredmény nulla

Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében, így valószínűtlen, hogy azok a következő szezon előtt életbe lépnének - írta meg a Football Today.
A Premier League vezetői az elmúlt 18 hónapban próbáltak új pénzügyi irányítási intézkedéseket bevezetni, és bizakodóak voltak, hogy a keddi, londoni találkozón megkapják a klubok támogatását az új javaslatokhoz.
A Guardian információi szerint azonban a megbeszélésen nem történt jelentős előrelépés, így a sokat bírált jelenlegi pénzügyi szabályok valószínűleg továbbra is érvényben maradnak.
Az egyik megvitatott javaslat a csapatok költségarányára vonatkozó szabályok bevezetése volt, amely a klubok bérköltségét, átigazolási kiadásait és ügynöki díjait a bevételük 85 százalékára korlátozná. Kilenc Premier League-klub már elkötelezett egy ilyen rendszer mellett az európai kvalifikáció miatt, és állítólag értékelik a jelenlegi szabályok által biztosított rugalmasságot.
Egy másik javaslat, az úgynevezett "horgonyzás" minden klub kiadását a liga utolsó helyezettje bevételének körülbelül ötszörösében maximálná. Tavaly 16 klub szavazott a horgonyzás mellett, a Manchester City, a Manchester United és az Aston Villa ellene szavazott, míg a Chelsea tartózkodott.
A szabályok mellett érvelők szerint a horgonyzás kulcsfontosságú lehet az élvonal versenyegyensúlyának fenntartásában. Ugyanakkor aggályok merültek fel, hogy ha az elvet elfogadják, az Angol Labdarúgó Liga (EFL) is követheti a példát, ami jelentős következményekkel járhat a kieső klubok számára.
Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz.
A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak.
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben.
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek
A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.
