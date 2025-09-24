Sosem ér véget az eszetlen költekezés? Megvolt a PL-tulajdonosok találkozója, eredmény nulla

A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében, így valószínűtlen, hogy azok a következő szezon előtt életbe lépnének - írta meg a Football Today.

A Premier League vezetői az elmúlt 18 hónapban próbáltak új pénzügyi irányítási intézkedéseket bevezetni, és bizakodóak voltak, hogy a keddi, londoni találkozón megkapják a klubok támogatását az új javaslatokhoz.

A Guardian információi szerint azonban a megbeszélésen nem történt jelentős előrelépés, így a sokat bírált jelenlegi pénzügyi szabályok valószínűleg továbbra is érvényben maradnak.

Az egyik megvitatott javaslat a csapatok költségarányára vonatkozó szabályok bevezetése volt, amely a klubok bérköltségét, átigazolási kiadásait és ügynöki díjait a bevételük 85 százalékára korlátozná. Kilenc Premier League-klub már elkötelezett egy ilyen rendszer mellett az európai kvalifikáció miatt, és állítólag értékelik a jelenlegi szabályok által biztosított rugalmasságot.

Egy másik javaslat, az úgynevezett "horgonyzás" minden klub kiadását a liga utolsó helyezettje bevételének körülbelül ötszörösében maximálná. Tavaly 16 klub szavazott a horgonyzás mellett, a Manchester City, a Manchester United és az Aston Villa ellene szavazott, míg a Chelsea tartózkodott.

A szabályok mellett érvelők szerint a horgonyzás kulcsfontosságú lehet az élvonal versenyegyensúlyának fenntartásában. Ugyanakkor aggályok merültek fel, hogy ha az elvet elfogadják, az Angol Labdarúgó Liga (EFL) is követheti a példát, ami jelentős következményekkel járhat a kieső klubok számára.