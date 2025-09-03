Lékai Máté nem lép többet pályára a magyar férfi kézilabda-válogatottban. A Ferencváros 37 éves irányítója ma jelentette be döntését.
Eszement összegeket költött el Szoboszlai és Kerkez Liverpoolja: hol a vége a brutális pénzszórásnak?
Egyedül költöttek el többet a Premier League klubjai játékosokra, mint a másik négy európai topligában összesen - ez derül ki, ha összeadjuk a hétfő éjjel lezárult nyári transzferablak számait. A folyamat megállíthatatlannak látszik, a klubok semmilyen pénzt nem sajnálnak, ha az eredmények eléréséről van szó. De hová tűntek a szaúdiak, akik még két éve is letarolták az európai játékospiacot?
Hétfőn éjszaka minden európai topligában lezárult a nyári átigazolási időszak. A csapatok legközelebb januárban igazolhatnak majd új játékosokat, addig pedig csak olyan futballisták érkezhetnek, akiknek nincs érvényes szerződésük, vagyis szabadon igazolhatók. Januárban emellett a csapatok olyanokkal is tárgyalhatnak, akiknek június 30-áig lejár a szerződésük, és szeretnék majd a következő szezontól a soraikban tudni.
Nem meglepetés - különösen azoknak, akik közelebbről figyelték az átigazolási híreket - hogy ezen a nyáron minden rekord megdőlt az átigazolási piacon, a Premier League-ben most először három milliárd eurót tett ki az az összeg, amit a csapatok új játékosok szerződtetésére költöttek. Mint hamarosan látni fogjuk: az angol pontvadászat nem csak színvonalban, de értékben és az elköltött pénz mennyiségében is köröket vert a másik négy európai topbajnokságra. Összeszedtük a számokat, hogy jól láthassuk a hatalmas különbségeket.
Egyedül többet költött a Premier League, mint a többi bajnokság összesen
Már évek kérdése sem volt, hogy az angol bajnokság mikor lépi át a három milliárdos küszöböt abban a tekintetben, amennyit az itt szereplő klubok kifizetnek a játékosok addigi csapatainak. A Premier League most megtette, ráadásul ezt az összeget alaposan túl is szárnyalva három és fél milliárd eurót tett ki a végösszeg - elképesztő rekord dőlt tehát meg. A grafikonon azt szemléltetjük, mennyivel több pénz áramlott ki a PL-csapatoktól, mint más topligáknál.
A Premier League, mint a fenti adatsoron is látszik, egész konkrétan egymaga költött el több pénzt, mint az olasz, a német, a spanyol és a francia bajnokság összesen. A 3,59 milliárd euró felfoghatatlanul magas összeg, és a szakértők már azt találgatják, mikor lehet majd meg az öt- ,majd pár év múlva a tízmilliárdos határ.
Csúcson a Liverpool a transzferpiacon
Persze ez az összeg nem is szorul különösebb magyarázatra, ha megnézzük, mennyit költöttek külön-külön a csapatok. Csak a Premier League-ben majdnem a mezőny fele elérte és túl is szárnyalta a 200 milliós költési határt (euróban számolva), és a top 5 legtöbbet költő csapat közé már 185 millió fonttal sem lehetett bekerülni. Mivel topcsapatokról van szó, ez az ő esetükben azt jelenti, hogy ez a 200 millió euró nagyjából két-három játékos ára - hiszen ők ritkán az alsó polcról válogatnak.
A költéseknél törönymagasan kiemelkedik a bajnoki címvédő - a Szoboszlai Dominikot, valamint immár Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató - Liverpool, akik még brit transzferrekordot is felállítottak azzal, hogy a határidő előtt 130 millió fontot fizettek a Newcastle-nek Alexander Isakért. De persze emellett is költöttek szépen, érkezett például Wirtz és Frimpong, akik szintén nem gombokért váltottak klubot, és még Kerkez Milos is 40 millió fontjába került a csapatnak.
Európa lemaradt, de alig valaki zárt pluszban
Végezetül érdemes megnézni azt is, hogy ha a képletből kivesszük a már saját ligában játszó angol pontvadászatot, akkor ki nyerte a nyári költési versenyt. A lista első helyén itt a Diego Simeone vezette Atlético Madrid áll - láthatóan komolyan gondolják a bajnoki cím visszavételét a Real Madrid és a Barcelona "tengelyétől". A Matracosok 177 millió eurót költöttek el, és ha mellévesszük, hogy tavasszal Diego Simeone a világ legjobban fizetett topedzője lett, akkor bizony láthatjuk, hogy Madridban betolták az all int.
A második helyen a tavalyi szezont alaposan elrontó olasz gárda, az AC Milan áll, akik még Massimiliano Allegrit is visszahozták a régi sikerek újraélése érdekében. Ők 161 millió euróért vásároltak új játékosokat, de hogy az egésznek legyen valami értelme, el kéne érniük a BL-helyeket, amihez a top 4-ben kellene végezniük. A harmadik Bayer Leverkusen pedig bár elköltött 160 millió eurót a játékosokra, a fentebb már említett Florian Wirtzet és Jeremie Frimpongot is hatalmas pénzekért adta el Liverpoolba, így azon kevés topcsapat közé tartoznak, akik 25 milliós pluszban zárták a transzferablakot.
A játékospiacon tehát továbbra is elképesztő pénzek mozognak, és nem tűnik úgy, hogy a folyamat megállítható vagy legalább lassítható lenne. Bár a "mindenkit megveszünk" játékospolitikával kapcsolatban az elmúlt években inkább Szaúd-Arábiát emlegettük sokszor, beszédes, hogy mindössze egy szaúdi klubot találhattunk a 20-as toplistában. Ez jól mutatja, hogy a játékosok, ha lehet, egyre inkább kerülik az arab országot, mert karrierjük érdekében inkább Európában maradnak - még akár sokkal kevesebb pénzért is.
