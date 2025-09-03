2025. szeptember 3. szerda Hilda
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Male soccer players running and leading ball during match on sports field, side view wide shot
Sport

Eszement összegeket költött el Szoboszlai és Kerkez Liverpoolja: hol a vége a brutális pénzszórásnak?

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 16:15

Egyedül költöttek el többet a Premier League klubjai játékosokra, mint a másik négy európai topligában összesen - ez derül ki, ha összeadjuk a hétfő éjjel lezárult nyári transzferablak számait. A folyamat megállíthatatlannak látszik, a klubok semmilyen pénzt nem sajnálnak, ha az eredmények eléréséről van szó. De hová tűntek a szaúdiak, akik még két éve is letarolták az európai játékospiacot?

Hétfőn éjszaka minden európai topligában lezárult a nyári átigazolási időszak. A csapatok legközelebb januárban igazolhatnak majd új játékosokat, addig pedig csak olyan futballisták érkezhetnek, akiknek nincs érvényes szerződésük, vagyis szabadon igazolhatók. Januárban emellett a csapatok olyanokkal is tárgyalhatnak, akiknek június 30-áig lejár a szerződésük, és szeretnék majd a következő szezontól a soraikban tudni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nem meglepetés - különösen azoknak, akik közelebbről figyelték az átigazolási híreket - hogy ezen a nyáron minden rekord megdőlt az átigazolási piacon, a Premier League-ben most először három milliárd eurót tett ki az az összeg, amit a csapatok új játékosok szerződtetésére költöttek. Mint hamarosan látni fogjuk: az angol pontvadászat nem csak színvonalban, de értékben és az elköltött pénz mennyiségében is köröket vert a másik négy európai topbajnokságra. Összeszedtük a számokat, hogy jól láthassuk a hatalmas különbségeket.

KATTINTS az élő sporteredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Egyedül többet költött a Premier League, mint a többi bajnokság összesen

Már évek kérdése sem volt, hogy az angol bajnokság mikor lépi át a három milliárdos küszöböt abban a tekintetben, amennyit az itt szereplő klubok kifizetnek a játékosok addigi csapatainak. A Premier League most megtette, ráadásul ezt az összeget alaposan túl is szárnyalva három és fél milliárd eurót tett ki a végösszeg - elképesztő rekord dőlt tehát meg. A grafikonon azt szemléltetjük, mennyivel több pénz áramlott ki a PL-csapatoktól, mint más topligáknál.

A Premier League, mint a fenti adatsoron is látszik, egész konkrétan egymaga költött el több pénzt, mint az olasz, a német, a spanyol és a francia bajnokság összesen. A 3,59 milliárd euró felfoghatatlanul magas összeg, és a szakértők már azt találgatják, mikor lehet majd meg az öt- ,majd pár év múlva a tízmilliárdos határ.

Csúcson a Liverpool a transzferpiacon

Persze ez az összeg nem is szorul különösebb magyarázatra, ha megnézzük, mennyit költöttek külön-külön a csapatok. Csak a Premier League-ben majdnem a mezőny fele elérte és túl is szárnyalta a 200 milliós költési határt (euróban számolva), és a top 5 legtöbbet költő csapat közé már 185 millió fonttal sem lehetett bekerülni. Mivel topcsapatokról van szó, ez az ő esetükben azt jelenti, hogy ez a 200 millió euró nagyjából két-három játékos ára - hiszen ők ritkán az alsó polcról válogatnak.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A költéseknél törönymagasan kiemelkedik a bajnoki címvédő - a Szoboszlai Dominikot, valamint immár Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató - Liverpool, akik még brit transzferrekordot is felállítottak azzal, hogy a határidő előtt 130 millió fontot fizettek a Newcastle-nek Alexander Isakért. De persze emellett is költöttek szépen, érkezett például Wirtz és Frimpong, akik szintén nem gombokért váltottak klubot, és még Kerkez Milos is 40 millió fontjába került a csapatnak.  

Európa lemaradt, de alig valaki zárt pluszban

Végezetül érdemes megnézni azt is, hogy ha a képletből kivesszük a már saját ligában játszó angol pontvadászatot, akkor ki nyerte a nyári költési versenyt. A lista első helyén itt a Diego Simeone vezette Atlético Madrid áll - láthatóan komolyan gondolják a bajnoki cím visszavételét a Real Madrid és a Barcelona "tengelyétől". A Matracosok 177 millió eurót költöttek el, és ha mellévesszük, hogy tavasszal Diego Simeone a világ legjobban fizetett topedzője lett, akkor bizony láthatjuk, hogy Madridban betolták az all int.

A második helyen a tavalyi szezont alaposan elrontó olasz gárda, az AC Milan áll, akik még Massimiliano Allegrit is visszahozták a régi sikerek újraélése érdekében. Ők 161 millió euróért vásároltak új játékosokat, de hogy az egésznek legyen valami értelme, el kéne érniük a BL-helyeket, amihez a top 4-ben kellene végezniük. A harmadik Bayer Leverkusen pedig bár elköltött 160 millió eurót a játékosokra, a fentebb már említett Florian Wirtzet és Jeremie Frimpongot is hatalmas pénzekért adta el Liverpoolba, így azon kevés topcsapat közé tartoznak, akik 25 milliós pluszban zárták a transzferablakot.

A játékospiacon tehát továbbra is elképesztő pénzek mozognak, és nem tűnik úgy, hogy a folyamat megállítható vagy legalább lassítható lenne. Bár a "mindenkit megveszünk" játékospolitikával kapcsolatban az elmúlt években inkább Szaúd-Arábiát emlegettük sokszor, beszédes, hogy mindössze egy szaúdi klubot találhattunk a 20-as toplistában. Ez jól mutatja, hogy a játékosok, ha lehet, egyre inkább kerülik az arab országot, mert karrierjük érdekében inkább Európában maradnak - még akár sokkal kevesebb pénzért is.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #európa #sport #rekord #millió #milliárd #angol #premier #premier league #német bajnokság #átigazolási szezon #átigazolás #átigazolási hírek #sportgazdaság #játékoscsere #játékosügynök #csapatok #kerkez #angol bajnokság #olasz bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:16
17:03
16:46
16:29
16:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 3.
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
2025. szeptember 3.
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
2025. szeptember 3.
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
3 napja
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
3 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
1 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
6 napja
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
Veszélyközösség
az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek csoportja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 17:16
Itt a fordulat, Putyin tárgyalni hívta Zelenszkijt: mit lép az ukrán elnök?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 16:03
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 16:31
Megdöbbentő tévhitek dőltek meg a húsfogyasztásról, ezt sokan nem tudták