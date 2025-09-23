Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Töredelmes vallomást tett Marco Rossi: "Magyarország mentett meg..."
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Percekre volt attól, hogy könyvelői állást vállaljon Marco Rossi, aki már hét éve irányítja a magyar labdarúgó-válogatottat - erről maga az olasz mester beszélt a La Gazzetta dello Sport című olasz lapnak adott interjújában.
A válogatott vezetőedzője azt mondta, hogy még másfél évtizeddel ezelptt eredetileg egy barátja vendéglátóhelyébe akart itt befektetni, aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve felhívta a Honvéd sportigazgatóját - de ott se mentek könnyen az első hónapok.
2011-ben azzal a céllal repültem Budapestre, hogy a vendéglátós üzletágra koncentráljak. Az olasz foci csalódást okozott nekem, de aztán a feleségem és egy barátom meggyőzött, hogy hívjam fel a Honvéd sportigazgatóját. Majdnem tizenöt év telt el, és még mindig itt vagyok, 2018 óta irányítom a válogatottat, ez az ország mentett meg engem. Lehetőséget adtak arra, hogy dolgozzak, míg Olaszország nem. Talán ez az én hibám is volt, sose tudtam, hogyan adjam el magam
- fogalmazott Marco Rossi. Elmondta még, hogy mostanra alaposan beileszkedett Magyarországon, majdhogynem magyarnak érzi magát.
Eladtam a házamat Bresciában, de hiányzott a foci. Eleinte nem kerestem sokat, a 2016–2017-es idényben, amikor bajnokságot nyertem a Honvéddal, én voltam a legkevesebbet kereső edző a bajnokságban. Magyarország visszaadta a méltóságomat, ma már szinte én is magyarnak érzem magam. A nyelv nehéz, egy-két kifejezést ismerek, de alapvetően spanyolul és angolul beszélek a játékosokkal
- mondta erről Rossi. Végezetül elmondta, hogy mi a végső célja a válogatottal, amelyet 2018 óta irányít.
Az az álmom, hogy Magyarországot negyven év után ismét kijuttassam a világbajnokságra. Ha ezt meg tudnám valósítani, nyugdíjba vonulhatnék. Örökre emlékeznének rám, és a nagyapám is büszke lenne
- mondta az olasz mester.
A magyar válogatott két mérkőzés után egy ponttal a harmadik helyen áll a világbajnoki selejtezőcsoportban. Legközelebb októberben lépnek majd pályára, amikor Örményországot fogadja a Puskás Arénában, utána Portugáliába utazik.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
