tour de france, bicikliverseny, kerékpár, bicikli
Sport

Komoly újítás jön a bringaversenyen: ezt teszik rá az összes indulóra a vébén, komoly oka van

Pénzcentrum
2025. szeptember 21. 20:34

A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.

A biztonsági intézkedés bevezetése a tavalyi svájci világbajnokságon történt tragédia után vált szükségessé, ahol Muriel Furrer svájci tinédzser egy bukást követően életét vesztette a junior női mezőnyversenyen. Sajtójelentések szerint Furrer másfél órán át feküdt egyedül az út szélén, mielőtt rátaláltak volna, és később fejsérülés következtében elhunyt.

A UCI közleménye szerint a SafeR nyomkövető technológiát augusztusban a Tour de Romandie Feminin három szakaszán tesztelték Svájcban, és most Ruandában is alkalmazni fogják. Minden versenyző – a junior és U23-as kategóriáktól kezdve az elit versenyzőkig – kerékpárjának nyergére nyomkövető eszközt szerelnek, amely lehetővé teszi helyzetük valós idejű követését - írja a Reuters tudósítása.

Baleset vagy hirtelen sebességváltozás esetén az eszköz lehetővé teszi "a szokatlan helyzetek azonnali azonosítását, például ha egy versenyző hirtelen megáll a pályán" – közölte a szövetség.

"A UCI a SafeR-rel és az országúti kerékpározás minden érintettjével szoros együttműködésben folyamatosan dolgozik a versenyzők biztonságának javításán" – nyilatkozta David Lappartient, a UCI elnöke. "A GPS biztonsági nyomkövető rendszer bevezetése fontos és szükséges előrelépés ebben a tekintetben."

Az elnök hozzátette: "Ennek a rendszernek köszönhetően bármely észrevétlenül maradt incidens vagy baleset gyorsan azonosítható lesz, és a helyszínen lévők, valamint a mentőszolgálatok mozgósításával a lehető leggyorsabban segítséget lehet nyújtani az érintett személynek."

Az országúti világbajnokság ezen a hétvégén kezdődik Kigaliban – ez az első alkalom, hogy Afrika rendezi meg az eseményt.
Címlapkép: Getty Images
#kerékpár #biztonság #sport #világbajnokság #vb #körverseny #kerékpársport

