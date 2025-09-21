Komoly újítás jön a bringaversenyen: ezt teszik rá az összes indulóra a vébén, komoly oka van

Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
A biztonsági intézkedés bevezetése a tavalyi svájci világbajnokságon történt tragédia után vált szükségessé, ahol Muriel Furrer svájci tinédzser egy bukást követően életét vesztette a junior női mezőnyversenyen. Sajtójelentések szerint Furrer másfél órán át feküdt egyedül az út szélén, mielőtt rátaláltak volna, és később fejsérülés következtében elhunyt.
A UCI közleménye szerint a SafeR nyomkövető technológiát augusztusban a Tour de Romandie Feminin három szakaszán tesztelték Svájcban, és most Ruandában is alkalmazni fogják. Minden versenyző – a junior és U23-as kategóriáktól kezdve az elit versenyzőkig – kerékpárjának nyergére nyomkövető eszközt szerelnek, amely lehetővé teszi helyzetük valós idejű követését - írja a Reuters tudósítása.
Baleset vagy hirtelen sebességváltozás esetén az eszköz lehetővé teszi "a szokatlan helyzetek azonnali azonosítását, például ha egy versenyző hirtelen megáll a pályán" – közölte a szövetség.
"A UCI a SafeR-rel és az országúti kerékpározás minden érintettjével szoros együttműködésben folyamatosan dolgozik a versenyzők biztonságának javításán" – nyilatkozta David Lappartient, a UCI elnöke. "A GPS biztonsági nyomkövető rendszer bevezetése fontos és szükséges előrelépés ebben a tekintetben."
Az elnök hozzátette: "Ennek a rendszernek köszönhetően bármely észrevétlenül maradt incidens vagy baleset gyorsan azonosítható lesz, és a helyszínen lévők, valamint a mentőszolgálatok mozgósításával a lehető leggyorsabban segítséget lehet nyújtani az érintett személynek."
Az országúti világbajnokság ezen a hétvégén kezdődik Kigaliban – ez az első alkalom, hogy Afrika rendezi meg az eseményt.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.
Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.
A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el.
Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa
Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben.
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.
Fegyvertartási engedély megszerzése 2025: mi a fegyvertartási engedély szerzés menete, kinek lehet fegyvertartási engedélye Magyarországon és melyek a fegyvertartás szabályai?
A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette.
Akár már két év múlva indulhat az NBA európai ligája, ahol a kontinens topcsapatai játszanának.
Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak
Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött.
Elhunyt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címet nyert a csapattal.
A 11-szeres Grand Slam-győztes önéletrajzában vallotta be betegségét, hangsúlyozva, hogy minden nap úgy fog küzdeni, "mintha egy wimbledoni döntő lenne".
Karina, az orosz strandröpis lány nagyon szexi szettben tett fel egy fontos kérdést követőinek.
