Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Szoboszlait és Kerkezt méltatta a Liverpool csapatkapitánya: ezt mondta van Dijk a két magyarról

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 11:12

Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.

A holland csapatkapitány az Atlético Madrid elleni szerda esti mérkőzés előtt a keddi sajtótájékoztatón beszélt - többek között - erről, kiemelve, hogy Szoboszlai lenyűgözően kezdte az idényt jobbhátvédként, remekül teljesített új feladatkörében, és az ő szerepeltetése ezen a poszton a továbbiakban is egy lehetőség, ha úgy alakulnak a dolgok.

A magyar válogatott csapatkapitánya a 21 órakor kezdődő összecsapáson a 100. mérkőzésén léphet pályára a Liverpool színeiben. Van Dijk elmondta a véleményét a csapat másik, rendszeresen szerephez jutó magyarjáról, Kerkez Milosról is. Mint fogalmazott, mindketten nagy energiával futballoznak és magas minőséget visznek a csapat játékába.

"Milos nyilvánvalóan egy fantasztikus, agresszív, energikus játékos, aki ugyanakkor egyelőre még csak ismerkedik a játékunkkal, azzal hogy milyen intenzitásra van szükség a Liverpoolban" - mondta, hozzátéve, hogy nem egyszerű kezelni a helyzetet a pályán és azon kívül sem, de Kerkez szerinte meg fog birkózni a feladattal.

A holland játékos beszélt a Newcaste Unitedtől szerződtetett svéd támadóról, Alexander Isakról, illetve arról, hogy reményei szerint a csapat összetétele megfelelő ahhoz, hogy minden fronton sikeresek legyenek. Kitért rá, hogy a Diego Simeone irányította, szervezetten játszó Atlético Madrid ellen minden bizonnyal nagyon nehéz dolguk lesz.

Címlapkép: Getty Images
#sport #csapat #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #bl #liverpool #csapatok #kerkez #szoboszlai #atletico madrid

