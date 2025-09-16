Százmilliókat kaszáltak egyetlen bokszmeccsen: ez a trend megállíthatatlan, itt az új aranykor?

A Netflix által közvetített Canelo vs. Crawford bokszmeccset világszerte több mint 41 millió néző követte figyelemmel a hétvége során, ami újabb kérdéseket vet fel a streaming szolgáltatásokon közvetített sporteseményekről szóló nézettségi adatok mérésével kapcsolatban - tudósított a Sportico.

A Netflix bejelentése szerint a múlt szombati Canelo vs. Crawford eseményt globálisan 41,1 millió néző látta a hétvége folyamán. A főeseményt, amelyben Terence Crawford egyhangú pontozással győzte le Saul "Canelo" Alvarezt, 36,6 millióan követték figyelemmel. A mérkőzés, amely az este tizedik összecsapása volt, magyar idő szerint hajnali 1 órakor kezdődött és közel 2 órakor ért véget.

Ez az eredmény elmarad a Netflix tavaly novemberi rekordja mögött, amikor állítólag 60 millió háztartás streamelte a Jake Paul/Mike Tyson mérkőzést. Az akkori esemény számos technikai problémáról és a sokak által manipuláltnak nevezett főmérkőzésről vált hírhedtté.

A streaming nézettség mérése az utóbbi hetekben erős kritikák kereszttüzébe került, különösen a Nielsen ellen, amely harmadik félként biztosítja a több mint 5 milliárd dolláros TV-reklámpiacon alapul szolgáló nézettségi adatokat. A Nielsen nemrég kezdte bevezetni új "Big Data + Panel" mérési rendszerét, amely több mint 75 millió eszközről gyűjt adatokat a hagyományos 42 000 háztartásból és több mint 100 000 fogyasztóból álló paneljén túl.

A Canelo/Crawford mérkőzés nézettségi adatai tartalmazzák azt az 500 000 nézőt is, akik körülbelül 2700 bárban, étteremben, kaszinóban és egyéb vendéglátóhelyen követhették az eseményt. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Puerto Ricóban a közvetítési jogokat kizárólagosan a Joe Hand Promotions szerezte meg kereskedelmi terjesztésre. A cég szerint a Canelo/Crawford a boksztörténelem harmadik legnagyobb bevételt hozó kereskedelmileg licencelt eseménye volt a 2015-ös Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao és a 2016-os Mayweather vs. Conor McGregor mérkőzések után.

A szombati mérkőzést a Zuffa Boxing promotálta, amelyet Dana White UFC-elnök, a Sela (Szaúd-Arábia Állami Befektetési Alapjának szórakoztató leányvállalata) és Turki Alalshikh, a királyság szórakoztatási hatóságának elnöke alapított közösen.

Alvarez korábban egy négy mérkőzésre szóló, 400 millió dolláros szerződést írt alá a Riyadh Seasonnel, az Alalshikh által irányított szórakoztató promóterrel. A pénteki sajtótájékoztatón Alalshikh elmondta, hogy a mexikói szupersztár több mint 100 millió dollárt keres ezzel a mérkőzéssel, ami Alvarez karrierbevételét közel 800 millió dollárra emeli a mérkőzésekből és szponzorációkból.

Ezzel szemben Crawford egy május 28-i podcastben elárulta, hogy mindössze 10 millió dollárt kap az Alvarez elleni mérkőzésért. "Az örökségért csinálom, bébi, az örökség többet ér a pénznél" - nyilatkozta a műsorban, miközben a műsorvezetők hitetlenkedtek.