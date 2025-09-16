2025. szeptember 16. kedd Edit
15 °C Budapest
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Erre nagyon sok szurkoló várt: visszatér a pályára az NFL-legenda Tom Brady

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 20:51

A hétszeres Super Bowl-győztes irányító részt vesz egy 2025 márciusában Szaúd-Arábiában megrendezendő flag football tornán, mindössze pár évvel visszavonulása után - írta meg a BBC.

A 48 éves korábbi irányító, aki 2023-ban vonult vissza az amerikai futballtól, elmondta, hogy "alig várja, hogy visszatérjen a pályára". Brady pályafutása során hat Super Bowl-t nyert a New England Patriots, egyet pedig a Tampa Bay Buccaneers színeiben.

A Rijádban március 21-én megrendezendő első flag football tornán jelenlegi és korábbi NFL-sztárok is részt vesznek. Az eseményen három csapat mérkőzik meg körmérkőzéses formátumban, miközben a sportág a 2028-as Los Angeles-i olimpiai debütálására készül.

"Nagyon izgatott vagyok, hogy újra versenyezhetek a sportág legfényesebb csillagai és ikonikus legendái mellett, és hogy egy igazán egyedi globális sporteseményt hozhatunk el a szurkolóknak" - nyilatkozta Brady.

A résztvevők között lesz Saquon Barkley (Philadelphia Eagles), Tyreek Hill (Miami Dolphins), valamint a szabadügynök Odell Beckham Jr. és Rob Gronkowski, Brady egykori csapattársa a Patriotsban. A csapatokat Pete Carroll, Sean Payton és Kyle Shanahan edzik majd, a szervezők pedig további résztvevőket is bejelentenek "a sport és a szórakoztatóipar területéről".

"Mindig is csodáltam a flag football erejét és azt, ahogyan összeköti a különböző korosztályú szurkolókat" - tette hozzá Brady. "Nagyszerű, hogy ilyen globális színpadon mutathatjuk be a sportágat, miközben ennyi hihetetlenül tehetséges sportolót hozunk össze."

A flag football az amerikai futball legbefogadóbb és legkönnyebben hozzáférhető formája. Ez a játék gyors, érintkezés nélküli változata, amelyet világszerte milliók néznek. A szerelés helyett a védőknek le kell húzniuk egy "zászlót" a labdát birtokló támadójátékos derekáról.

A sportág a világ egyik leggyorsabban növekvő sportja, és a női játék gyors fejlődése kulcsszerepet játszott abban, hogy a flag football bekerült a 2028-as olimpiai programba. A sportágat az International Federation of American Football irányítja, amelynek 75 nemzeti szövetség a tagja. Az NFL szerint jelenleg világszerte 20 millió játékos űzi ezt a sportot, és tavaly rekordszámú, 31 nemzet vett részt a világbajnokságon.
Címlapkép: Getty Images
#sport #győztes #sportág #nfl #amerikai futball #amerikai foci #amerikai sportok #tom brady

