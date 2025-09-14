Gyászol a bokszvilág: 46 évesen meghalt az egykori világbajnok, Ricky Hatton

A brit bokszlegendát otthonában találták meg holtan, de semmi nem utal idegenkezűségre - jelentette a The Guardian.

Vasárnap 46 éves korában holtan találták otthonában Ricky Hattont, a korábbi brit ökölvívó világbajnokot. A pályafutása során "Hitman" néven ismert sportoló generációjának egyik legismertebb brit bokszolója volt, aki több világbajnoki címet is szerzett.

A rendőrség közleménye szerint vasárnap reggel egy Hyde-i címen találták meg egy 46 éves férfi holttestét. A hatóságok szerint a haláleset körülményei nem gyanúsak. A Guardian információi szerint az elhunyt a korábbi ökölvívó.

Hatton 2012-ben vonult vissza, és később nyíltan beszélt depresszióval és alkoholproblémákkal folytatott küzdelméről. A Hyde-ban élő sportoló nemrég még visszatérést tervezett, decemberre egy dubai bemutató mérkőzést készített elő. Még napokkal halála előtt is edzőtermi videókat osztott meg a közösségi médiában, láthatóan a visszatérésre készülve.

A tragikus hír után számos tisztelgő üzenet érkezett a bokszvilágból és azon túlról is. A Ring magazin "mélyen megrendülve" értesült a korábbi szuperkönnyűsúlyú bajnok haláláról, míg az IFLTV bokszportál "igazi legendának" nevezte Hattont, aki "egyedülálló volt a ringben és azon kívül is".

Amir Khan, egy másik korábbi brit világbajnok barátként, mentorként és "harcosként" emlékezett Hattonra, akit "Nagy-Britannia egyik legnagyobb bokszolójának" nevezett. Tyson Fury nehézsúlyú világbajnok is tiszteletét fejezte ki Instagram-oldalán: "Nyugodjon békében a legenda. Csak egy Ricky Hatton létezik. Nem hiszem el, hogy ilyen fiatalon ment el."

Hatton otthona előtt virágcsokrokat és Manchester City sálakat helyeztek el a gyászolók. Egy ismerőse, Stephen Billing elmondta, hogy Hatton "kemény volt, mint a szög, de nem rossz értelemben", és hogy "igazi helyi srác volt, két lábbal a földön járt. Nem gondolnád, hogy profi bokszoló, akinek milliói vannak".