Ez nem vicc: gimnazista sportoló is van az atlétikai vébén, ebben a versenyszámban indul
A 16 éves Cooper Lutkenhaus lesz a legfiatalabb versenyző a tokiói atlétikai világbajnokságon, aki iskolai tanulmányai mellett készül élete legnagyobb versenyére - írta meg a CNN.
A texasi tinédzser történelmet írt, amikor bekerült az amerikai válogatottba, és ezzel ő lett a legfiatalabb sportoló, aki valaha képviselte az Egyesült Államokat atlétikai világbajnokságon. Míg a több mint 2200 elit atléta Tokióba érkezik, Lutkenhaus talán az egyetlen, akinek házi feladatot is csomagolnia kell.
A fiatal tehetség váratlan sikert aratott az amerikai bajnokságon, ahol ezüstérmet szerzett 800 méteren, mindössze Donavan Brazier mögött végezve. Döbbenetes 1:42.27-es idejével több mint egy másodpercet faragott az U18-as világrekordból, és csak három amerikai futott valaha gyorsabban nála.
"Az utolsó 100 méter volt a legőrültebb, amit valaha futottam" - nyilatkozta Lutkenhaus a CNN Sportsnak. A verseny utolsó szakaszában a hetedik helyről indulva, elképesztő hajrával előzte meg ellenfeleit, és szinte repült a célvonal felé.
Teljesítményét szakértők is rendkívülinek tartják. Steve Magness teljesítményedző szerint "a legimpresszívebb atlétikai teljesítmény a történelemben", míg mások a középiskolás LeBron Jamesnél is kiemelkedőbbnek nevezték.
Lutkenhaus nemrég profi szerződést kötött a Nike-val, így ő lett a legfiatalabb atléta, aki csatlakozott a márkához. Ennek ellenére továbbra is a megszokott rutinját követi: napi kétszer edz, iskolába jár, és este házi feladatot készít.
"A futás napi két óra, szemben a nap többi 22 órájával" - magyarázza a fiatal atléta, aki szerint az iskola segít neki, hogy ne csak a sportra koncentráljon. Hetente mindössze 48 kilométert fut, ami lehetővé teszi számára, hogy tanulmányait és sportkarrierjét egyaránt folytassa.
Tokióban az USA leggyorsabb 800 méteres futóival együtt versenyez majd, de nem érez nyomást. "Mindent megnyerhetek, de nincs vesztenivalóm" - mondja a tinédzser, aki egyszerűen élvezni szeretné a pillanatot, és 100%-os teljesítményt nyújtani.
Lutkenhaus optimista, hogy tanárai megértik majd kéthetes iskolai hiányzását - elvégre nem mindennap kap valaki legitim indokot arra, hogy ennyi időre távol maradjon az iskolától.
