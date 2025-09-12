Nagyot menne Tokióban az olimpiai címvédő: így készül a vébére a fiatal atléta

Dana White UFC-vezér és egy riporter közötti heves vita majdnem beárnyékolta a Saul 'Canelo' Alvarez és Terence Crawford közötti szupermérkőzés sajtótájékoztatóját
Keely Hodgkinson, olimpiai 800 méteres bajnok súlyos sérülésből felépülve készül az atlétikai világbajnokságra, miután nyáron attól tartott, hogy az egész szezonja veszélybe került - írta meg a The Guardian.
Hodgkinson nyáron egy pillanatra attól félt, hogy szezonja romokban hever. Ismét megsérült a combizma, amikor nyolcórás utazást tett Windsor kastélyba, hogy átvegye MBE kitüntetését. Könnyek és hangulatváltozások kísérték ezt az időszakot. Ő volt az olimpiai 800 méteres bajnok, Nagy-Britannia aranylánya, és úgy tűnt, 2025 elveszett számára.
"Elég tüzes voltam abban az időszakban" - mondja nevetve Hodgkinson őszintén. "Szívemet-lelkemet beleteszem ebbe. Egész életemet ennek szenteltem. Amikor ezt elvették tőlem, az valóban kihívást jelentett."
A helyzet annyira súlyossá vált, hogy edzői, Trevor Painter és Jenny Meadows, akik éppen az európai versenykörúton segítettek más atlétákat, szokatlan módszerhez folyamodtak hangulata javítására. Himalájai sólámpát vásároltak neki, mivel Hodgkinson érdeklődik a kristályok és a spiritualitás iránt.
Painter azonban a kemény tudományhoz is fordult, meggyőzve a Nike-t, hogy finanszírozzon egy teljes munkaidős fizioterapeutát. Ez fordulópontnak bizonyult. Felfedezték, hogy Hodgkinson problémáit a háta okozza. Hirtelen nagy teher került le testéről és elméjéről.
"A testem jó állapotban van jelenleg. Kicsit nehezebb vagyok. Az edzőteremben pár kilogrammot felszedtem a párizsi olimpia óta. De érdekes módon ez nem lassított le. Azt hiszem, erősebbé tett" - magyarázza a sportoló.
Ez valóban így tűnik: 376 nappal párizsi aranyérme után Hodgkinson augusztusban 1:54,74-es idővel tért vissza egy sziléziai Diamond League versenyen, ami a kilencedik leggyorsabb idő a történelemben, majd négy nappal később Lausanne-ban 1:55-ös időt futott.
Hodgkinson a világbajnokság 800 méteres számának elsöprő esélyese. Jelentős fordulat ez, tekintve, hogy májusban másodszor is megsérült a combizma, miután hasonló problémákkal küzdött korábban is.
"Az MBE kitüntetés átvétele csodálatos volt. Hihetetlen nap volt. De megviselte a hátamat. Mindig azt gondolom, hogy a dolgok okkal történnek. Nyolc órát ülni egy autóban? Túl kellene élnem. Amikor a testem nem bírta, egyértelműen jelezte, hogy valami nincs rendben" - mondja.
"A második sérülés valóban összetörte a szívemet egy kicsit. Nagyon elkeseredtem utána. Olimpiai bajnokként akartam versenyezni. Keményen dolgoztam, hogy olimpiai bajnokként jelentsenek be. Egy egész évet vártam erre. És júniusban nem voltam biztos benne, hogy egyáltalán felszállhatok a repülőre."
A nehéz időszakokban Hodgkinson pszichológusával is beszélt, feldolgozva dühét és frusztrációját. Miközben fáradhatatlanul dolgozott, hogy visszanyerje formáját, a közösségi média trolljai támadták, valahányszor képeket posztolt magáról egy-egy eseményen.
"Az emberek azt feltételezték, hogy semmit sem csinálok. És amikor amúgy is rossz helyzetben vagy, a negatív megjegyzések jobban kitűnnek. A tiltás gomb a kedvencem" - jegyzi meg.
A közösségi média kritikusai már messze vannak. "Elég nagy utat tettem meg, hogy visszatérjek, de nem változtatnék rajta. Átmenni ezen valószínűleg az egyik legjobb dolog volt, ami történhetett velem. Jellemformáló volt. Sokat tanultam magamról." A párizsi olimpia óta valami más is megváltozott: az elvárások súlya már nem nyomasztja ugyanúgy. "Semmi sem lehet rosszabb, mint a tavalyi év. Az hatalmas nyomás volt. Úgy érzem, túlléptem ezen. Megtapasztaltam és tudom, hogyan kezeljem."
Mit gondol arról, hogy ismét ő viszi a brit reményeket Tokióban? "El kell hoznom az aranyat, és remélhetőleg sikerülni fog. De idén nem érzek nyomást. Nyugodt vagyok."
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat.
A legendás futballista saját műsorába várta a Szentatyát, válasz azonban nem érkezett. A meghívás viszont ettől még áll.
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...
Elmondta Szoboszlai Dominik, mire számítsunk a portugálok ellen: "mindenki tegye ki a szívét, lelkét!"
Először találkozik a pályán gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldoval Szoboszlai, aki azonban elvárásokat is megfogalmazott csapattársai felé.
A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasított két felvásárlási ajánlatot, és megerősítette, hogy a csapat nem eladó.
Andre Onana, a Manchester United kapusa kölcsönben a török Trabzonsporhoz igazol, miután a klubnál "feleslegessé" vált.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
