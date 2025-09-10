A keddi, Egan Bernal által megnyert etapot 8 kilométerrel le kellett rövidíteni a tüntetők újbóli felbukkanása miatt.
Nem bírták ki a selejtezős vereséget a kongói szurkolók: videón az eszetlen pusztítás
Erőszakos jelenetek jellemezték a Kongói Demokratikus Köztársaság és Szenegál közötti világbajnoki selejtező mérkőzés utolsó perceit, a hazai csapat 3-2-es vereséget szenvedett - számolt be a One Football.
A 2026-os világbajnoki selejtező nyolcadik fordulójában rendezett mérkőzés drámai fordulatot vett a vége felé. A kongói válogatott remekül kezdett, az első félidőben két gólt szerezve, ami nagy reményeket keltett a szurkolókban.
A második játékrészben azonban Sadio Mané és csapattársai megmutatták elszántságukat, és három válasz nélküli góllal fordítottak, így végül 3-2-re nyertek.
A lefújást követően a Mártírok Stadionjában a lelátók a düh és frusztráció színterévé váltak. Egyes szurkolók széttörték a székeket és a pályára dobálták azokat, egyértelmű jeleként mély csalódottságuknak a hazai vereség után. A képeken és videókon jól látható, hogy a szurkolók iszonyatos pusztítást végeztek, sérültekről egyelőre nem érkezett hír.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
🏟️😔 Triste soirée au Stade des Martyrs de Kinshasa hier : après la défaite de la RDC face au Sénégal (2-3), des supporters ont vandalisé les sièges et infrastructures. 😡⚽️— Benjamin Umba (@benjimk) September 10, 2025
Certains pays jouent hors capitale pour éviter ce genre d’incidents : 🇧🇷 Brésil : matchs à São Paulo ou… pic.twitter.com/DvIz9zvBoq
A győzelemmel a "Teranga Oroszlánjai" 18 ponttal a B csoport élére álltak, szorosan mögöttük a Kongói DK (16 pont) és Szudán (12 pont) következik. A csoportot Togo, Mauritánia és Dél-Szudán egészíti ki.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Elmondta Szoboszlai Dominik, mire számítsunk a portugálok ellen: "mindenki tegye ki a szívét, lelkét!"
