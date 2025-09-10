Nem bírták ki a selejtezős vereséget a kongói szurkolók: videón az eszetlen pusztítás

Erőszakos jelenetek jellemezték a Kongói Demokratikus Köztársaság és Szenegál közötti világbajnoki selejtező mérkőzés utolsó perceit, a hazai csapat 3-2-es vereséget szenvedett - számolt be a One Football.

A 2026-os világbajnoki selejtező nyolcadik fordulójában rendezett mérkőzés drámai fordulatot vett a vége felé. A kongói válogatott remekül kezdett, az első félidőben két gólt szerezve, ami nagy reményeket keltett a szurkolókban.

A második játékrészben azonban Sadio Mané és csapattársai megmutatták elszántságukat, és három válasz nélküli góllal fordítottak, így végül 3-2-re nyertek.

A lefújást követően a Mártírok Stadionjában a lelátók a düh és frusztráció színterévé váltak. Egyes szurkolók széttörték a székeket és a pályára dobálták azokat, egyértelmű jeleként mély csalódottságuknak a hazai vereség után. A képeken és videókon jól látható, hogy a szurkolók iszonyatos pusztítást végeztek, sérültekről egyelőre nem érkezett hír.

🏟️😔 Triste soirée au Stade des Martyrs de Kinshasa hier : après la défaite de la RDC face au Sénégal (2-3), des supporters ont vandalisé les sièges et infrastructures. 😡⚽️



Certains pays jouent hors capitale pour éviter ce genre d’incidents : 🇧🇷 Brésil : matchs à São Paulo ou… pic.twitter.com/DvIz9zvBoq — Benjamin Umba (@benjimk) September 10, 2025

A győzelemmel a "Teranga Oroszlánjai" 18 ponttal a B csoport élére álltak, szorosan mögöttük a Kongói DK (16 pont) és Szudán (12 pont) következik. A csoportot Togo, Mauritánia és Dél-Szudán egészíti ki.