Verekedés egy futballmeccs tömegében. Dühös férfi üt egy másik nézőt a focimeccs közönségében. Erőszakos vita két különböző csapat és klub szurkolói között. Hooligánok és erőszak sporteseményen.
Sport

Nem bírták ki a selejtezős vereséget a kongói szurkolók: videón az eszetlen pusztítás

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 13:13

Erőszakos jelenetek jellemezték a Kongói Demokratikus Köztársaság és Szenegál közötti világbajnoki selejtező mérkőzés utolsó perceit, a hazai csapat 3-2-es vereséget szenvedett - számolt be a One Football.

A 2026-os világbajnoki selejtező nyolcadik fordulójában rendezett mérkőzés drámai fordulatot vett a vége felé. A kongói válogatott remekül kezdett, az első félidőben két gólt szerezve, ami nagy reményeket keltett a szurkolókban.

A második játékrészben azonban Sadio Mané és csapattársai megmutatták elszántságukat, és három válasz nélküli góllal fordítottak, így végül 3-2-re nyertek.

A lefújást követően a Mártírok Stadionjában a lelátók a düh és frusztráció színterévé váltak. Egyes szurkolók széttörték a székeket és a pályára dobálták azokat, egyértelmű jeleként mély csalódottságuknak a hazai vereség után. A képeken és videókon jól látható, hogy a szurkolók iszonyatos pusztítást végeztek, sérültekről egyelőre nem érkezett hír. 

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

A győzelemmel a "Teranga Oroszlánjai" 18 ponttal a B csoport élére álltak, szorosan mögöttük a Kongói DK (16 pont) és Szudán (12 pont) következik. A csoportot Togo, Mauritánia és Dél-Szudán egészíti ki.
Címlapkép: Getty Images
