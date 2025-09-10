Erre ki számított? Majdnem a Bayernben kötött ki a Barca tinisztárja, ennyin múlott csak

A Bayern München 2022-ben megpróbálta leigazolni Lamine Yamalt, még mielőtt a fiatal tehetség bemutatkozott volna a Barcelona felnőtt csapatában - írta meg a Bundesliga News.

A Bild újságírója, Christian Falk új könyvében, a 'Transfer-Insider'-ben számol be arról, hogy a német rekordbajnok már azelőtt felfigyelt a ma már világsztárnak számító 18 éves játékosra, hogy az profi karrierjét elkezdte volna.

Falk szerint 2022 februárjában – több mint egy évvel Yamal debütálása előtt – a Bayern küldöttsége, köztük az akkori sportigazgató Hasan Salihamidzic és a technikai igazgató Marco Neppe Spanyolországba utazott. Elsődleges célpontjuk Gavi volt, aki azóta szintén a Barcelona első csapatának tagja lett, de felfigyeltek Yamalra is, és megpróbáltak találkozót szervezni ügynökével, Iván de la Peñával.

Mielőtt azonban a találkozóra sor kerülhetett volna, Yamal a sztárügynök Jorge Mendeshez igazolt, aki 5 millió eurós árcédulát tett a fiatal tehetségre. Yamal életkora miatt az átigazolás csak 2023 júliusa körül lett volna lehetséges, és a Bayern akkoriban túl magasnak tartotta az árat.

2023 áprilisában Yamal bemutatkozott a Barcelona felnőttcsapatában, ami lehetetlenné tett bármilyen átigazolást a Bayernhez. A katalán klub pedig gyorsan meghosszabbította szerződését 2026-ig, idén májusban pedig újabb hosszabbítással 2031-ig kötötték magukhoz a fiatal sztárt.