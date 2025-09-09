Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?

A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.

A 2026-os világbajnokság selejtezősorozatának talán a leginkább várt mérkőzését vívja ma este 20.45-től a magyar válogatott a természetesen telt házas Puskás Arénában. Az ellenfél az a Portugália lesz, amely egyrészt nemhogy a kijutásra, de sok szakértő szerint még jövő nyáron, a végső győzelemre is esélyes a világbajnokságon, másrészt pedig sztárokkal teletűzdelve érkeznek Budapestre.

A portugáloknál vélhetően most láthatjuk utoljára magyar stadionban Cristiano Ronaldót, de jó eséllyel játszani fog Joao Félix és Bruno Fernandes is, tehát ritkán látott sztárparádé lesz a vb-selejtezőn. A statisztikák pedig nem csak a nagy nevek miatt kedveznek a ma esti ellenfelünknek: már szombaton, Jerevánban is jelezték, hogy egyáltalán nem alibiznek a selejtezőkben sem, és veretlenül kívánják lehozni a csoportot. Összeszedtük a fontosabb számokat, hogy kiderítsük: mekkora esélyünk van legalább egy döntetlenre, ami eseményszámba menne a magyar válogatott számára?

Sosem vertük meg Portugáliát

Portugáliával egészen gazdag közös történetünk van, de a legnagyobb jóindulattal sem lehet ezt a párharc-történetet sikerként értékelni. A legelső meccset csaknem száz esztendeje, 1926-ban vívtuk ellenük, de az azóta lejátszott meccsek közül egyszer sem sikerült legyőzni őket. Az utolsó öt mérkőzésünk ellenük kimondottan rossz emlékű - egyetlenegyet, a 2016-os Eb-n vívott 3-3-at leszámítva.

A magyar válogatott utolsó öt meccse Portugália ellen. fotó: Sportonline

Vélhetően nem véletlenül nyilatkozta tegnap Telkiben a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, hogy kiegyezne már egy döntetlennel is. Kitért azonban arra is, hogy a csapat tagjai felé a 90 percen át tartó küzdés és hajtás van megfogalmazva elvárásként.

Az elvárás az, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, mert akkor az eredménytől függetlenül felemelt fejjel jöhetünk le a pályáról. A cél vagy álom pedig kijutni a világbajnokságra, de legalább elérni a pótselejtezőt. Minőségben Portugália előttünk jár, de harcolni, futni és küzdeni kell ameddig csak bírunk

- mondta Szoboszlai Dominik.

Nem viccelnek Ronaldóék

Mint említettük, a portugálok szombaton egy meglehetősen impozáns jereváni győzelemmel jelezték, hogy komolyan gondolják a vb-re való kijutást ebből a csoportból. Nagyon simán, 5-0-ra győztek Jerevánban Örményország vendégeként, a gólok közül kettőt Cristiano Ronaldo, kettőt Joao Felix jegyeztek. A brutális erejű portugál támadójáték jól megmutatkozott ezen a mérkőzésen: összesen 24 lövést eresztettek el a 90 perc során, és a labdabirtoklási arány is teljesen egyoldalú volt.

A portugálok szemernyi kétséget sem hagytak erejük felől Örményországban. fotó: Sportonline

A portugál kulcsemberek közül természetesen elsőként kell említeni Cristiano Ronaldot, aki bár a nyáron egy apró sérüléssel küzdött, ebből most már semmi nem látszik, és mint szokta, kettőzött erővel hajt hazája mérkőzésein - rá nagyon oda kell mjd figyelni a magyar védőknek. Nem kevésbé veszélyes az újra magára találó Joao Felix sem, de a középpálya támadó szekciójában Bruno Fernandes is okozhat kellemetlen pillanatokat.

Sallai eltiltott, Styles hatalmas feladat előtt

A magyar válogatott bár kimondottan jól kezdte a szombati, dublini selejtezőt - negyedóra alatt már kettővel vezetett Rossi csapata - a kényelmesnek hitt eredmény birtokában kissé visszaállt, magára húzva ezzel a szinte teljes második félidőt emberelőnyben játszó íreket. Ennek az lett az eredménye, hogy a 93. percben 2-2 állt az eredményjelzőn, vagyis a három helyett mindössze egy pontot hoztunk az első selejtezőn.

A magyar válogatott legfontosabb kulcsembere természetesen Szoboszlai Dominik, aki a szigetországi foci sajátosságait jól ismerve valóban igazi vezér volt Dublinban, és erre nagy szükség lehet ma este is. Ki kell még emelni Callum Styles játékát, aki elképesztően hatékony védőmunkát tett le az asztalra szombaton, most is fontos szerep hárulhat rá védekező középpályásként és a passzjátékban, labdakihozataloknál.

A Rossi-csapat vélhetően defenzívebb felfogással megy ki a pályára, de döntő fontosságú lesz, hogy mennyit tudja tartani a labdát. A támadójátékban ráadásul nem számíthatunk Sallai Rolandra, aki piros lapot kapott a szombati mérkőzésen, így eltiltását tölti.

Összességében kevés esély látszik a pontszerzésre, a statisztikák és a kulcsemberek közötti különbség azt vetítik előre, hogy - akár több gólos - portugál győzelmet láthatunk a Puskásban.

A magyar válogatott a ma esti meccs után legközelebb október 11-én játszik majd selejtezőt, amikor Örményországot fogadja - három napra rá pedig ismét idegenben játszik, akkor már Portugáliában.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA