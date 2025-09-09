2025. szeptember 9. kedd Ádám
Levonulással fenyegeti a szurkolókat az angol sztárfocista: ha ez történik, nem játszanak

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 11:17

Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi világbajnoki selejtező mérkőzésen - írta meg a Mirror.

A belgrádi Rajko Mitic Stadion már most is csökkentett nézőszámmal működik, miután a szerb szurkolók júniusban, az Andorra elleni mérkőzésen rasszista viselkedést tanúsítottak, amiért büntetést is kaptak. Az angol válogatott korábban már határozott fellépést mutatott a rasszizmus ellen, amikor 2019-ben Bulgáriában játszottak. Akkor Szófiában a mérkőzést kétszer is meg kellett szakítani az első félidőben, miután a hazai szurkolók sértegették az angol játékosokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az angol válogatott csatára, Kane a szerbiai mérkőzés előtt egyértelművé tette, hogy a csapat nem fogja tűrni a rasszizmus bármilyen formáját. "Igen, hasonló helyzetünk már volt Bulgáriában. Az UEFA különböző protokollokat dolgozott ki, amelyeket követnünk kell. Ismerjük a lépéseket, ismerjük a helyzetet."

Kane ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy nem kerül sor ilyen incidensre: "Olyasmiről beszélünk, ami még nem történt meg. Minden helyzetet kezelni fogunk, ahogy jön. Egyértelmű számunkra, mit akarunk tenni. Lássuk, mi történik este. Most inkább Szerbiára mint csapatra koncentrálunk, és arra, hogyan tudunk ellenük eredményesek lenni."

A vb-selejtezők friss eredményeiért, statisztikákért kattints ide, a Sportonlinera!

Anglia két győzelmet szeretne szerezni a nemzetközi szünetben, a hétvégén ebből már 2-0-ra legyőzték Andorrát. Thomas Tuchel szövetségi kapitány elismerte, hogy bár ő személyesen nem beszélt a játékosokkal a lehetséges rasszista incidensekről, az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) képviselői igen.

"Tisztában vagyunk a protokollokkal, de nem akarok nagy hangsúlyt fektetni erre, mert hiszek a sport szépségében és a játék szépségében - abban, hogy Szerbiában egy tiszteletteljes és érzelmes mérkőzésünk lehet" - nyilatkozta Tuchel.

Az angolok este 20.45-kor lépnek pályára Belgrádban, a mérkőzés egyszerre kezdődik a magyar-portugál selejtezővel. Arról a meccsről természetesen hossszabb előzetest találsz, amit ide kattintva olvashatsz el:

Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?
Címlapkép: Getty Images
