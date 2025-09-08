Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya

A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben, és a győzelemmel visszaszerezve a világelsőséget - írta meg a BBC.
A spanyol teniszező a torna kezdete előtt egy papírra azt írta magának: "Vágj bele. Ne félj." A döntő után mosolyogva jegyezte meg: "Azt hiszem, ma pontosan ezt tettem."
Az a játékos, aki New Yorkban pályára lépett, egészen más volt, mint aki júliusban kikapott a wimbledoni döntőben. A 22 éves Alcaraz elmondta, hogy alaposan elemezte wimbledoni vereségét, hogy megtanulja, mit kell másképp csinálnia. Ez a stratégia bevált – edzője, Juan Carlos Ferrero szerint "tökéletes teljesítményt" nyújtott második US Open győzelméhez.
"Ez volt eddig a legjobb tornám" – nyilatkozta Alcaraz. "A játékom színvonala az egész verseny során rendkívül magas volt, amire nagyon büszke vagyok. Az itt töltött három hét igazi kiváltság volt."
Alcaraz április óta nyolc egymást követő döntőbe jutott három különböző borítású tornán, és ezekből hatot meg is nyert. A Sinner elleni győzelmével 13 mérkőzésre növelte győzelmi sorozatát. Május óta mindössze egy meccset veszített – éppen Sinner ellen a wimbledoni döntőben.
Ő a második legfiatalabb férfi Bjorn Borg után, aki hat Grand Slam egyéni címet nyert. Immár kétszer nyerte meg a US Opent, Wimbledont és a Roland Garrost is, ezzel ő az első férfi, aki 23 éves kora előtt több Grand Slam címet szerzett mindhárom borításon. Figyelemreméltó, hogy már csak az Australian Open hiányzik a karrier Grand Slam teljesítéséhez.
A spanyol játékos szerválása volt a briliáns teljesítmény alapja, semlegesítve Sinner erősségeit, miközben lehetővé tette Alcaraz számára természetes, látványos, erőteljes játékának kibontakoztatását. A döntőben 10 ászt ütött kettős hiba nélkül, első adogatásainak 61%-a volt sikeres, és ezek 83%-át meg is nyerte.
A US Openen aratott minden győzelmét golfütést utánzó mozdulattal ünnepelte, utalva arra, hogy szabadidejét New Yorkban golfozással töltötte honfitársa, a 2017-es Masters-győztes Sergio Garcia társaságában. Negyeddöntője után Alcaraz azt mondta: "Azért vagyok itt, hogy szórakoztassam az embereket, magamat és a csapatomat."
