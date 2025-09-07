2025. szeptember 7. vasárnap Regina
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
jégkorong, hoki, jégpálya
Sport

Súlyosan megsérült a szapporói hős: gyerekeket mentett, ekkor történt meg a baj

Pénzcentrum
2025. szeptember 7. 18:30

Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének szombaton, a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.

Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének szombaton, a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen. Mint elmondta, azt vette észre, hogy egy gyerek annyira kilóg a kidőlő kordonon, hogy fejjel előre beeshet a vas alá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre, így én reflexszerűen utánakaptam a korlátnak, hogy ne essenek le. Viszont akkor már minimum tíz gyerek lógott a korláton, és ahogy bicepszből, egy kézzel elkaptam, hogy ne essenek be fejjel a vas alá, azt éreztem, mintha megszúrnának egy tőrrel a könyököm felett" - mesélte vasárnap a BJAHC közösségi oldalán Kangyal. Hozzátette: úgy néz ki, leszakadt a bicepsze, de csak a hétfői MR-vizsgálat után derül ki, hogy meg kell-e operálni.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A szakvezető a mérkőzéssel kapcsolatban - amelyet az FTC nyert 5-0-ra - elmondta: csapata csak időszakosan tudott úgy játszani, ahogyan szeretett volna, és ez az ő felelőssége.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

"Az a fajta munkaminőség és mennyiség, amit a játékosaim elvégeznek, nyilván a jó hokinak és a gyorsaságnak sem tesz jót a szezon elején. Azonban mondtam a srácoknak, hogy ez egy befektetés a jövőnkbe, ezt meg kell tennünk" - vélekedett.

 
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #Budapest #gyerek #mentés #szuperkupa #vas #jégkorong #ferencváros

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:30
17:58
17:01
16:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 6.
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
2025. szeptember 6.
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
2025. szeptember 6.
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 7. vasárnap
Regina
36. hét
Szeptember 7.
Bányásznap
Szeptember 7.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
7 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
2 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
1 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 19:00
Igazi hideg zuhany várható az Otthon Start hitel miatt: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 17:58
Kvíz: Jól ismered a 20. századi magyar történelmet? Ha tudod ezeket az évszámokat, valódi profi vagy!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 7. 17:27
Ki a szabadba! Hamarosan ritka jelenséget figyelhetünk meg az égbolton