A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül.
Verstappen nem hagyja magát: megvan a monzai első rajthely, komoly verseny lesz holnap
A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.
A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 27 éves holland pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 45. pole pozíciója. Verstappen mellől a vb-pontversenyben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, a harmadik rajtkocka pedig az összetettben 34 pontos előnnyel vezető - szintén mclarenes - ausztrál Oscar Piastrié lett.
A hazai közönség előtt szereplő Ferrarik közül a monacói Charles Leclerc a negyedik starthelyet szerezte meg, míg az öthelyes rajtbüntetéssel sújtott brit Lewis Hamilton ötödikként végzett az időmérőn. Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol Monzában.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
