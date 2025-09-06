Verstappen nem hagyja magát: megvan a monzai első rajthely, komoly verseny lesz holnap

A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 27 éves holland pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 45. pole pozíciója. Verstappen mellől a vb-pontversenyben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, a harmadik rajtkocka pedig az összetettben 34 pontos előnnyel vezető - szintén mclarenes - ausztrál Oscar Piastrié lett.

A hazai közönség előtt szereplő Ferrarik közül a monacói Charles Leclerc a negyedik starthelyet szerezte meg, míg az öthelyes rajtbüntetéssel sújtott brit Lewis Hamilton ötödikként végzett az időmérőn. Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol Monzában.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA