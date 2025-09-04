2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
autóbaleset, karambol, veszélyes autók
Sport

Elindult a liverpooli gázoló büntetőpere: 130 ember sérült meg, de saját magát nem érzi bűnösnek

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 15:53

Nem vallotta magát bűnösnek az a férfi, aki még májusban autóval hajtott a Liverpool szurkolói közé egy parádén, és több mint 130 ember sérülését okozta - számolt be a The Guardian.

Paul Doyle-t május 29-én tartóztatták le, miután három nappal korábban, a Liverpool Premier League-győzelme okán tartott parádé alatt autójával a szurkolók közé hajtott a városközpontban. A férfit kezdetben hét vádpontban vádolták meg, de augusztusban további 24 vádpontot is emeltek ellene, amikor a liverpooli bíróságon videókapcsolaton keresztül megjelent.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelentések szerint az incidens akkor történt, amikor Doyle állítólag egy mentőautót követett egy olyan úton, amely le volt zárva az autóforgalom elől a parádé idején.Az esetről akkor a Pénzcentrum is beszámolt, itt idézheted fel:

Így hajtott a tömegbe egy autós a liverpooli parádén: videón a gázolás, brutális látvány
EZ IS ÉRDEKELHET
Így hajtott a tömegbe egy autós a liverpooli parádén: videón a gázolás, brutális látvány
Letartóztatták a Liverpool szurkolókat elgázoló sofőrt, aki egy mentőautót követve jutott át a lezárt útszakaszon.

A szürke színű, Ford Galaxy típusú járművét a biztonsági kamerák felvételei szerint szurkolók vették körül, mielőtt felgyorsított, több embert elgázolt, majd megállt. A rendőrség visszatartotta a szurkolókat, akik megpróbálták kihúzni a férfit az autóból, majd letartóztatták őt. Az eset következtében 134 ember sérült meg, több mint 50-en szorultak kórházi ellátásra, köztük négy gyermek.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #férfi #tömeg #sérült #autóbaleset #premier league #liverpool

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:32
16:20
16:15
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
2025. szeptember 4.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
4 napja
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
4 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
2 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
7 napja
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 16:20
Fordulópont előtt a hazai cégek: a változás minden egyes munkavállalót érint
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 16:02
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 15:34
Kilőttek az árak a lengyeleknél: durva, mennyit kérnek ezért a zöldségért