Elindult a liverpooli gázoló büntetőpere: 130 ember sérült meg, de saját magát nem érzi bűnösnek

Nem vallotta magát bűnösnek az a férfi, aki még májusban autóval hajtott a Liverpool szurkolói közé egy parádén, és több mint 130 ember sérülését okozta - számolt be a The Guardian.

Paul Doyle-t május 29-én tartóztatták le, miután három nappal korábban, a Liverpool Premier League-győzelme okán tartott parádé alatt autójával a szurkolók közé hajtott a városközpontban. A férfit kezdetben hét vádpontban vádolták meg, de augusztusban további 24 vádpontot is emeltek ellene, amikor a liverpooli bíróságon videókapcsolaton keresztül megjelent.

A jelentések szerint az incidens akkor történt, amikor Doyle állítólag egy mentőautót követett egy olyan úton, amely le volt zárva az autóforgalom elől a parádé idején.Az esetről akkor a Pénzcentrum is beszámolt, itt idézheted fel:

A szürke színű, Ford Galaxy típusú járművét a biztonsági kamerák felvételei szerint szurkolók vették körül, mielőtt felgyorsított, több embert elgázolt, majd megállt. A rendőrség visszatartotta a szurkolókat, akik megpróbálták kihúzni a férfit az autóból, majd letartóztatták őt. Az eset következtében 134 ember sérült meg, több mint 50-en szorultak kórházi ellátásra, köztük négy gyermek.