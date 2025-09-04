Korábbi Premier League-labdarúgók egy csoportja tízmillió fontokat veszített pénzügyi tanácsadóik miatt, és most adóhatósági követelésekkel is szembesülnek.
Elindult a liverpooli gázoló büntetőpere: 130 ember sérült meg, de saját magát nem érzi bűnösnek
Nem vallotta magát bűnösnek az a férfi, aki még májusban autóval hajtott a Liverpool szurkolói közé egy parádén, és több mint 130 ember sérülését okozta - számolt be a The Guardian.
Paul Doyle-t május 29-én tartóztatták le, miután három nappal korábban, a Liverpool Premier League-győzelme okán tartott parádé alatt autójával a szurkolók közé hajtott a városközpontban. A férfit kezdetben hét vádpontban vádolták meg, de augusztusban további 24 vádpontot is emeltek ellene, amikor a liverpooli bíróságon videókapcsolaton keresztül megjelent.
A jelentések szerint az incidens akkor történt, amikor Doyle állítólag egy mentőautót követett egy olyan úton, amely le volt zárva az autóforgalom elől a parádé idején.Az esetről akkor a Pénzcentrum is beszámolt, itt idézheted fel:
A szürke színű, Ford Galaxy típusú járművét a biztonsági kamerák felvételei szerint szurkolók vették körül, mielőtt felgyorsított, több embert elgázolt, majd megállt. A rendőrség visszatartotta a szurkolókat, akik megpróbálták kihúzni a férfit az autóból, majd letartóztatták őt. Az eset következtében 134 ember sérült meg, több mint 50-en szorultak kórházi ellátásra, köztük négy gyermek.
Nagy-Britannia kosárlabda-válogatottja 12 év után aratott újra győzelmet kosár Eb-n, miután meglepetésre 89-83-ra legyőzte Montenegrót.
Diogo Dalot izomproblémák miatt elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát, de sérülése miatt nem csak a nemzeti csapat aggódhat.
Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) eljárását indít a Los Angeles Clippersszel szemben, amely sajtóhírek szerint kijátszhatta a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat.
A FIFA tegnap bejelentette, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítésénél dinamikus árazást fog alkalmazni.
A Koch-család 10 százalékos részesedést vásárolna a New York Giants amerikaifutball-csapatban, ami rekordértékelést jelentene a sportvilágban.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) súlyos kritikákat kapott a Lucas Paquetá ügyében eljáró szabályozó bizottságtól.
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
