2025. augusztus 30. szombat Rózsa
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
amerikai foci, irányító, amerikai futball, labda
Sport

Tömegesen szűnhetnek meg hamarosan focicsapatok? Ez nem segít rajtuk, gyors megoldás kellene

Pénzcentrum
2025. augusztus 30. 20:02

Az amerikai egyetemi futballcsapatok a játékosok fizetésének fedezésére prémium ülőhelyeket vezetnek be, miután az NCAA-vel kötött megállapodás jelentősen megterheli a sportköltségvetéseket - közölte a Forbes SportsMoney.

Az egyetemi futballszezon kezdetével számos stadion újdonságokkal várja a szurkolókat. Az Auburn Egyetem tavaly ősszel három új prémium ülőhelyet vezetett be a 86 éves Jordan-Hare Stadionban, köztük a Locker Room Clubot, amely azonnal sikert aratott: a jegyek három nap alatt elkeltek, és 1,2 millió dolláros bevételt hoztak. A pályaszinti páholyok ára tavaly 16 000 és 65 000 dollár között mozgott mérkőzésenként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Auburn nincs egyedül: az Arizona State új pályaszinti páholyokat kínál 20 000 dollárért négy szezonjegyért, a James Madison Egyetem négy pályaszinti páholyt telepített, míg az Ohio State, a Penn State és az Ole Miss a következő években vezet be új prémium ülőhelyeket, utóbbi esetében akár 5 millió dolláros áron.

Az építkezési hullám az NCAA 2021-es szabályváltozásainak következménye, amely lehetővé tette a sportolók számára, hogy profitáljanak nevükből, képmásukból és hasonlatosságukból (NIL). A júniusi House v. NCAA trösztellenes per rendezése tovább emelte a tétet: a programok 2025-26-ban akár 20,5 millió dollárt is fizethetnek közvetlenül sportolóiknak iskolánként, majd ez az összeg évről évre növekedni fog.

KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Az új rendszer már most megterheli az egyetemek sportköltségvetését. A Virginia Tech sportigazgatója figyelmeztetett, hogy költségvetésüket 144 millió dollárról 200 millióra kell emelniük a versenyképesség megőrzéséhez. A Kentucky Egyetem sportszakosztálya közel 31 millió dolláros nettó veszteségre számít a következő két pénzügyi évben, míg az LSU megháromszorozta futballköltségvetését.

"Mindenki a sportban próbál módokat találni a bevételek növelésére a bevételmegosztás teljes finanszírozásához anélkül, hogy feláldozná a működési költségeket" - mondja Rhett Hobart, az Auburn külügyi helyettes sportigazgatója. "Amikor a leggyorsabb bevételnövelésről van szó, a legjobb módszer a prémium ülőhelyek bevezetése. A kereslet megvan, és a megtérülés azonnali."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Míg az NFL-csapatok átlagosan 55 millió dollárt keresnek prémium ülőhelyekből, az egyetemi sportban más a célközönség. Az NFL vállalati ügyfelekkel és ultragazdagokkal szemben az egyetemi vásárlók gyakran adományozók vagy alapítványokhoz kötődő családok. Az Auburn Egyetemen például a Tigers Unlimited Alapítványnak nyújtott hozzájárulások elsőbbségi pontokat biztosítanak a szurkolóknak, amelyek meghatározzák a számukra elérhető prémium készletet.

Az Auburn Nelson Clubjában, amely a pálya közepéhez közeli kilátást kínál, most legalább 1,1 millió dolláros élethosszig tartó adományozás szükséges négy egymás melletti ülőhely biztosításához - ez 80%-os növekedés 2024-hez képest. Ennek ellenére a klub továbbra is növekszik, és az egyetemnek 1000 fiókból álló listája van olyan szurkolókról, akik érdeklődnek a prémium élmény iránt.

A kihívás azonban az egyensúly megteremtése. "Nem lehet telt házas eseményt rendezni az alkalmi szurkolók nélkül" - mondja Jonathan Marks, az Elevate sportkonzultációs cég vezetője. "Nemcsak fantasztikus tereket építünk, hanem azt is kérdezzük, hogyan lehet a négyzetmétereket úgy hasznosítani, hogy valódi profitot hozzon. De a szélesebb szurkolói bázist is be kell vonni, különben az ökoszisztéma nem működik."
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #sport #prémium #milliók #milliárd #milliárdok #amerikai #amerikai futball #sportgazdaság #amerikai foci #amerikai sportok #egyetemi sport

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:19
18:01
17:35
16:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 30.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 30.
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
2025. augusztus 30.
Elképesztő összegek: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket idén ősztől
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 30. szombat
Rózsa
35. hét
Augusztus 30.
Az eltűntek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
2 napja
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
3
6 napja
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
4
2 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
5
5 napja
Elveszítheti gólvágóját a Fradi? Távozhat Varga Barnabás, Lengyelországból igazolhatnak a helyére
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 30. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 30. 18:01
Kvíz: Jártál már Szolnokon, netalántán te is itt élsz? Ha igen, ezekre a kérdésekre tudni fogod a választ!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 30. 20:01
Óriási bajban a magyar termelők: egyre jobban pusztul a termés