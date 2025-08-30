Tömegesen szűnhetnek meg hamarosan focicsapatok? Ez nem segít rajtuk, gyors megoldás kellene

Az amerikai egyetemi futballcsapatok a játékosok fizetésének fedezésére prémium ülőhelyeket vezetnek be, miután az NCAA-vel kötött megállapodás jelentősen megterheli a sportköltségvetéseket - közölte a Forbes SportsMoney.

Az egyetemi futballszezon kezdetével számos stadion újdonságokkal várja a szurkolókat. Az Auburn Egyetem tavaly ősszel három új prémium ülőhelyet vezetett be a 86 éves Jordan-Hare Stadionban, köztük a Locker Room Clubot, amely azonnal sikert aratott: a jegyek három nap alatt elkeltek, és 1,2 millió dolláros bevételt hoztak. A pályaszinti páholyok ára tavaly 16 000 és 65 000 dollár között mozgott mérkőzésenként.

Az Auburn nincs egyedül: az Arizona State új pályaszinti páholyokat kínál 20 000 dollárért négy szezonjegyért, a James Madison Egyetem négy pályaszinti páholyt telepített, míg az Ohio State, a Penn State és az Ole Miss a következő években vezet be új prémium ülőhelyeket, utóbbi esetében akár 5 millió dolláros áron.

Az építkezési hullám az NCAA 2021-es szabályváltozásainak következménye, amely lehetővé tette a sportolók számára, hogy profitáljanak nevükből, képmásukból és hasonlatosságukból (NIL). A júniusi House v. NCAA trösztellenes per rendezése tovább emelte a tétet: a programok 2025-26-ban akár 20,5 millió dollárt is fizethetnek közvetlenül sportolóiknak iskolánként, majd ez az összeg évről évre növekedni fog.

Az új rendszer már most megterheli az egyetemek sportköltségvetését. A Virginia Tech sportigazgatója figyelmeztetett, hogy költségvetésüket 144 millió dollárról 200 millióra kell emelniük a versenyképesség megőrzéséhez. A Kentucky Egyetem sportszakosztálya közel 31 millió dolláros nettó veszteségre számít a következő két pénzügyi évben, míg az LSU megháromszorozta futballköltségvetését.

"Mindenki a sportban próbál módokat találni a bevételek növelésére a bevételmegosztás teljes finanszírozásához anélkül, hogy feláldozná a működési költségeket" - mondja Rhett Hobart, az Auburn külügyi helyettes sportigazgatója. "Amikor a leggyorsabb bevételnövelésről van szó, a legjobb módszer a prémium ülőhelyek bevezetése. A kereslet megvan, és a megtérülés azonnali."

Míg az NFL-csapatok átlagosan 55 millió dollárt keresnek prémium ülőhelyekből, az egyetemi sportban más a célközönség. Az NFL vállalati ügyfelekkel és ultragazdagokkal szemben az egyetemi vásárlók gyakran adományozók vagy alapítványokhoz kötődő családok. Az Auburn Egyetemen például a Tigers Unlimited Alapítványnak nyújtott hozzájárulások elsőbbségi pontokat biztosítanak a szurkolóknak, amelyek meghatározzák a számukra elérhető prémium készletet.

Az Auburn Nelson Clubjában, amely a pálya közepéhez közeli kilátást kínál, most legalább 1,1 millió dolláros élethosszig tartó adományozás szükséges négy egymás melletti ülőhely biztosításához - ez 80%-os növekedés 2024-hez képest. Ennek ellenére a klub továbbra is növekszik, és az egyetemnek 1000 fiókból álló listája van olyan szurkolókról, akik érdeklődnek a prémium élmény iránt.

A kihívás azonban az egyensúly megteremtése. "Nem lehet telt házas eseményt rendezni az alkalmi szurkolók nélkül" - mondja Jonathan Marks, az Elevate sportkonzultációs cég vezetője. "Nemcsak fantasztikus tereket építünk, hanem azt is kérdezzük, hogyan lehet a négyzetmétereket úgy hasznosítani, hogy valódi profitot hozzon. De a szélesebb szurkolói bázist is be kell vonni, különben az ökoszisztéma nem működik."