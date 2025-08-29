Videón a boldog pillanat: megkapták a Realt, megőrültek a kazah csapat játékosai

A Kajrat Almati játékosai a világ legjobb játékosaival csaphatnak össze ősszel a Bajnokok Ligájában, és amikor meglátták, ki érkezik hozzájuk, nem bírtak az érzelmeikkel.

Története során először jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára a kazahsztáni Kajrat Almati, így nem csoda, hogy a környéken elég erősen kitört a fociláz. Hát még akkor, amikor tegnap este, a BL-párosítások sorsolásakor meglátták az ellenfeleket...

A kazah gárda alaposan belenyúlt a tutiba, összecsapnak például Londonban az Arsenallal, Milánóban az Interrel, de kilométerhiányuk se lesz, mert Lisszabonban, a Sporting ellen is lesz jelenésük - Almati és Lisszabon között nagyjából hétezer kilométer a távolság légvonalban.

A Bajnokok Ligája párosításaiért, statisztikákért kattints a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A sorsolás ráadásul tartogatott még egy komoly ajándékot számukra: mint az alábbi videón is látszik, a csapat játékosai együtt nézték a tegnap esti sorsolást, és hatalmas kiabálást csaptak, mikor meglátták, hogy a spanyol sztárcsapat, a Real Madrid érkezik Almatiba.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Real játékosai vélhetően szívesen kihagyták volna ezt az utat, hiszen Madrid csak egy kicsit van közelebb a kazah városhoz, mint Lisszabon. A sztárokra és a stábra egy jó 12 órás repülőút vár, ráadásul egyelőre azt se tudni, hogy a ligaszakasz melyik részében csapnak majd össze - a pontos kezdési időpontokat csak később közli az UEFA.