Hand Grips focilabda a füves pályán
Videón a boldog pillanat: megkapták a Realt, megőrültek a kazah csapat játékosai

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 10:43

A Kajrat Almati játékosai a világ legjobb játékosaival csaphatnak össze ősszel a Bajnokok Ligájában, és amikor meglátták, ki érkezik hozzájuk, nem bírtak az érzelmeikkel.

Története során először jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára a kazahsztáni Kajrat Almati, így nem csoda, hogy a környéken elég erősen kitört a fociláz. Hát még akkor, amikor tegnap este, a BL-párosítások sorsolásakor meglátták az ellenfeleket...

A kazah gárda alaposan belenyúlt a tutiba, összecsapnak például Londonban az Arsenallal, Milánóban az Interrel, de kilométerhiányuk se lesz, mert Lisszabonban, a Sporting ellen is lesz jelenésük - Almati és Lisszabon között nagyjából hétezer kilométer a távolság légvonalban.

A Bajnokok Ligája párosításaiért, statisztikákért kattints a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A sorsolás ráadásul tartogatott még egy komoly ajándékot számukra: mint az alábbi videón is látszik, a csapat játékosai együtt nézték a tegnap esti sorsolást, és hatalmas kiabálást csaptak, mikor meglátták, hogy a spanyol sztárcsapat, a Real Madrid érkezik Almatiba.

A Real játékosai vélhetően szívesen kihagyták volna ezt az utat, hiszen Madrid csak egy kicsit van közelebb a kazah városhoz, mint Lisszabon. A sztárokra és a stábra egy jó 12 órás repülőút vár, ráadásul egyelőre azt se tudni, hogy a ligaszakasz melyik részében csapnak majd össze - a pontos kezdési időpontokat csak később közli az UEFA.
Címlapkép: Getty Images
