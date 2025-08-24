Mikel Arteta elárulta, hogy új igazolásuk telefonon kereste, mielőtt az Arsenal leigazolta volna a Tottenham elől.
Máris lerázta az átkot a Tottenham? Jól kezdte a szezont a Spurs, nagyot megy az új edző
Thomas Frank kiválóan kezdett a Tottenham élén: a Manchester City elleni, tegnapi siker után már két győzelem és két kapott gól nélküli mérkőzés áll a dán edző mögött, aki gyorsan megnyerte a szurkolók szívét - írja cikkében a BBC.
A Brentfordtól érkező Frank, akit az Európa-liga győztes Ange Postecoglou helyére neveztek ki, máris kezdi elnyerni az észak-londoni drukkerek bizalmát. Sikeres kezdése különösen figyelemreméltó annak fényében, hogy a nyári átigazolási időszakban tapasztalt klubvezetői döntések miatt jelentős elégedetlenség uralkodott a szurkolók körében.
A Tottenham szurkolóinak hangulata ellentmondásos volt a nyáron. Az Európa-liga győzelem eufóriája után a drukkerek előrelépést vártak a csapattól, amely a Premier League-ben csak a 17. helyen végzett az előző szezonban. A nyári igazolások közül azonban csak Mohammed Kudus (West Ham, 50 millió font) és a Bayern Münchentől kölcsönvett Joao Palhinha csatlakozott az első csapathoz.
A szurkolóknak emellett meg kellett emészteniük két nagy igazolás meghiúsulását is. A klub aktiválta Morgan Gibbs-White 60 millió fontos kivásárlási záradékát a Nottingham Forestnél, ám a játékos végül új szerződést kötött jelenlegi csapatával. Ezután Eberechi Eze megszerzése is kudarcba fulladt, amikor a Crystal Palace játékosa az utolsó pillanatban az Arsenalt választotta.
A Premier League friss eredményeiért, statisztikákért kattints a Sportonlinera!
A transzferpiaci kudarcok ellenére Frank máris bizonyította értékét. Míg Postecoglou csapata tavaly 65 gólt kapott, Frank irányítása alatt a Tottenham két mérkőzésen sem kapott gólt. A dán edző egyik legnagyobb erőssége, hogy képes alkalmazkodni az ellenfelekhez - ami Postecoglou egyik gyenge pontja volt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Manchester City elleni mérkőzésen Frank megtartotta a 4-3-3-as formációt, de két védekező középpályást, Palhinhat és Rodrigo Bentancurt is bevetette. A Match of the Day című műsor szakértője, Micah Richards szerint "Thomas Frank mesteri húzása volt, ahogy képes volt alkalmazkodni ilyen rövid idő alatt - hol négy, hol öt védővel játszva".
A Bayern Münchentől kölcsönvett Palhinha különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtott a City ellen, a mérkőzés legjobbjának választották, miután a pályán lévő játékosok közül ő nyerte a legtöbb párharcot (nyolc) és szerelést (négy). "Az edző megmutatta nekem a projektet, és ösztönzött, hogy jöjjek ide. Nagyon boldog vagyok, hogy újra a Premier League-ben játszhatok" - nyilatkozta a portugál középpályás.
Ezt biztos nem így képzelte a korábbi United-sztár: már a félidőben lekapták barcelonai bemutatkozásán
Marcus Rashford nehéz kezdést élt át a Barcelonában, miután első kezdőként játszott mérkőzésén már a félidőben lecserélték.
A Copa Sudamericana nyolcaddöntőjét kellett félbeszakítani Buenos Airesben, miután súlyos összecsapások törtek ki a lelátókon.
Ha nem költenek el irtózatos pénzt a nagycsapatok edzői, nem is lehetnek sikeresek? Rögtön itt van öt top edző, aki szórja ugyan a pénzt, de...
Antonio Conte vezetésével és Kevin De Bruyne érkezésével a nápolyiak a bajnoki cím első számú esélyesei lehetnek Olaszországban. Szerinted meglesz a címvédés?
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool a Newcastle United vendége lesz az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának zárómérkőzésén.
Lövés érte Andy Reid, a Kansas City Chiefs vezetőedzőjének irodáját, de az edző nem sérült meg az incidensben.
A Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Győr csütörtökön hazai pályán kezdi meg a Bolla Bendegúzt soraiban tudó Rapid Wien elleni párharcot.
A Bayern München a Franz Beckenbauer Szuperkupa első kiírásában 2-1-re legyőzte a Stuttgartot, jelezve, hogy Vincent Kompany csapata idén is a Bundesliga fő esélyese lehet.
Az Arsenal az utolsó pillanatban szerezte meg Eberechi Ezét a Tottenham elől, ezzel egyértelmű jelét adva bajnoki ambícióinak.
Rengetegen szeretnék látni a portugál világsztárokat, de a hivatalos jegyek gyorsan elfogytak, az üzérek pedig nem kegyelmeznek.
Carlos Alcaraz számára a legutóbbi versenyen a legnagyobb kihívást a bizonytalan kezdési időpont jelentette, ami a tenisz egyik nehézsége.
Evie Parts transznemű hosszútávfutó pert indított az NCAA és a Swarthmore College ellen, miután a sportszervezet új szabályzata alapján eltávolították a női atlétikai csapatból.
A FIFA fontolóra veszi, hogy 2029-től kétévente rendezze meg a Klubvilágbajnokságot, ami újabb konfliktusokat okozhat a Premier League-el és az UEFA-val is.
A Premier League klubjainak átigazolási költekezése már most meghaladja a 2,26 milliárd fontot, ami 12,7%-kal több, mint tavaly.
Mike Tyson és Peter McNeeley 1995-ös, mindössze 89 másodpercig tartó mérkőzése egy mérföldkő volt a profiboksz történetében.
Váratlan elismerést kapott a Liverpool magyar sztárja: ilyen hazai játékossal nagyon ritkán történik
A 21 éves magyar játékos a Premier League előző idényében a Bournemouth színeiben nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést.
A brit sztárműsorvezető Ibizán pihent rá a szezonra, és ezt olyan szettben tette, ami a világ minden strandján elismerést váltana ki.
A Sportico becslése szerint a Denver Broncos NFL-csapat értéke közel 2 milliárd dollárral nőtt a 2022-es eladása óta.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.