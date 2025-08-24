2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Máris lerázta az átkot a Tottenham? Jól kezdte a szezont a Spurs, nagyot megy az új edző

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 13:36

Thomas Frank kiválóan kezdett a Tottenham élén: a Manchester City elleni, tegnapi siker után már két győzelem és két kapott gól nélküli mérkőzés áll a dán edző mögött, aki gyorsan megnyerte a szurkolók szívét - írja cikkében a BBC.

A Brentfordtól érkező Frank, akit az Európa-liga győztes Ange Postecoglou helyére neveztek ki, máris kezdi elnyerni az észak-londoni drukkerek bizalmát. Sikeres kezdése különösen figyelemreméltó annak fényében, hogy a nyári átigazolási időszakban tapasztalt klubvezetői döntések miatt jelentős elégedetlenség uralkodott a szurkolók körében.

A Tottenham szurkolóinak hangulata ellentmondásos volt a nyáron. Az Európa-liga győzelem eufóriája után a drukkerek előrelépést vártak a csapattól, amely a Premier League-ben csak a 17. helyen végzett az előző szezonban. A nyári igazolások közül azonban csak Mohammed Kudus (West Ham, 50 millió font) és a Bayern Münchentől kölcsönvett Joao Palhinha csatlakozott az első csapathoz.

A szurkolóknak emellett meg kellett emészteniük két nagy igazolás meghiúsulását is. A klub aktiválta Morgan Gibbs-White 60 millió fontos kivásárlási záradékát a Nottingham Forestnél, ám a játékos végül új szerződést kötött jelenlegi csapatával. Ezután Eberechi Eze megszerzése is kudarcba fulladt, amikor a Crystal Palace játékosa az utolsó pillanatban az Arsenalt választotta.

A transzferpiaci kudarcok ellenére Frank máris bizonyította értékét. Míg Postecoglou csapata tavaly 65 gólt kapott, Frank irányítása alatt a Tottenham két mérkőzésen sem kapott gólt. A dán edző egyik legnagyobb erőssége, hogy képes alkalmazkodni az ellenfelekhez - ami Postecoglou egyik gyenge pontja volt.

A Manchester City elleni mérkőzésen Frank megtartotta a 4-3-3-as formációt, de két védekező középpályást, Palhinhat és Rodrigo Bentancurt is bevetette. A Match of the Day című műsor szakértője, Micah Richards szerint "Thomas Frank mesteri húzása volt, ahogy képes volt alkalmazkodni ilyen rövid idő alatt - hol négy, hol öt védővel játszva".

A Bayern Münchentől kölcsönvett Palhinha különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtott a City ellen, a mérkőzés legjobbjának választották, miután a pályán lévő játékosok közül ő nyerte a legtöbb párharcot (nyolc) és szerelést (négy). "Az edző megmutatta nekem a projektet, és ösztönzött, hogy jöjjek ide. Nagyon boldog vagyok, hogy újra a Premier League-ben játszhatok" - nyilatkozta a portugál középpályás.
Címlapkép: Getty Images
#sport #frank #győzelem #premier #premier league #edző #tottenham #angol foci #manchester city #angol bajnokság

