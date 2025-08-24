2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
15 °C Budapest
A beautiful calm waves at the lake
Sport

Ide mi is mennénk vele nyaralni: elképesztően szexi az olimpikon atlétalány

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 16:33

Az amerikai atlétának egy sportital jutott eszébe a színpompás nevadai tóról, de talán kevesebben vesszük észre, ha meglátjuk, milyen fürdőruhában van.

A nevadai Tahoe-i tavak nem meglepő módon kevésbé ismert nyaralási célpontnak számít a nem amerikai nyaralók körében, az Egyesült Államokban azonban kimondottan népszerű, különösen nyáron. Itt piheni ki a szezon közbeni fáradalmakat Shae Lynn Anderson is, aki a 2020-as, tokiói olimpián is szerepelt.

Shae Lynn a bejegyzéséhez csak annyit írt, hogy "újra itt vagyok, ahol a víz a Gatorade színére emlékeztet", utalva ezzel a népszerű sportitalra. Az azonban biztos, hogy a víz hihetetlen kékjére utalt ezzel - a képeket pedig feldobta azzal, hogy egy hihetetlenül dögös egyrészes fürdőruhában mutatja meg magát. Nézd meg te is:

Címlapkép: Getty Images
