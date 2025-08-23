2025. augusztus 23. szombat Bence
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Labdarúgás Labdarúgó labda európai országok zászlóival a futballstadion füvén. Euro bajnokság 2021. 3d illusztráció
Sport

Donald Trump bejelentése a 2026-os amerikai foci vébé kapcsán: új helyszínen lesz a sorsolás

Pénzcentrum
2025. augusztus 23. 10:52

Donald Trump bejelentette, hogy a 2026-os férfi labdarúgó-világbajnokság sorsolását Washingtonban rendezik meg decemberben, a Kennedy Centerben - írta a BBC. A 2026-os tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és a korábbi 32 helyett már 48 nemzet vesz részt rajta.

A sorsolást eredetileg Las Vegasban tervezték megtartani, ahogy az 1994-es amerikai világbajnokság esetében is történt, de végül december 5-én a Kennedy Centerben kerül rá sor, amelynek Trump az elnöke. "Ez valószínűleg a legnagyobb sporteseménye a világnak" - nyilatkozta Trump az eseményről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentésen a Fehér Ház Ovális Irodájában Gianni Infantino FIFA-elnök is részt vett, aki magával hozta a világbajnoki trófeát is. Infantino elmondta, hogy a sorsolást világszerte közvetítik majd, és várhatóan egymilliárd néző követi figyelemmel. "48 résztvevő csapat lesz, és 104 mérkőzést játszanak majd - ez olyan, mint 104 Super Bowl!" - tette hozzá a FIFA elnöke.

A sorsoláson a 48 csapatot 12 négycsapatos csoportba osztják. Minden csoportból az első két helyezett, valamint a nyolc legjobb harmadik helyezett jut tovább a kieséses szakaszba.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #amerika #trump #donald trump #világbajnokság #vb #futball #focimeccs #amerikai egyesült államok #FIFA

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:35
11:14
10:52
10:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 23.
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
2025. augusztus 22.
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
2025. augusztus 22.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
2025. augusztus 22.
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
2025. augusztus 23.
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 23. szombat
Bence
34. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
1 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
3
2 hete
Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!
4
2 hete
Szörnyű tragédia: meghalt a 12 éves magyar kosaraslány, aki edzés közben esett össze
5
2 hete
Hatalmasat kaszáltak Szoboszlaiék: ilyen még soha nem volt, minden álmukat felülmúlták
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 23. 10:02
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 23. 08:50
Szerencsétlenül indul a hétvége a magyarok számára: csak 16 ezren örülhetnek, de ők sem soknak
Agrárszektor  |  2025. augusztus 23. 11:01
Betört a hideg Magyarországra: mutatjuk, hol volt a legnagyobb lehűlés