A Liverpool elleni hétfői mérkőzésen Alexander Isak továbbra sem áll Eddie Howe vezetőedző rendelkezésére a Newcastle-nél.
Donald Trump bejelentése a 2026-os amerikai foci vébé kapcsán: új helyszínen lesz a sorsolás
Donald Trump bejelentette, hogy a 2026-os férfi labdarúgó-világbajnokság sorsolását Washingtonban rendezik meg decemberben, a Kennedy Centerben - írta a BBC. A 2026-os tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és a korábbi 32 helyett már 48 nemzet vesz részt rajta.
A sorsolást eredetileg Las Vegasban tervezték megtartani, ahogy az 1994-es amerikai világbajnokság esetében is történt, de végül december 5-én a Kennedy Centerben kerül rá sor, amelynek Trump az elnöke. "Ez valószínűleg a legnagyobb sporteseménye a világnak" - nyilatkozta Trump az eseményről.
A bejelentésen a Fehér Ház Ovális Irodájában Gianni Infantino FIFA-elnök is részt vett, aki magával hozta a világbajnoki trófeát is. Infantino elmondta, hogy a sorsolást világszerte közvetítik majd, és várhatóan egymilliárd néző követi figyelemmel. "48 résztvevő csapat lesz, és 104 mérkőzést játszanak majd - ez olyan, mint 104 Super Bowl!" - tette hozzá a FIFA elnöke.
A sorsoláson a 48 csapatot 12 négycsapatos csoportba osztják. Minden csoportból az első két helyezett, valamint a nyolc legjobb harmadik helyezett jut tovább a kieséses szakaszba.
Ha nem költenek el irtózatos pénzt a nagycsapatok edzői, nem is lehetnek sikeresek? Rögtön itt van öt top edző, aki szórja ugyan a pénzt, de...
Antonio Conte vezetésével és Kevin De Bruyne érkezésével a nápolyiak a bajnoki cím első számú esélyesei lehetnek Olaszországban. Szerinted meglesz a címvédés?
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool a Newcastle United vendége lesz az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának zárómérkőzésén.
Lövés érte Andy Reid, a Kansas City Chiefs vezetőedzőjének irodáját, de az edző nem sérült meg az incidensben.
A Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Győr csütörtökön hazai pályán kezdi meg a Bolla Bendegúzt soraiban tudó Rapid Wien elleni párharcot.
A Bayern München a Franz Beckenbauer Szuperkupa első kiírásában 2-1-re legyőzte a Stuttgartot, jelezve, hogy Vincent Kompany csapata idén is a Bundesliga fő esélyese lehet.
Az Arsenal az utolsó pillanatban szerezte meg Eberechi Ezét a Tottenham elől, ezzel egyértelmű jelét adva bajnoki ambícióinak.
Rengetegen szeretnék látni a portugál világsztárokat, de a hivatalos jegyek gyorsan elfogytak, az üzérek pedig nem kegyelmeznek.
Carlos Alcaraz számára a legutóbbi versenyen a legnagyobb kihívást a bizonytalan kezdési időpont jelentette, ami a tenisz egyik nehézsége.
Evie Parts transznemű hosszútávfutó pert indított az NCAA és a Swarthmore College ellen, miután a sportszervezet új szabályzata alapján eltávolították a női atlétikai csapatból.
A FIFA fontolóra veszi, hogy 2029-től kétévente rendezze meg a Klubvilágbajnokságot, ami újabb konfliktusokat okozhat a Premier League-el és az UEFA-val is.
A Premier League klubjainak átigazolási költekezése már most meghaladja a 2,26 milliárd fontot, ami 12,7%-kal több, mint tavaly.
Mike Tyson és Peter McNeeley 1995-ös, mindössze 89 másodpercig tartó mérkőzése egy mérföldkő volt a profiboksz történetében.
Váratlan elismerést kapott a Liverpool magyar sztárja: ilyen hazai játékossal nagyon ritkán történik
A 21 éves magyar játékos a Premier League előző idényében a Bournemouth színeiben nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést.
A brit sztárműsorvezető Ibizán pihent rá a szezonra, és ezt olyan szettben tette, ami a világ minden strandján elismerést váltana ki.
A Sportico becslése szerint a Denver Broncos NFL-csapat értéke közel 2 milliárd dollárral nőtt a 2022-es eladása óta.
Robbie Keane vezetőedző szerint kulcsfontosságú lesz a Qarabag ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében, hogy a Ferencváros lehetőleg ne kapjon gólt.
Szeretne még egy évet az elitben tölteni a magyar férfi jégkorongválogatott, de ehhez nagyon nehéz ellenfelek jönnek eléjük jövő májusban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.