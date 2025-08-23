Donald Trump bejelentése a 2026-os amerikai foci vébé kapcsán: új helyszínen lesz a sorsolás

Donald Trump bejelentette, hogy a 2026-os férfi labdarúgó-világbajnokság sorsolását Washingtonban rendezik meg decemberben, a Kennedy Centerben - írta a BBC. A 2026-os tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és a korábbi 32 helyett már 48 nemzet vesz részt rajta.

A sorsolást eredetileg Las Vegasban tervezték megtartani, ahogy az 1994-es amerikai világbajnokság esetében is történt, de végül december 5-én a Kennedy Centerben kerül rá sor, amelynek Trump az elnöke. "Ez valószínűleg a legnagyobb sporteseménye a világnak" - nyilatkozta Trump az eseményről.

A bejelentésen a Fehér Ház Ovális Irodájában Gianni Infantino FIFA-elnök is részt vett, aki magával hozta a világbajnoki trófeát is. Infantino elmondta, hogy a sorsolást világszerte közvetítik majd, és várhatóan egymilliárd néző követi figyelemmel. "48 résztvevő csapat lesz, és 104 mérkőzést játszanak majd - ez olyan, mint 104 Super Bowl!" - tette hozzá a FIFA elnöke.

A sorsoláson a 48 csapatot 12 négycsapatos csoportba osztják. Minden csoportból az első két helyezett, valamint a nyolc legjobb harmadik helyezett jut tovább a kieséses szakaszba.