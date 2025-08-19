2025. augusztus 19. kedd Huba
Budapest, 2025. május 6.Bálizs Bence kapus (b) és Mihalik András a Magyarország - Kanada férfi jégkorong világbajnoki felkészülési mérkőzésen az MVM Dome-ban 2025. május 6-án.MTI/Koszticsák Szilárd
Sport

Itt van, amire nagyon sok szurkoló várt: végre hivatalos a válogatott menetrendje a vébére

MTI
2025. augusztus 19. 15:52

Szeretne még egy évet az elitben tölteni a magyar férfi jégkorongválogatott, de ehhez nagyon nehéz ellenfelek jönnek eléjük jövő májusban.

A magyar férfi jégkorong-válogatott a finnekkel kezdi és a lettek ellen zárja a jövő évi, svájci elitvilágbajnokság csoportkörét, amelyen az ideinél kedvezőbb időbeosztást kapott.

A nemzetközi szövetség ma hozta nyilvánosságra a torna menetrendjét, amely alapján Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a vb második napján, május 16-án a finnek ellen játssza az első meccsét a zürichi csoportban.

Ezt követően sorrendben az osztrákokkal, a britekkel, a németekkel, a svájciakkal, az amerikaiakkal, majd végül a lettekkel találkoznak a magyarok, akiknek sorsa így várhatóan a második és a harmadik találkozón dől majd el. A magyar szövetség (MJSZ) honlapján kiemelte, hogy a nemzeti csapatra az ideinél "kevésbé kegyetlen menetrend" vár majd, ugyanis ezúttal nem tíz, hanem 11 nap alatt játssza le a mérkőzéseit.

Tudjuk, hogy alacsonyabban rangsorolt válogatottként tökéletes időbeosztásunk nem lesz, ugyanakkor a 2025-ösnél sokkal jobb a 2026-os kiírás, ez pedig sokat segíthet a kiegyensúlyozott teljesítménybe. A célkitűzésünk változatlan: nem azért megyünk, hogy mondjuk a briteket legyőzzük, a többi pedig mindegy, hanem azért, hogy legalább hétszer a lehető legjobbunkat nyújtsuk. Van, ahol ez idén tavasszal sikerült, van, ahol nem, ebben mindenképpen előrébb szeretnénk lépni

- mondta ennek kapcsán Majoross Gergely szövetségi kapitány.

Az MJSZ beszámolója szerint a szervezet, illetve a válogatott szakvezetősége az idei, aránytalanul és igazságtalanul nehéz beosztás nyomán "jelentős diplomáciai erőket mozgatott meg", hogy a csapat 2026-ra sportszerűbb programot kapjon.

"A konkrétumok terén 2026-ban a világbajnokságon előrelépés lesz, hogy lesz kétnapos pihenőnk is, és csak egyszer játszunk az éjszakába nyúlóan, illetve délben is" - áll az MJSZ állásfoglalásában. A szervezők tájékoztatása szerint a meccsnapra szóló jegycsomagokat szeptember 8-án déltől lehet majd megvásárolni, míg az egyéni meccsjegyeket jövő februárban kezdik értékesíteni.

A magyar válogatott idén Herningben története során először harcolta ki a bennmaradást. A jövő évi, május 31-ig tartó zürichi és fribourgi tornán a két nyolcas csoport utolsó helyezettjei kiesnek, és 2027-ben a divízió I/A-ban játszanak, míg a legjobb négy-négy csapat negyeddöntőbe jut.

Az 2026-os A csoportos jégkorong-világbajnokság magyar érdekeltségű programja: 

  • május 16., szombat: Magyarország-Finnország 16.20
  • május 17., vasárnap: Magyarország-Ausztria 16.20
  • május 19., kedd: Magyarország - Nagy-Britannia 20.20
  • május 22., péntek: Magyarország-Németország 16.20
  • május 23., szombat: Magyarország-Svájc 16.20
  • május 25., hétfő: Magyarország-Egyesült Államok 16.20
  • május 26., kedd: Magyarország-Lettország 12.20

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#magyarország #sport #május #férfi #szövetség #világbajnokság #jégkorong #hoki #válogatott #hokiválogatott

