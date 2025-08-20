Megszólalt a FIFA a klub-vb bővítéséről: 2025 csak a kezdet volt?

A FIFA fontolóra veszi, hogy 2029-től kétévente rendezze meg a Klubvilágbajnokságot, ami újabb konfliktusokat okozhat a Premier League-el és az UEFA-val is - írta a The Guardian.

A következő klubvilágbajnokságot négy év múlva tervezik megrendezni az idei nyáron az Egyesült Államokban tartott első, 32 csapatos kibővített torna után. A világszövetség azonban nyomás alatt áll a vezető klubok részéről, hogy kétévente rendezzék meg az eseményt.

A Real Madrid állítólag már júniusban felvetette a kétéves ciklus ötletét a FIFA-val folytatott miami tárgyalásokon. A javaslatot olyan klubok is támogatják, amelyek nem kvalifikálták magukat az idei tornára, köztük a Barcelona, a Manchester United, a Liverpool és a Napoli.

A Chelsea 85 millió fontot kapott a verseny megnyeréséért, és más nagy európai klubok is szeretnének részesülni a FIFA hatalmas bevételi forrásaiból, amelyeket nagyrészt a szaúdi Surj Sports Investments finanszíroz.

A FIFA a források szerint bár 2027-ben még nem terveznek újabb tornát, 2029 után valószínűleg változik a helyzet, és megvizsgálják egy 2031-es verseny lehetőségét is. A FIFA kezét rövid távon megköti, hogy a nemzetközi mérkőzésnaptár 2030-ig rögzített.

A kétévenkénti rendezés tovább növelné a feszültséget, hiszen a World Leagues nevű nemzetközi lobbicsoport, amelynek a Premier League is tagja, már most is jogi eljárást indított a FIFA ellen, "erőfölénnyel való visszaéléssel" vádolva a szervezetet.

A FIFA a klubfutballba való belépés ellentételezéseként hajlandó lehet eltörölni a júniusi nemzetközi szünetet a játékosok terhelésének csökkentése és a Klubvilágbajnoksághoz hasonló események számára való hely biztosítása érdekében.

Richard Masters, a Premier League vezérigazgatója a múlt héten aggodalmát fejezte ki a Klubvilágbajnokság bővítésével kapcsolatban, bár úgy tűnik, a legnagyobb klubok nem értenek egyet vele. "A FIFA-t azért hozták létre, hogy szabályozza a globális játékot és irányítsa a nemzetközi futballt, a Klubvilágbajnokság pedig belépés a klubfutballba" - mondta Masters.

A FIFA jelenleg felülvizsgálja a 2029-es Klubvilágbajnokság kvalifikációs kritériumait, és fontolgatja az országonkénti két klubos limit eltörlését, valamint a résztvevő csapatok számának 32-ről 48-ra emelését.

Az idei verseny rendezési jogát pályáztatás nélkül adták az Egyesült Államoknak, de a FIFA a jövőbeni tornákra már hivatalos pályázati folyamatot tervez. Katar, Spanyolország és Marokkó is érdeklődést mutatott a 2029-es Klubvilágbajnokság megrendezése iránt.