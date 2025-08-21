Az Arsenal az utolsó pillanatban szerezte meg Eberechi Ezét a Tottenham elől, ezzel egyértelmű jelét adva bajnoki ambícióinak.
Máris indul a német bajnokság, a Bundesliga: ki állíthatja meg a Bayern Münchent?
A Bayern München a Franz Beckenbauer Szuperkupa első kiírásában 2-1-re legyőzte a Stuttgartot, jelezve, hogy Vincent Kompany csapata idén is a Bundesliga fő esélyese lehet - írta a The Guardian.
A Bayern München a Stuttgartot legyőzve nyerte meg az első, Franz Beckenbauer nevét viselő Szuperkupát. A 2-1-es végeredmény hízelgő volt a hazai csapat számára, hiszen a bajorok domináltak a mérkőzésen. Harry Kane nyitotta meg a gólok sorát egy kíméletlen befejezéssel, majd az új igazolás, Luis Díaz egy olyan fejesgóllal döntötte el a mérkőzést, amilyet a Bayern korábbi szélsői ritkán szereztek.
Kane a mérkőzés után meglepő kijelentést tett a német sajtónak, miszerint a Bayern jelenlegi kerete "az egyik legkisebb, amelyben valaha játszottam". A csatár szerint "ha őszinték vagyunk, egy kicsit kevesen vagyunk". Ez különösen érdekes annak fényében, hogy két éve a Tottenhamtől érkezett a bajor óriáshoz.
A Bayern támadósorában valóban történtek változások: Leroy Sané, Kingsley Coman és Thomas Müller távozott, egyelőre csak Luis Díaz érkezett. A kolumbiai azonban máris bizonyított, és a Bayern legenergetikusabb szélsőjévé válhat Franck Ribéry óta, ráadásul több góllal kiegészítve.
Az átigazolási időszak végéig további erősítések várhatók, a bajorok érdeklődnek Nick Woltemade iránt. A Stuttgart csatárának jövője beárnyékolta a Szuperkupát, hiszen a német U21-es válogatott játékos egyértelművé tette, hogy csak Münchenbe szeretne igazolni, annak ellenére, hogy állítólag a Napoli és a Real Madrid is érdeklődött iránta. A Stuttgart 70 millió eurós árat szabott, ami egyelőre túl magas a Bayernnek.
A Bayern legnagyobb riválisai jelentős változásokon mennek keresztül. A Leverkusentől távozott Xabi Alonso, helyét Erik ten Hag vette át, de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong és Jonathan Tah is elhagyta a klubot. A Lipcse új edzővel, Ole Wernerrel vág neki a szezonnak, miközben Benjamin Sesko után valószínűleg Xavi Simons is a Premier League-be távozik.
A Dortmund számára Niko Kovac csodát tett a múlt szezon hajrájában a top 4-be jutással, de kevés lehetősége volt építkezni. A klub pénzügyi korlátai és a klubvilágbajnokságon való részvétel miatti rövidebb pihenőidő is nehezíti a helyzetüket.
Az Eintracht Frankfurt lehet a szezon sötét lova: Markus Krösche sportigazgató vezetésével kiváló átigazolási politikát folytatnak, és a Bajnokok Ligájába sokkal felkészültebben lépnek be, mint két évvel ezelőtt. A feljutó Köln és Hamburg jelentős színfoltjai lesznek a Bundesligának, két nagy derbit is visszahozva a naptárba: a Köln-Mönchengladbach és a Hamburg-St. Pauli összecsapásokat.
A szezon korai szakasza kulcsfontosságú lesz. A legnagyobb reményt a Bayern egyeduralmának megtörésére az adhatja, hogy Wirtz már nem Bundesliga-játékos, ami azt jelzi, hogy a bajorok vonzereje már nem egyeduralkodó a német labdarúgásban.
Carlos Alcaraz számára a legutóbbi versenyen a legnagyobb kihívást a bizonytalan kezdési időpont jelentette, ami a tenisz egyik nehézsége.
Evie Parts transznemű hosszútávfutó pert indított az NCAA és a Swarthmore College ellen, miután a sportszervezet új szabályzata alapján eltávolították a női atlétikai csapatból.
A FIFA fontolóra veszi, hogy 2029-től kétévente rendezze meg a Klubvilágbajnokságot, ami újabb konfliktusokat okozhat a Premier League-el és az UEFA-val is.
A Premier League klubjainak átigazolási költekezése már most meghaladja a 2,26 milliárd fontot, ami 12,7%-kal több, mint tavaly.
Váratlan elismerést kapott a Liverpool magyar sztárja: ilyen hazai játékossal nagyon ritkán történik
A 21 éves magyar játékos a Premier League előző idényében a Bournemouth színeiben nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést.
Robbie Keane vezetőedző szerint kulcsfontosságú lesz a Qarabag ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében, hogy a Ferencváros lehetőleg ne kapjon gólt.
Szeretne még egy évet az elitben tölteni a magyar férfi jégkorongválogatott, de ehhez nagyon nehéz ellenfelek jönnek eléjük jövő májusban.
Toronymagasan nyerte a nézőszámversenyt a keleti rangadó, majdnem kétszer annyi néző ment ki, mint az Újpest meccsére.
A Bajnokok Ligája sorsolása a tavalyi rendszert követi, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását idén először egy közös eseményen bonyolítják le.
A Morecambe labdarúgócsapata menesztette Derek Adams vezetőedzőt, mindössze egy nappal azután, hogy a klubot felvásárolta a Panjab Warriors nevű befektetői kör.
Wayne Rooney elárulta, hogy Sol Campbell több mint hat hónapig nem állt szóba vele az angol válogatott edzőtáborában - az ügy már több mint húszéves.
Minden stadionra vonatkozó látogatási tilalmat kapott a Bournemouth játékosát rasszista sértéssel illető férfi.
A Hibernian 23 éves támadója akkora gólt lőtt, amit nagyon sokan még életükben nem láttak az edinbugh-i stadionban.
Lehet, hogy már világbajnokként suhanhat el a róla elnevezett lelátó előtt az ausztrál Forma 1-es pilóta jövő tavasszal.
Amorim kapusválasztása visszaütött: Bayindir hibája miatt vereséggel kezdett a Manchester United, súlyosak lehetnek a kapusgondok.
David Moyes Everton-edző szerint Jack Grealish elszántsága, hogy újraindítsa karrierjét és bebizonyítsa kritikusainak tévedését, meggyőzte őt.
A Fradi két helyet rontott az előző havi álláshoz képest, te több, rendszeresen főtáblákon szereplő csapatot is megelőzött.
Neymar könnyekben tört ki, miután a Santos 6-0-ra kikapott a Vasco da Gamától a brazil bajnokságban, ami pályafutása legnagyobb veresége volt
