MÜNCHEN, NÉMETORSZÁG - 2017. május 9. : Az Allianz Arena labdarúgó-stadion látványa Münchenben, Németországban. Az Allianz Arena az FC Bayern München hazai labdarúgó-stadionja.
Sport

Máris indul a német bajnokság, a Bundesliga: ki állíthatja meg a Bayern Münchent?

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 14:14

A Bayern München a Franz Beckenbauer Szuperkupa első kiírásában 2-1-re legyőzte a Stuttgartot, jelezve, hogy Vincent Kompany csapata idén is a Bundesliga fő esélyese lehet - írta a The Guardian.

A Bayern München a Stuttgartot legyőzve nyerte meg az első, Franz Beckenbauer nevét viselő Szuperkupát. A 2-1-es végeredmény hízelgő volt a hazai csapat számára, hiszen a bajorok domináltak a mérkőzésen. Harry Kane nyitotta meg a gólok sorát egy kíméletlen befejezéssel, majd az új igazolás, Luis Díaz egy olyan fejesgóllal döntötte el a mérkőzést, amilyet a Bayern korábbi szélsői ritkán szereztek.

Kane a mérkőzés után meglepő kijelentést tett a német sajtónak, miszerint a Bayern jelenlegi kerete "az egyik legkisebb, amelyben valaha játszottam". A csatár szerint "ha őszinték vagyunk, egy kicsit kevesen vagyunk". Ez különösen érdekes annak fényében, hogy két éve a Tottenhamtől érkezett a bajor óriáshoz.

A Bayern támadósorában valóban történtek változások: Leroy Sané, Kingsley Coman és Thomas Müller távozott, egyelőre csak Luis Díaz érkezett. A kolumbiai azonban máris bizonyított, és a Bayern legenergetikusabb szélsőjévé válhat Franck Ribéry óta, ráadásul több góllal kiegészítve.

Az átigazolási időszak végéig további erősítések várhatók, a bajorok érdeklődnek Nick Woltemade iránt. A Stuttgart csatárának jövője beárnyékolta a Szuperkupát, hiszen a német U21-es válogatott játékos egyértelművé tette, hogy csak Münchenbe szeretne igazolni, annak ellenére, hogy állítólag a Napoli és a Real Madrid is érdeklődött iránta. A Stuttgart 70 millió eurós árat szabott, ami egyelőre túl magas a Bayernnek.

A Bayern legnagyobb riválisai jelentős változásokon mennek keresztül. A Leverkusentől távozott Xabi Alonso, helyét Erik ten Hag vette át, de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong és Jonathan Tah is elhagyta a klubot. A Lipcse új edzővel, Ole Wernerrel vág neki a szezonnak, miközben Benjamin Sesko után valószínűleg Xavi Simons is a Premier League-be távozik.

A Dortmund számára Niko Kovac csodát tett a múlt szezon hajrájában a top 4-be jutással, de kevés lehetősége volt építkezni. A klub pénzügyi korlátai és a klubvilágbajnokságon való részvétel miatti rövidebb pihenőidő is nehezíti a helyzetüket.

Az Eintracht Frankfurt lehet a szezon sötét lova: Markus Krösche sportigazgató vezetésével kiváló átigazolási politikát folytatnak, és a Bajnokok Ligájába sokkal felkészültebben lépnek be, mint két évvel ezelőtt. A feljutó Köln és Hamburg jelentős színfoltjai lesznek a Bundesligának, két nagy derbit is visszahozva a naptárba: a Köln-Mönchengladbach és a Hamburg-St. Pauli összecsapásokat.

A szezon korai szakasza kulcsfontosságú lesz. A legnagyobb reményt a Bayern egyeduralmának megtörésére az adhatja, hogy Wirtz már nem Bundesliga-játékos, ami azt jelzi, hogy a bajorok vonzereje már nem egyeduralkodó a német labdarúgásban.
Címlapkép: Getty Images
