Evertonban kezdene mindent újra a leírt City-sztár: nagyon bízik benne új edzője
David Moyes szerint Jack Grealish elszántsága, hogy újraindítsa karrierjét és bebizonyítsa kritikusainak tévedését, meggyőzte őt arról, hogy a Manchester City mellőzött játékosa izgalmat hozhat az Everton csapatába - tudósított a The Guardian.
Moyes elmondása szerint Grealish "fantasztikusan néz ki, remek formában van", és esélyes arra, hogy pályára lépjen az Everton hétfői, Leeds elleni Premier League nyitómeccsén, annak ellenére, hogy az előszezonban nem játszott, miután kiesett Pep Guardiola kegyeiből. A 29 éves játékos a tavalyi szezonban mindössze hét bajnoki mérkőzésen kezdett a City színeiben, és kimaradt a klub 27 fős keretéből a nyári Klubvilágbajnokságra. Az angol válogatottból is kimaradt a tavalyi Európa-bajnokságon, miután elvesztette helyét a City 2023-as triplázó szezonja után.
Az Everton menedzsere "igyekezett minél több információt szerezni" Grealish City-nél tapasztalt problémáiról, bár nem beszélt Guardiolával a történtekről. Moyes szerint a játékos vágya, hogy visszanyerje azt a formáját, amely Nagy-Britannia első 100 millió fontos labdarúgójává tette, eloszlatott minden kétséget a kölcsönszerződéssel kapcsolatban.
"Az a tudat, hogy úgy érzi, van mit bizonyítania és helyt kell állnia" - mondta Moyes arról, mi győzte meg az angol játékos szerződtetéséről. "Nekem magamnak is át kellett élnem ezt. Vissza kellett jönnöm, miután padlóra küldtek. Néha szükség van erre a rugalmasságra, hogy visszapattanj, hogy harcolj és megmutasd mindenkinek. Úgy érzem, Jack most ezt hordozza magában. Remélem, ez megmutatkozik ebben a szezonban, mert ha igen, akkor sok jó dolgot kapunk majd tőle."
Grealish az Everton hatodik nyári igazolása volt – hamarosan követte a hetedik, Tom King kapus –, de a keret továbbra is hiányos több poszton, miután több átigazolási célpontot is elszalasztottak. Moyes szerint a közelmúltbeli kiesési csaták öröksége és az európai kupaszereplés hiánya eltántorított néhány játékost, de Grealish szerződtetésével az Everton egyértelműen jelezte ambícióit.
"Ez nagy dolog számomra" - mondta Moyes. "A klub brilliánsan teljesített az új stadion építésével. Úgy gondolom, most újra fel kell építeni a futballklubot belülről, hogy visszakerüljön oda, ahol volt, és ami még fontosabb, hogy a csapatot is visszajuttassuk korábbi szintjére. Jelenleg még messze vagyunk ettől. Nem hiszem, hogy ebben az átigazolási időszakban meg tudjuk tenni és olyanná tudjuk alakítani a csapatot, amilyenné szeretnénk, de szükségünk lesz emberekre az úton, akik izgalmasabbá teszik és akik miatt mások is ide akarnak jönni játszani."
"Akár ismert játékosokon, akár bajnoki helyezésünkön vagy játékstílusunkon keresztül, szükségünk van néhányukra, akik most lendületet adnak nekünk. Elég sok olyan játékos volt, akik csalódást okoztak azzal, hogy nem az Evertont választották ezen a nyáron, és szerintem ez azért van, mert ha megnézzük az elmúlt négy-öt évet, nem voltunk jó formában. Remélhetőleg kezdik látni az új stadiont, a tavalyi szezon második felének remek eredményeit, és kezdik elhinni, hogy az Everton jó otthon lehet számukra."
Újra elbúcsúztatja a Pool a tragikusan fiatalon meghalt Diogo Jotát: ez lesz ma este a szezonnyitó előtt
A Liverpool különleges megemlékezést tervez Diogo Jota tiszteletére a Premier League mai nyitómeccsén, amelyen a tragikus balesetben meghalt játékos családja is részt vesz.
Ez aztán a magas léc: a sztárigazolásról nyilatkozott a Liverpool edzője, szerinte ezt kell megugrania
Arne Slot szerint Florian Wirtznek Mohamed Salah szintjét kell elérnie, hogy megfeleljen a csapat és a szurkolók elvárásainak.
Az RB Leipzignél zajló fiatalítás nem érinti a kapusposztot: a rutinos, 35 éves Peter Gulácsi továbbra is a első számú kapusként, állhat a csapat rendelkezésére...
