2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 °C Budapest
Itt a friss lista: ezekben a cukrászdákban lesz kapható Magyarország Tortája 2025-ben ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Evertonban kezdene mindent újra a leírt City-sztár: nagyon bízik benne új edzője

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 15:22

David Moyes szerint Jack Grealish elszántsága, hogy újraindítsa karrierjét és bebizonyítsa kritikusainak tévedését, meggyőzte őt arról, hogy a Manchester City mellőzött játékosa izgalmat hozhat az Everton csapatába - tudósított a The Guardian.

Moyes elmondása szerint Grealish "fantasztikusan néz ki, remek formában van", és esélyes arra, hogy pályára lépjen az Everton hétfői, Leeds elleni Premier League nyitómeccsén, annak ellenére, hogy az előszezonban nem játszott, miután kiesett Pep Guardiola kegyeiből. A 29 éves játékos a tavalyi szezonban mindössze hét bajnoki mérkőzésen kezdett a City színeiben, és kimaradt a klub 27 fős keretéből a nyári Klubvilágbajnokságra. Az angol válogatottból is kimaradt a tavalyi Európa-bajnokságon, miután elvesztette helyét a City 2023-as triplázó szezonja után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Everton menedzsere "igyekezett minél több információt szerezni" Grealish City-nél tapasztalt problémáiról, bár nem beszélt Guardiolával a történtekről. Moyes szerint a játékos vágya, hogy visszanyerje azt a formáját, amely Nagy-Britannia első 100 millió fontos labdarúgójává tette, eloszlatott minden kétséget a kölcsönszerződéssel kapcsolatban.

KATTINTS! Friss hírek, eredmények a Sportonlineon!

"Az a tudat, hogy úgy érzi, van mit bizonyítania és helyt kell állnia" - mondta Moyes arról, mi győzte meg az angol játékos szerződtetéséről. "Nekem magamnak is át kellett élnem ezt. Vissza kellett jönnöm, miután padlóra küldtek. Néha szükség van erre a rugalmasságra, hogy visszapattanj, hogy harcolj és megmutasd mindenkinek. Úgy érzem, Jack most ezt hordozza magában. Remélem, ez megmutatkozik ebben a szezonban, mert ha igen, akkor sok jó dolgot kapunk majd tőle."

Grealish az Everton hatodik nyári igazolása volt – hamarosan követte a hetedik, Tom King kapus –, de a keret továbbra is hiányos több poszton, miután több átigazolási célpontot is elszalasztottak. Moyes szerint a közelmúltbeli kiesési csaták öröksége és az európai kupaszereplés hiánya eltántorított néhány játékost, de Grealish szerződtetésével az Everton egyértelműen jelezte ambícióit.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Ez nagy dolog számomra" - mondta Moyes. "A klub brilliánsan teljesített az új stadion építésével. Úgy gondolom, most újra fel kell építeni a futballklubot belülről, hogy visszakerüljön oda, ahol volt, és ami még fontosabb, hogy a csapatot is visszajuttassuk korábbi szintjére. Jelenleg még messze vagyunk ettől. Nem hiszem, hogy ebben az átigazolási időszakban meg tudjuk tenni és olyanná tudjuk alakítani a csapatot, amilyenné szeretnénk, de szükségünk lesz emberekre az úton, akik izgalmasabbá teszik és akik miatt mások is ide akarnak jönni játszani."

"Akár ismert játékosokon, akár bajnoki helyezésünkön vagy játékstílusunkon keresztül, szükségünk van néhányukra, akik most lendületet adnak nekünk. Elég sok olyan játékos volt, akik csalódást okoztak azzal, hogy nem az Evertont választották ezen a nyáron, és szerintem ez azért van, mert ha megnézzük az elmúlt négy-öt évet, nem voltunk jó formában. Remélhetőleg kezdik látni az új stadiont, a tavalyi szezon második felének remek eredményeit, és kezdik elhinni, hogy az Everton jó otthon lehet számukra."
Címlapkép: Getty Images
#játék #sport #labdarúgás #premier league #angol foci #manchester city #everton #jack grealish

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:31
16:16
16:03
15:45
15:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 18.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
2025. augusztus 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
2025. augusztus 18.
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2025. augusztus 18.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
2025. augusztus 18.
Itt a friss lista: ezekben a cukrászdákban lesz kapható Magyarország Tortája 2025-ben
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 18. hétfő
Ilona
34. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
2 hete
A Forma-1 sötét titkairól vallott Wéber Gábor: ezt kevesen sejtették a Magyar Nagydíjról
3
4 napja
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
4
1 hete
Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!
5
2 hete
Félelmetes ellenfelet kapott a Paks a Konferencialigában: a Győr sem örülhet, csoda lenne továbbjutni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 16:03
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 13:46
Itt a friss lista: ezekben a cukrászdákban lesz kapható Magyarország Tortája 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. augusztus 18. 16:36
Kiderült, mennyi eső jön a következő napokban: mutatjuk, mi vár ránk