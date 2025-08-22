Brutális erőszak a lelátón: 19 szurkoló kórházban, félbeszakadt a meccs + videó

A Copa Sudamericana nyolcaddöntőjét kellett félbeszakítani Buenos Airesben, miután súlyos összecsapások törtek ki a lelátókon, ami 19 chilei szurkoló kórházba szállításához vezetett - számolt be a BBC.

Az Universidad de Chile azzal vádolja az argentin Independiente csapatát és a helyi rendőrséget, hogy nem biztosítottak megfelelő védelmet szurkolóik számára, akiket "brutális és embertelen verés" ért. A mérkőzést a második félidőben szakították félbe, amikor a hazai szurkolók betörtek a vendégszektorba, megtámadták a chilei drukkereket, akik menekülni kényszerültek.

A chilei klub közleménye szerint a kórházba szállított 19 szurkoló közül 16-ot már hazaengedtek, míg egy életveszélyes állapotban lévő drukker továbbra is intenzív osztályon van, de állapota "jelentősen javult" a koponyatörés miatti műtét után. Az Universidad de Chile az esetet "a futballtörténelem egyik legerőszakosabb fejezeteként" jellemezte.

Az erőszak a félidőben kezdődött, amikor a vendégszektorból tárgyakat, köztük egy sokkoló gránátot dobtak a hazai szurkolókat tartalmazó alsó szektorra. A chilei klub szerint az Independiente szurkolói "akadálytalanul jutottak be a vendégszektorba", és "rendkívül erőszakos és embertelen cselekedeteket" hajtottak végre. Az eseményekről itt egy videó:

Az Universidad de Chile azt is állítja, hogy az Independiente szurkolói megpróbáltak betörni a vendégöltözőbe, hogy megtámadják a játékosokat, valamint a csapatbuszuk ablakait is betörték. A klub szerint körülbelül 100 chilei szurkolót tartóztattak le, miközben "egyetlen támadót sem" vettek őrizetbe a hazai szektorból.

Az argentin Independiente visszautasította a vádakat, állításuk szerint az incidensek már a mérkőzés előtt a vendégszektorban kezdődtek, ahol a szurkolók megtámadták és megrongálták a stadion biztonsági kamerarendszerét. Szerintük a vendégdrukkerek "tűzijátékokat lőttek" a hazai szurkolók felé, ami "elfogadhatatlan válaszreakciókat" váltott ki.

Az Independiente határozottan tagadta, hogy nem követték volna a biztonsági protokollokat, és közölte, hogy kitiltják azokat a "bűnözőket, akik szurkolóknak álcázzák magukat". A klub kártérítést is követel a létesítményeikben okozott anyagi károkért.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke elítélte az erőszakot és felszólította a helyi hatóságokat, hogy büntessék meg a felelősöket. "Az erőszaknak nincs helye a futballban - a játékosoknak, szurkolóknak, személyzetnek, tisztviselőknek és mindenkinek, aki élvezi gyönyörű játékunkat, félelem nélkül kellene ezt tennie" - írta Instagram-oldalán.

A dél-amerikai tornákat szervező CONMEBOL, amely a mérkőzés félbeszakításáról döntött, közölte, hogy a találkozót "a helyi klub és a helyi biztonsági hatóságok biztonsági garanciáinak hiánya miatt" törölték.