Két év alatt kétmilliárd dollár plusz: ilyen is ritkán van, nagyot megy a futballcsapat

A Sportico becslése szerint a Denver Broncos NFL-csapat értéke közel 2 milliárd dollárral nőtt a 2022-es eladása óta, és jelenleg 6,55 milliárd dollárra tehető - jelentette a Broncos Wire.

A Sportico.com értékelése alapján a Denver Broncos 6,55 milliárd dollárt ér a 2025-ös NFL-szezon előtt, ami 19%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ez az érték a liga 32 csapata közül a 15. legmagasabb. Tavaly a Forbes becslése szerint a franchise értéke 5,5 milliárd dollár volt a 2024-es szezon kezdete előtt.

A Walmart tulajdonosa, Rob Walton által vezetett csoport 2022-ben 4,65 milliárd dollárért vásárolta meg a csapatot, ezzel azonnal az NFL leggazdagabb tulajdonosi csoportjává váltak. Miután Walton 2023-ban tulajdonrészének egy részét unokáira ruházta át, Greg Penner (Walton veje) lett a Broncos új irányító tulajdonosa többségi részesedéssel.

Az Broncost is magában foglaló AFC West divízióban a Las Vegas Raiders (7,9 milliárd dollár) a 9. helyen áll, őket követi a Broncos a 15. helyen, a Kansas City Chiefs (6,53 milliárd dollár) a 16. helyen, míg a Los Angeles Chargers (6,21 milliárd dollár) a 21. helyen szerepel. A Sportico becslése szerint a legértékesebb csapat az NFL-ben a Dallas Cowboys (12,8 milliárd dollár).