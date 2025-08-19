2025. augusztus 19. kedd Huba
20 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Két év alatt kétmilliárd dollár plusz: ilyen is ritkán van, nagyot megy a futballcsapat

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 18:20

A Sportico becslése szerint a Denver Broncos NFL-csapat értéke közel 2 milliárd dollárral nőtt a 2022-es eladása óta, és jelenleg 6,55 milliárd dollárra tehető - jelentette a Broncos Wire.

A Sportico.com értékelése alapján a Denver Broncos 6,55 milliárd dollárt ér a 2025-ös NFL-szezon előtt, ami 19%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ez az érték a liga 32 csapata közül a 15. legmagasabb. Tavaly a Forbes becslése szerint a franchise értéke 5,5 milliárd dollár volt a 2024-es szezon kezdete előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Walmart tulajdonosa, Rob Walton által vezetett csoport 2022-ben 4,65 milliárd dollárért vásárolta meg a csapatot, ezzel azonnal az NFL leggazdagabb tulajdonosi csoportjává váltak. Miután Walton 2023-ban tulajdonrészének egy részét unokáira ruházta át, Greg Penner (Walton veje) lett a Broncos új irányító tulajdonosa többségi részesedéssel.

KATTINTS friss hírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!

Az Broncost is magában foglaló AFC West divízióban a Las Vegas Raiders (7,9 milliárd dollár) a 9. helyen áll, őket követi a Broncos a 15. helyen, a Kansas City Chiefs (6,53 milliárd dollár) a 16. helyen, míg a Los Angeles Chargers (6,21 milliárd dollár) a 21. helyen szerepel. A Sportico becslése szerint a legértékesebb csapat az NFL-ben a Dallas Cowboys (12,8 milliárd dollár).
Címlapkép: Getty Images
#milliárdos #sport #dollár #franchise #szezon #érték #csapat #nfl #amerikai futball #sportgazdaság #amerikai foci #csapatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:02
18:44
18:33
18:20
18:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 19.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2025. augusztus 19.
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
2025. augusztus 19.
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
2025. augusztus 19.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
2025. augusztus 19.
Ne érjen meglepetés: szeptembertől teljesen másképp működik a Revolut számlád
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 19. kedd
Huba
34. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
5 napja
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
3
1 hete
Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!
4
2 hete
Félelmetes ellenfelet kapott a Paks a Konferencialigában: a Győr sem örülhet, csoda lenne továbbjutni
5
1 hete
Szörnyű tragédia: meghalt a 12 éves magyar kosaraslány, aki edzés közben esett össze
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 19:02
Ne érjen meglepetés: szeptembertől teljesen másképp működik a Revolut számlád
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 18:44
Egy új kutatás riasztó kapcsolatot tár fel a COVID és a rákos megbetegedések között
Agrárszektor  |  2025. augusztus 19. 18:28
Olyan dologra került sor, amire 2020 óta nem volt példa