A katalán edzőlegenda vélhetően szeretne még bajnoki címet nyerni, de már egy dobogóval is tovább nyújtaná egészen hihetetlen sorozatát.
Visszatért a Fradi nagy ígérete az Üllői útra: kölcsönbe jön haza Lisztes Krisztián
Lisztes Krisztián kölcsönjátékosként visszatért a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvároshoz.
A zöld-fehérek pénteken honlapjukon jelentették be, hogy megállapodtak a német Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurttal, ennek értelmében a 20 éves támadó az idény végéig szerepel majd újra nevelőegyesületében.
A FTC-legenda Lisztes Krisztián fia 2023 tavaszán robbant be a felnőtt csapatba, az élvonalban őt választották akkor az Év felfedezettjének. A Ferencvárosban 46 tétmérkőzésen 15 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, az Eintracht Frankfurt tavaly nyáron sajtóhírek szerint 6 millió euróért vásárolta meg, a német együttesben azóta viszont nem tudott bemutatkozni.
A magyar bajnokság híreiért, statisztikáiért és a friss hírekért kattints ide, a Sportonlinera!
Lisztes hazatérése - még ha ideiglenes is - nem minden előzmény nélküli. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a Frankfurt első csapatában idén sem számolnak a fiatal magyarral, viszont kölcsönadnák annak érdekében, hogy rendszeres játéklehetőséget kapjon.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A Liverpool rekordösszegű nyári igazolásokkal készül a Premier League címvédésre, miközben riválisai is jelentős erősítéseket hajtottak végre
Keresztszalag-szakadás miatt legalább fél évre kidőlt a Spurs középpályása, egyre nagyobb bajban van a csapat.
A várhatóan kedvező időjárási előrejelzések után szombaton megtartják a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Lidl Balaton-átúszást.
A német kapus szándékosan hátráltatja más játékosok hivatalos regisztrációját, ezzel pedig alaposan felhúzta a vezetőséget.
Látni sem akarják a szurkolók a nemi erőszakkal vádolt focistát: teljesen kiakadtak Spanyolországban
A Villarreal szurkolói petícióban tiltakoznak Thomas Partey szerződtetése ellen, aki öt nemierőszak-váddal néz szembe.
A szakember az orosz labdarúgó-bajnokságot három vereséggel kezdő Ahmat Groznij kispadjára ül le, segítője Máté Csaba lesz.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentése szerint összesen öt embert kaptak tetten bűncselekmény elkövetése közben, míg négy körözött személyt fogtak el.
Félelmetes ellenfelet kapott a Paks a Konferencialigában: a Győr sem örülhet, csoda lenne továbbjutni
A Paks a Fiorentinával, míg az ETO FC a Rapid Wien vagy a Dundee United együttesével találkozhat a Konferencialiga rájátszásban.
Álomsorsolás a Fradinak? Ezek a lehetséges ellenfelek a BL-főtáblához, kevés könnyebb csapat jöhetett volna
Az azeri Qarabag FC vagy az északmacedón KF Skendija lehet a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójában.
A Nemzetközi Úszószövetség (World Aquatics) kiemelkedő pénzügyi eredményeket ért el 2024-ben.
A világbajnoki pontversenyben második Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap Mogyoródon.
A magyar válogatott csapatkapitánya Instagramon osztotta meg a hírt, egy érzelmes üzenettel köszöntve kislányát és párját.
A 27 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 27. időmérős sikere.
A Forma–1 világa kívülről csillogás és adrenalin, belülről viszont kőkemény pénzügyi versenyfutás.
Adam Peaty, a háromszoros olimpiai és nyolcszoros világbajnok brit úszó négy aranyérmet céloz meg a 2028-as Los Angeles-i olimpián.
Kós Hubert Európa-csúccsal aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a szingapúri vizes világbajnokság pénteki versenynapján.
Kerkez Milos és Pécsi Ármin mezszáma is végleges a Liverpoolnál: ebben láthatjuk őket a Premier League-ben
A Liverpool idén a Premier League legnagyobb költekezője lett, nyári kiadásaik elérték a 350 millió eurót.
Az Inter elnöke, Beppe Marotta megerősítette, hogy a klub tulajdonosa, az Oaktree Capital kész jelentős összegeket befektetni a nyári átigazolási időszakban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.