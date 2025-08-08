Visszatért a Fradi nagy ígérete az Üllői útra: kölcsönbe jön haza Lisztes Krisztián

Lisztes Krisztián kölcsönjátékosként visszatért a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvároshoz.

A zöld-fehérek pénteken honlapjukon jelentették be, hogy megállapodtak a német Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurttal, ennek értelmében a 20 éves támadó az idény végéig szerepel majd újra nevelőegyesületében.

A FTC-legenda Lisztes Krisztián fia 2023 tavaszán robbant be a felnőtt csapatba, az élvonalban őt választották akkor az Év felfedezettjének. A Ferencvárosban 46 tétmérkőzésen 15 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, az Eintracht Frankfurt tavaly nyáron sajtóhírek szerint 6 millió euróért vásárolta meg, a német együttesben azóta viszont nem tudott bemutatkozni.

Lisztes hazatérése - még ha ideiglenes is - nem minden előzmény nélküli. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a Frankfurt első csapatában idén sem számolnak a fiatal magyarral, viszont kölcsönadnák annak érdekében, hogy rendszeres játéklehetőséget kapjon.

