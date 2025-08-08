2025. augusztus 8. péntek László
33 °C Budapest
Frankfurt, 2025. január 23.Ifjabb Lisztes Krisztián, korábban a Ferencvárosi TC, jelenleg a német Eintracht Frankfurt játékosa nyilatkozik Bogdán Ádámnak, korábbi válogatott kapusnak, a közmédia szakértőjének a labdarúgó Európa-liga
Sport

Visszatért a Fradi nagy ígérete az Üllői útra: kölcsönbe jön haza Lisztes Krisztián

MTI
2025. augusztus 8. 13:53

Lisztes Krisztián kölcsönjátékosként visszatért a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvároshoz.

A zöld-fehérek pénteken honlapjukon jelentették be, hogy megállapodtak a német Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurttal, ennek értelmében a 20 éves támadó az idény végéig szerepel majd újra nevelőegyesületében.

A FTC-legenda Lisztes Krisztián fia 2023 tavaszán robbant be a felnőtt csapatba, az élvonalban őt választották akkor az Év felfedezettjének. A Ferencvárosban 46 tétmérkőzésen 15 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, az Eintracht Frankfurt tavaly nyáron sajtóhírek szerint 6 millió euróért vásárolta meg, a német együttesben azóta viszont nem tudott bemutatkozni.

A magyar bajnokság híreiért, statisztikáiért és a friss hírekért kattints ide, a Sportonlinera!

Lisztes hazatérése - még ha ideiglenes is - nem minden előzmény nélküli. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a Frankfurt első csapatában idén sem számolnak a fiatal magyarral, viszont kölcsönadnák annak érdekében, hogy rendszeres játéklehetőséget kapjon.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
