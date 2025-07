Fontos bejelentést tett Kubatov Gábor: nagyon sok fradista várt már erre

Az új mezt már holnap magukra öltik a fradisták, sok újdonsággal vagy visszatérő elemmel találkozhatnak a szurkolók.

Visszatér a vízszintes csíkozáshoz az az új Fradi-mez, ami holnap, az FC Noah elleni Bajnokok Ligája selejtezős párharc visszavágóján már debütál is. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor Facebook-posztjából kiderül az is, hogy a címer az elmúlt évektől eltérően középen helyezkedik el.

Az elnök posztjában a kép tanúskodik arról is, hogy a zöld-fehérek új meze 100 százalékban PET-újrahasznosított fonálból készül, vagyis nagy gondot fordítottak a zöld szempontokra is. Emellett a nyakrész felső szalagjába is került újdonság: a "Fradi volt, Fradi lesz, míg a földön ember lesz" rigmust nyomtatták a mez belsejébe.

A BL-selejtezők párosításaihoz, eredményeihez kattints a Sportonlinera!

A Ferencváros 2-1-es előnyről kezdi az örmény Noah elleni visszavágót, a hétvégén pedig a bajnokságban is hazai nyitányt tart, akkor az NB I újonca, a Kazincbarcika érkezik majd az Üllői útra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapi kép: Kovács Tamás, MTI/MTVA