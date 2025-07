Hatalmas felfordulás jöhet a Forma 1-es naptárban: végleg eltűnik a legendás helyszín?

A Belga Nagydíj helyszíne, a Spa-Francorchamps pálya, amely az F1 egyik legikonikusabb versenypályája, egyszerre küzd biztonsági kihívásokkal és a versenynaptárban való helyének megőrzésével a sportág kereskedelmi érdekeinek változása közepette - számolt be a The Guardian.

Minden nyáron rajongók ezrei látogatnak el a belga vidékre, hogy tanúi lehessenek a Forma-1 egyik legromantikusabb csataterének. Az Ardennekben megbújó Spa-Francorchamps, amely az idei hétvégén a Belga Nagydíjnak ad otthont, a versenyzők számára beavatási szertartás, a rajongóknak zarándokhely, és sokak szerint a motorsport szíve-lelke.

Az 1950-es versenynaptárba való bekerülése óta a Spa beírta magát az F1 történelmébe. Mika Häkkinen merész kettős előzése Michael Schumacher és Ricardo Zonta ellen 2000-ben a sportág egyik legemlékezetesebb manővere. 2023-ban Max Verstappen a 14. helyről indulva aratott győzelmet egy lenyűgöző visszatérésben. Ayrton Senna ötször nyert itt, kedvenc pályájának nevezve a helyszínt, amit sok jelenlegi versenyző is hasonlóan érez.

KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

A 7 km hosszú, 19 kanyarból álló Spa a versenynaptár leghosszabb pályája, és az F1 legkülönlegesebb szakaszainak ad otthont. Ez sehol sem nyilvánvalóbb, mint az Eau Rouge és Raidillon kanyarkombinációnál, egy vak, emelkedő bal-jobb kanyarnál, amely egyenlő mértékben jutalmazza a precizitást és a bátorságot. Lewis Hamilton egyszer úgy írta le az élményt, mint egy gyomorforgató zuhanást, amely olyan érzést kelt, mintha minden egyszerre akarna felfelé jönni. "Elég nagy adrenalinlöket, amikor 320 km/órával mész" – ismerte el.

De ugyanaz a szakasz, amely ilyen izgalmat nyújt, tragédiát is hozott. 2019-ben Anthoine Hubert Formula 2-es versenyző a Raidillonnál vesztette életét egy nagy sebességű többautós ütközés után. Négy évvel később a 18 éves holland Dilano van 't Hoff ugyanannál a kanyarnál halt meg egy Formula Regional versenyen, ezúttal veszélyes esős körülmények között. A balesetek kísértetiesen hasonlóak voltak: egy autó elveszíti az irányítást, majd nagy sebességgel eltalálja egy másik, a dombon áthaladó jármű, amelynek alig van látási lehetősége.

A növekvő biztonsági aggályok miatt a Spa 2022-ben változtatásokat hajtott végre: visszaállították a kavicságyakat, áthelyezték a korlátokat, és néhány kifutóterületet kiszélesítettek. A kritikusok szerint azonban a változtatások nem mentek elég messzire a kanyar eredendő veszélyeinek kezelésében, különösen esőben, ahol a vízpermet és a láthatóság kritikus tényezővé válik. George Russell ezt úgy jellemezte, mint "autópályán vezetni szakadó esőben úgy, hogy kikapcsolod az ablaktörlőt".

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A biztonsági vita mellett a Spa a versenynaptárban elfoglalt helyéért is küzd; jövője, amelyet egykor érinthetetlennek tartottak, most veszélyben van. A sportban, amelyet egyre inkább kereskedelmi érdekek alakítanak, a Spa-hoz hasonló hagyományos pályák háttérbe szorulnak. A legutóbbi szerződéshosszabbítás megerősítette, hogy a Belga Nagydíj megmarad, de rotációs alapon. A Spa-t 2028-ban és 2030-ban is kihagyják a naptárból, potenciálisan váltakozva új helyszínekkel Thaiföldön, Argentínában vagy Ruandában. Egyesek szerint ez természetes fejlődés, mások szerint figyelmeztető jel.

A Netflix Drive to Survive sorozatának 2018-as megjelenése fordulópontot jelentett a Forma-1 számára, különösen az Egyesült Államokban. A Liberty Media tulajdonlása alatt a sportág drámai változáson ment keresztül méretben és közönségben egyaránt. Az austini Amerikai Nagydíj látogatottsága közel megduplázódott 2018 és 2022 között, és egy 2025-ös felmérés szerint az amerikai rajongók 73%-a tervezi, hogy ellátogat egy versenyre. Most, hogy az Apple TV állítólag az amerikai közvetítési jogokért versenyez az F1-film sikerének köszönhetően, a kereskedelmi óriás nem mutat lassulási jeleket.

A sportág növekvő vonzódása a glamúr iránt, amely olyan pályák felemelkedésében tükröződik, mint Las Vegas, Miami és Dzsidda, aggályokat vetett fel. Minden látványosság ellenére úgy tűnik, hogy a Forma-1 távolodik azoktól a hagyományoktól, amelyek felépítették. A Spa, Silverstone és Monza pályáknak most olyan újabb helyszínekkel kell versenyezniük, amelyek látványosabb csomagokat és mélyebb zsebeket kínálnak. Verstappen, a Spa nem hivatalos hazai hőse korábban azt javasolta, hogy a hagyományos pályák különleges státuszt érdemelnek a sportágban, mentesítve őket a rotáció vagy helyettesítés alól.

Az F1 mindig is a veszély és a dicsőség határán egyensúlyozott. De egy olyan korszakban, amelyet a kereskedelmi növekedés és a fokozott biztonsági előírások alakítanak, a Spa kényelmetlen dilemmát jelent. Nehézsége része a varázsának – a kiszámíthatatlan időjárás, a hibalehetőség, a nyersesség, amely egyre ritkábbnak tűnik. Ahogy a sport egyre inkább új piacok felé halad, a kérdés már nem csak az, hogy a Spa-nak maradnia kell-e. Hanem az, hogy a Forma-1 megengedheti-e magának, hogy elveszítse azt, amit képvisel.