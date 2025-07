Lázadás a gépek ellen: egyre hangosabbak a technikaellenesek a tenisz berkeiben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Wimbledonban bevezetett mesterséges intelligencia alapú vonalbírói rendszer hibái ellenére a technológia továbbra is pontosabb az emberi ítéleteknél a sportban, de egyre nagyobb hanggal követelik az átalakítását is - írta a The Guardian.

Idén a wimbledoni tenisztornán két érdekes történet bontakozott ki. Először arról szóltak a hírek, hogy 300 vonalbírót váltottak le mesterséges intelligenciával működő rendszerekre, majd néhány nappal később kiderült, hogy a technológia működésében zavaró hibák jelentkeztek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az elektronikus vonalbírói rendszer először nem vette észre, hogy Sonay Kartal labdája túlment a vonalon Anastasia Pavlyuchenkova elleni mérkőzésén, ami miatt az orosz játékos elvesztett egy játékot. Ironikus módon ez csak azért történt, mert egy hivatalnok véletlenül kikapcsolta a rendszert. Egy másik esetben Taylor Fritz ütését tévesen outnak ítélte a rendszer, pedig a labda négy lábbal a vonalon belül pattant. Itt a technológiát az zavarta meg, hogy egy labdaszedő még a pályán tartózkodott, amikor az amerikai játékos szerválni kezdett. A felháborodás közepette sokan figyelmen kívül hagyták, hogy Wimbledon valójában a 2007 óta használt Hawk-Eye rendszer továbbfejlesztett változatát alkalmazta. Néhány kellemetlen incidens ellenére a szélesebb valóság az, hogy a technológia sokkal pontosabb az emberi szemnél, és lényegesen kevesebb hibát vét. KATT! Friss hírek, élő eredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán! Kutatók már régen megállapították, hogy a vonalbírók a szoros esetek körülbelül 8%-ában tévednek. A játékosok ítéletei pedig még ennél is rosszabbak. Az IBM adatai szerint a tavalyi wimbledoni tornán a játékosok által kezdeményezett 1535 videózásból mindössze 380 (kevesebb mint 25%) vezetett a döntés megváltoztatásához. Vagyis amikor egy játékos úgy gondolta, hogy a labda kint volt, és videózást kért, az esetek háromnegyedében tévedett. A technológia használata mellett szól az is, hogy védi a sport integritását és a bírókat is. Manapság a szurkolók és fogadók nem egyszerűen vállat vonnak egy-egy vitatható döntésnél, hanem a közösségi médiában zaklatják a játékosokat és a bírókat, összeesküvés-elméleteket terjesztenek. A legutóbbi rögbi világbajnokságon Wayne Barnes bíró arról beszélt, hogy feleségét szexuális erőszakkal, gyermekeit pedig fizikai bántalmazással fenyegették. Ilyen feszült környezetben minden, ami segíti a bírókat, csak jó lehet. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A kutatások azt is kimutatták, hogy még a legjobb bírókat is tudattalanul befolyásolja a közönség. Egy tanulmányban 40 képzett labdarúgó-játékvezetőt kértek fel, hogy ítéljenek meg 47 incidenst egy Liverpool-Leicester mérkőzésen; a fele közönségzajjal, a kontrollcsoport csendben nézte a felvételeket. Azok, akik közönségzajjal nézték, jelentősen kevesebb szabálytalanságot (15,5%) ítéltek a Liverpool ellen, mint akik csendben figyelték az eseményeket. A sportban alkalmazott technológia kritikusai gyakran ellenállnak a változásnak és tökéletességet követelnek. De ahogy Voltaire mondta, a tökéletes a jó ellensége. Ehelyett azt kellene kérdeznünk: jobb és pontosabb-e a technológia, mint ami korábban volt, és van-e lehetőség további fejlesztésre? A Hawk-Eye ma pontosabb, mint amikor 2007-ben bevezették, és továbbra is fejlődni fog. A FIFA világbajnokságon és klubvilágbajnokságon alkalmazott VAR-rendszer – kevesebb késéssel és azzal, hogy a szurkolók láthatják a bírók által nézett ismétléseket – bizonyítja, hogy a technológia működhet. Matt Drew, a StatsPerform adatszolgáltató és sportintegritási vállalat integritási részlegének alapítója szerint egyértelmű, hogy a jövőben még több technológiai újítás várható. "Egyetlen rendszer sem 100%-osan tökéletes, de bizonyíthatóan pontosabbak, mint ha kizárólag emberi döntéshozatalra hagyatkoznánk" – mondja. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tavalyi mesterséges intelligencia konferenciáján már bemutattak egy olyan rendszert, amely valós időben elemezte egy műugró ugrását, azonnal megjelenítve az ugrás magasságát, a levegőben végzett forgások számát és azt, hogy mennyire voltak közel a lábai a törzséhez forgás közben. Az ugrás minden elemét szekvenciákra bontották, és mindent kevesebb mint egy tizedmásodperc alatt elemeztek. Ahogy a gépek térnyerése folytatódik, egyre több hagyomány tűnik majd el. Szeptembertől például az NFL a Hawk-Eye technológiával váltja fel a "láncos csapatot", azokat a tisztviselőket, akik a pályára sétálnak, hogy jelezzék az első lépéseket. Bár hiányozni fognak, az, hogy valaki megtippelje, hová kell helyezni a labdát, inkább a 18. századra emlékeztet, mint a 21.-re.

Címlapkép: Getty Images

