Milliós nyeremények, új játékok és női hősök: forr a levegő a hazai e-sport bajnokságán

Új játékkal és nagy nyereményekkel elindult a hetedik K&H MNEB nyári szezonja. A hetedik évad újdonsága a Mobil Legends: Bang Bang, amelyen belül 1,1 millió forint összdíjazás vár a versenyzőkre. A nyári szezonban a csapatok tovább gyűjthetik a pontokat az év végi Szuperkupára MLBB, R6S, Rocket League versenyszámokban is.

A tavaszi női CS2 szezonban összesen 7 csapat indult a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságon, akik különféle tárgynyereményekért és természetesen a rangos címért szálltak harcba. A mezőnyben több ismert és tapasztalt formáció is szerepelt: például a Békéscsabai E-sport Egyesület, valamint a Titanium Cloud, amely már évek óta kiemelten foglalkozik női játékosokkal, ezzel is elősegítve a női e-sport közösség fejlődését és láthatóságát. Rajtuk kívül, a Hungary W csapata is harcba szállt a győzelemért. A bajnokság mérkőzései során a versenyzők nemcsak egyéni tudásukat, de csapatmunkájukat, stratégiai felkészültségüket és versenyzői elhivatottságukat is megcsillogtatták. A tavaszi szezon végeztével egyértelművé vált, hogy a Hungary W csapata nemcsak az ország legjobb női CS2 együttese, hanem méltó képviselője is a hazai e-sport közösségnek a nemzetközi porondon.

Új korszak kezdődik a hazai e-sport életében

A K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság Magyarország legrégebben futó ligarendszerű bajnoksága, épp ezért a hetedik évad alkalmával új játékok is lesznek és más újdonság is, hiszen némileg változik a szabályrendszer. játékosokat. Az új évad dupla szezonja azonban nem csupán izgalmas versenyformátummal, hanem komoly téttel is kecsegtet: az összdíjazás 1 100 000 forint, és a szezon győztesei LAN döntőn mérkőznek meg az abszolút bajnoki címért.

A K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságon most először szerepel a Mobil Legends: Bang Bang (MLBB) versenyszám. A nyári szezon tehát mérföldkő a hazai MLBB közösség számára, hiszen ez az első alkalom, hogy a játék hivatalosan, komoly téttel és láthatósággal jelenik meg a nemzeti e-sport keretein belül.

„A K&H évek óta elkötelezetten támogatja az elhivatottságot a sport számos területében, így az e-sportban is. A K&H MNEB célja, hogy folyamatosan játéklehetőséget biztosítson a legaktívabb és legtehetségesebb hazai e-sportolóknak, miközben méltó elismerést is nyújt azoknak, akik évek óta szenvedéllyel képviselik ezt a fiatal, dinamikusan fejlődő sportágat” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

Az MLBB nyári szezon nyílt selejtezőkkel vette kezdetét, ahol az egyes selejtezők első két helyezettje jutott tovább az alapszakaszba – így összesen 4 csapat kvalifikált. Hozzájuk csatlakozik még 2 meghívott együttes, így 6 csapattal indul a verseny alapszakasza. A lebonyolítási forma egyfordulós körmérkőzés (Single Round-Robin), amely során minden csapat egyszer mérkőzik meg minden másik csapattal. Ez lehetővé teszi, hogy átfogó képet kapjunk a csapatok közötti erőviszonyokról. A körmérkőzéses alapszakasz TOP4 csapata kvalifikálja magát a rájátszásba, ahol végül eldől, ki lesz a szezon bajnoka. A nyári idény után a legjobbak meghívást kapnak egy exkluzív, élőben megrendezett Szuperkupa eseményre, ahol a szezonok legjobbjai feszülnek egymásnak a fődíjért és a végső győzelemért.

„A hazai e-sport fejlődése szempontjából kiemelten fontosak az olyan ligák, mint a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság, amelyek stabil versenykörnyezetet, szakmai színvonalat és valódi előrelépési lehetőséget biztosítanak a játékosoknak. Külön öröm számunkra, hogy az idei évadban a Mobil Legends: Bang Bang is hivatalos versenyszámként debütál, hiszen ez is azt mutatja, hogy a magyar e-sport egyre sokszínűbbé válik” – mondta Biró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség főtitkára.