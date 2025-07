Nagy egyéniség fejezi be a focit: ennyi elég volt Ivan Rakiticnek

A 37 esztendős középpályás Bázelben kezdte profi karrierjét, majd volt a Schalke 04, a Sevilla, az FC Barcelona és a szaúdi al-Sabáb futballistája. Utolsó idényét a Hajduk Splitnél töltötte.

A Svájcban született Rakitic a Sevillával 2014-ben és 2023-ban Európa-ligát nyert, a katalán csapattal pedig Bajnokok Ligája-győztes lett, ezenkívül négyszeres spanyol bajnok és kupagyőztes. A 106-szoros válogatott Rakitic horvát színekben a 2018-as vb-n második volt, majd 2020 szeptemberében mondta le a szereplést a nemzeti együttesben.

Rakitic saját X-oldalán is megerősítette a visszavonulását egy videóval. Ebben felidézte karrierje fontos állomásait a bázeli kezdetektől a Schalkéba, majd a Sevillába és Barcelonába igazoláson át karrierje legvégéig. Mint fogalmazott: a futballtól mindent megkapott, amit lehetett, többek között kupasikereket és bajnoki címeket, valamint a feleségét, gyermekei anyját is Sevillában ismerte meg.

