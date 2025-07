Indul a legnagyobb körverseny, a Tour de France: Pogacar vagy Vingegaard lesz a király 2025-ben?

Egymást követő ötödik kiírásban is Jonas Vingegaard és a címvédő Tadej Pogacar párharca várható az összetett győzelemért a holnap rajtoló 112. Tour de France országúti kerékpáros körversenyen.

A háromszoros bajnok szlovén és a kétszeres győztes dán kiválóság 2021 óta kibérelte magának az első és második helyet a francia háromhetes viadalon. Párharcuk összesítve rendkívül szoros volt ebben a négy kiírásban, ugyanis 84 szakasz és 13 667 kilométer teljesítése után - az időjóváírások nélkül - mindössze három másodperc a különbség az összidejük között Vingegaard javára. Amennyiben bukás vagy betegség nem szól közbe, minden valószínűség szerint ezúttal is kettejük - már így is korszakosnak tekinthető - párharcát követhetik majd nyomon a nézők három héten át.

Csapataik, a Pogacarért dolgozó UAE, valamint a Vingegaard-t támogató Visma-Lease a Bike is erős és rutinos segítőkkel várják a lille-i rajtot. Utóbbiban Valter Attila ezúttal sem lesz ott, a dán harmadik sikeréért dolgozik viszont a többi között a 2023-as Vuelta a Espanán győztes Sepp Kuss, a spanyol körversenyen 2018-ban diadalmaskodó, az idei Giro d'Italiát megnyerő Simon Yates, valamint az utóbbi sikerből nagy részt vállaló Wout van Aert is. Pogacart pedig elsősorban Adam Yates és az idén szárnyaló Joao Almeida segítheti negyedik sárga trikójához, amellyel beérné Chris Froome-ot és már csak egyetlen diadal választaná el az örökrangsor négy éllovasától.

A szlovén világbajnok az elmúlt szezonhoz hasonlóan domináns idén az egy- és többnapos versenyeken is: 22 versenynapján 11 győzelmet ünnepelhetett, legutóbb például a Critérium du Dauphinét nyerte meg nagy fölénnyel, amin Vingegaard mellett a tavalyi Tour harmadik helyezettje, az olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel is ott volt. Ráadásul Pogacar közel van egy jelentős mérföldkőhöz, ugyanis 99 profi győzelemmel várja a rajtot.

KATTINTS! Friss sporthírek, élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

Tavaly hat szakaszon tudott nyerni, összetettben pedig több mint hat perc feletti volt az előnye Vingegaard és kilenc percnél is több Evenepoel előtt. Riválisai akkor egy súlyos sérüléseket okozó bukás után érkeztek a Tourra, és amíg Pogacar felkészülése idén is zavartalan volt, addig Evenepoelé a decemberi, több csonttörést hozó edzésbalesete miatt nem volt zökkenőmentesm és Vingegaard-nak is ki kellett hagynia egy rövid időszakot a márciusi Párizs-Nizzán elszenvedett agyrázkódása miatt. Ezzel együtt is ideálisabbak voltak a dán hegyimenő Tour előtti hónapjai, mint egy évvel korábban, amikor sokáig még az indulása is kétséges volt.

Ezúttal is Pogacar számít a legnagyobb esélyesnek, az egyik, sportfogadással foglalkozó oldal mindössze 1,33-szoros pénzt fizet, amennyiben július 27-én, Párizsban ő áll a dobogó tetejére. Fő kihívója, a 3,5-ös nyereményszorzóval rendelkező Vingegaard a napokban arról beszélt, hogy a címvédő minden idők legjobbjai között van. Hogy mennyire kiemelkednek az összetettért harcolók közül ők ketten, azt jelzi, hogy a favoritok sorában harmadiknak számító Evenepoel végső sikeréért a feltett pénz 15-szöröse jár. Arra, hogy hazai versenyző öltse fel Párizsban a sárga trikót, Bernard Hinault 1985-ös diadala óta vár a francia publikum, kevéssé tűnik reálisnak, hogy erre épp negyven után kerül sor ismét.

Érdekes elosztású lesz az idei útvonal, az első tíz szakaszban sík, illetve dombos etapok kaptak helyet, valamint az első, ugyancsak sík időfutam. Bár már ebben a periódusban is alakulhatnak ki időkülönbségek az esélyesek között, a "farnehéz" verseny az első pihenőnap után érkezik el az igazán fontos szakaszokhoz az összetett szempontjából. Ezek között szerepel majd egy hegyi időfutam, illetve több olyan hegy megmászása, ahol Tour-győzelmei alkalmával Pogacar fölé tudott kerekedni Vingegaard.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Cycling Statistics X-oldal kiemelte: a háromhetes körversenyeket tekintve 2000 óta a legalább 150 kilométer hosszú szakaszok közül a Vif és Col de la Loze közötti 18. etap lesz a legkeményebb: a kilométerenkénti átlag szintemelkedés 33,9 méter a három kiemelt kategóriás hegyet tartalmazó útvonalon.

📊🇫🇷Tour de France 2025 is almost here.



📏3,320 kilometers

🔺51,082 meter of altitude gain

💧stage 18: hardest stage in 10 years (Col de la Loze)

💨5 possible bunchsprints

🚨stage 16: Mont Ventoux



🔗 all details: https://t.co/WytCSRISgx — Cycling Statistics 📊💛 (@StatsOnCycling) June 18, 2025

Az ezredforduló óta a legmagasabb értéket a két évvel ezelőtti francia háromhetes 17. etapja tudhatta a magáénak, akkor átlagosan 32,6 métert emelkedett kilométerenként az út. A 2023-as Tourt eldöntő szakaszon hangzott el a megrogyó Pogacartól az azóta már legendássá vált mondat a csapatrádióban: "meghaltam, végem". A mai napig ez volt az utolsó súlyos veresége a szlovén világbajnoknak, akinek az Hautacamon és a Mont Ventoux-n is akad törlesztenivalója Vingegaard-ral szemben.

Hogy ez sikerül-e, az a hagyományos párizsi körözéstől eltérő záróetapon dől el: a tavalyi párizsi olimpia útvonalában is szerephez jutott Montmartre háromszori megmászása miatt ezúttal aligha a szokásos mezőnyhajrá követi majd a hagyományosan a pezsgőzésről szóló utolsó szakaszt, így akár még ott is változhat az összetett állása.