Az utolsó szalmaszál a fehérvári focinak: megkegyelmezett a szövetség, még van egy kis idő

A Fehérvár FC és a székesfehérvári városvezetés közös beadványának megtárgyalása után a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) tíz nappal, június 16-ig meghosszabbította az NB II nevezési határidejét.

Ma délig nem adta le a nevezését az NB II következő szezonjára a Fehérvár FC, amely huszonöt év után készülhet ismét a másodosztályra. Azonban mint korábban megírtuk, a tulajdonosi viszonyokat nem éppen lehet rendezettnek kevezni: a kiesés után a jelenleg még tulajdonos Garancsi István a város polgármesterének címzett levelében leírta, hogy kész átadni jelképes egy forintért a klubot az önkormányzatnak.

Garancsi a levélben azt is írta, hogy ő maga már nem tervezi a nevezést leadni a fehérvári csapatnak, így a helyi szurkolók megijedtek, hogy ez akár a klub végét is jelentheti. A nevezési határidő eredetileg ma délben járt le, azonban a Magyar Labdarúgó Szövetség azt meghosszabbította: a fehérváriaknak most tíz napjuk, van idejük leadni a nevezést.

Az MLSZ az MTI érdeklődésére arra is kitért a pénteki tájékoztatásában, hogy a meghosszabbított határidő valamennyi nevezésre jogosult együttesre vonatkozik, minden klubnak június 16-ig van lehetősége benyújtani a nevezési dokumentációt.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA