Operatív Törzs: elfogyott a kínai vakcina

György István a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az oltási terv szerint a legidősebbek oltását a héten be tudják fejezni, és megkezdték a határőrök, rendőrök oltását.

György István ismertette a következő napok oltási tervét: a 80 éven felüliek oltását tervezik befejezni a héten. Több mint 100 ezer AstraZeneca vakcinát adhatnak be a háziorvosok. A kórházi oltópontokon Pfizer és Szputnyik V vakcinákkal oltják a legidősebbeket.

A háziorvosok folytatják a Moderna vakcinák beadását is, a Sinopharm vakcina mennyiség eloltásra került - ismertette.

Megkezdték a rendvédelmi szervek oltását is.

Ezen az oltási héten több mint 500 ezer vakcina beadására lesz lehetőség.

Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette a napi adatokat, amelyek ma rekordot döntöttek. Nem elegendő a rendelkezésre álló vakcina mindenki számára, aki oltást szeretne, ezért a veszélyeztetett csoportokat oltják először - mondta el. Ezért szeretnék a héten befejezni a legidősebbek oltását a héten. A vakcinaszállítmányok késése elmaradása miatt további forrásokat keresnek.

Bármelyik felajánlott vakcina jó, hatásos és biztonságos

- monta a tisztifőorvos, és az idősek családtagjait is felszólította: ne bizonytalanítsák el hozzátartozóikat. A fertőzöttek és az elhunytak között most már számos fiatal is található - tette hozzá, bár zömmel még mindig az idősek a legveszélyeztetettebbek.

Müller Cecília elmondta, hogy a brit mutáns nem csak fertőzőbb, hanem gyorsabban jelentkeznek a súlyosabb tünetek is. Ezért érdemes azonnal orvoshoz fordulni, hiszen most már a háziorvos is felírhatja a favipiravirt.

Jelenleg 3100 település érintett, vagyis a települések 98 százaléka

- mondta el. Azt is ismertette, hogy az elmúlt héten diagnosztizáltak átlagéletkora alig 44,5 év és az ehhez a korosztályhoz (40-49 év) tartozók teszik ki a megfertőződöttek negyedét. Azt is elmondta: a szennyvízadatok alapján a következő egy-két hétben sem lehet számítani javulásra.

