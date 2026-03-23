vérvétel
Egészség

Ez azért tényleg durva: egy hónapot kell várni egy sima vérvételre a Budapest-közeli nagyvárosban, sokan kiakadtak

Pénzcentrum
2026. március 23. 19:31

Többhetes, akár egy hónapos várólista alakult ki a vérvételeknél a szentendrei szakrendelőben. A betegek felháborítónak tartják a hosszú várakozási időt. Az egészségügyi szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a laborvizsgálatok alulfinanszírozottsága miatt kiterjedt, rendszerszintű problémáról van szó - derült  ki az RTL híradó riportjából.

A szentendreiek számára komoly bosszúságot jelent, hogy egy olyan egyszerű és mindennapos eljárásra, mint a rutin vérvétel, ilyen sokat kell várni.

Egy egészségügyi szakértő rávilágított arra, hogy a szentendrei eset korántsem egyedi. A probléma gyökere az, hogy a hazai laborvizsgálatok rendszerszinten alulfinanszírozottak. Ez a helyzet elkerülhetetlenül torlódásokhoz vezet az ellátásban.

Bár a páciensek joggal elégedetlenek a jelenlegi helyzettel, a szentendrei intézmény tájékoztatása szerint náluk az elmúlt két évben nem nőtt jelentősen a várakozási idő.
2026. március 23. hétfő
Emőke
13. hét
Március 23.
Meteorológiai világnap
Március 23.
A magyar-lengyel barátság napja
Március 23.
A magyar ejtőernyősök napja
Adósságlevél
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
