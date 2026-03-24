Rejtett büntetést kapott a nyakába a magyar egészségügy: elképesztő, ami a hazai kórházakra várhat

A kormány bevezette az egészségügyi intézmények úgynevezett „tolerálható adósságának" fogalmát, és 15,5 milliárd forintot különített el a kórházi tartozások rendezésére. A kifizetések azonban a korábbi ígéretekhez képest hónapokat csúsznak. Ennek következtében a rendszer működését továbbra is a beszállítók kénytelenek hitelezni - számolt be a 444.hu.

A keddi Magyar Közlönyben megjelent szabályozás értelmében az állami, önkormányzati és egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál ezentúl meghatároznak egy hivatalosan elfogadhatónak minősített adósságszintet. A kormány 15,5 milliárd forintot biztosít az adósságok rendezésére. Ennek elosztásáról és kiutalásáról a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) gondoskodik március 31-ig.

Az érintett intézményeknek április 30-ig kell felhasználniuk az összeget, szigorúan a tartozásaik kifizetésére. A kapott pénz nem fordítható felújításra, beruházásra vagy fejlesztésre. Szintén tilos belőle a fenntartóval szembeni adósságok rendezése. A források jogszerű felhasználását a NEAK augusztus 31-ig utólag ellenőrzi.

A most kiutalt 15,5 milliárd forint annak a 95,5 milliárdos adósságrendezési csomagnak a fennmaradó része, amelyet a kormány tavaly év végén jelentett be. Ebből a keretből 80 milliárd forintot már februárban folyósítottak. Bár Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban januári kifizetést ígért, a csúszás miatt a beszállítók csak április végén jutnak hozzá a pénzükhöz.

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az új intézkedéssel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a "tolerálható adósság" valójában egy rejtett szankció, egyfajta büntetés a rendszerben. Hozzátette, hogy a kifizetések folyamatos halogatása komoly problémát jelent. Ez ugyanis azt eredményezi, hogy az állam hónapokon keresztül a beszállítókkal hitelezteti a hazai egészségügy működtetését.