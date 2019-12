Megérte kivárni? Így alakulnak majd a lakásárak 2020-ban

Az idei évben az ingatlan- és jelzáloghitelpiacot több jelentős hatás érte, amelyek követeztében az év második felében jól látható változások következtek be a több éve folyamatosan növekvő piacon. A kormányzati intézkedések közül a családvédelmi és otthonteremtési kedvezmények, valamint az új szuperállampapír bevezetése is látható módon befolyásolta az ingatlanpiac egészét, amely jelenleg a változó környezethez próbál alkalmazkodni, így a szokásosnál is nehezebb előrejelzést adni a következő évben várható mutatószámokról, tendenciákról. A szakértők várakozásai szerint az inkább pozitív árváltozás mellett, csökkenő forgalomra és stagnáló hitelpiacra lehet számítani 2020-ban.

A gazdasági fundamentumok és 2020-as makrogazdasági várakozások alapján növekvő előrejelzés adható az ingatlan- és jelzáloghitelpiacokra több szempontból is. A háztartások egyre stabilabb helyzete, az alacsony munkanélküliség és a béremelkedés kedvezőbb lehetőségeket biztosíthat a családoknak, amelyek kiegészülve a további kormányzati támogatásokkal jelentősen megnövelheti az otthonteremtési céllal vásárlók arányát az ingatlanpiacon. A kedvező hitellehetőségek, az alacsony kamatkörnyezet és a folyamatos GDP növekedés pedig a piac egészére hathat pozitívan a következő időszakban - írja közleményében a Duna House.

A gazdasági stabilitás mellett az ingatlanpiaci keresletben és kínálatban azonban több egyelőre még nem teljesen látható folyamat befolyásolhatja a következő évet. Egyik legjelentősebb az újépítésű ingatlanok piacán januártól érvénybe lépő áfaemelés, amely várhatóan már 2020-ban kevesebb bejelentett új beruházást fog eredményezni. Az áremelkedés fő hajtóereje így ebben a szektorban az áfaváltozás lesz, amit a szűkülő kínálati tényező tovább növelhet. Ezen piaci szegmens változásai befolyásolhatják a piac jelentősebb részét kitevő használtlakások területét is, akár itt is árfelhajtó hatást elérve. Kedvező hír lehet a lakást keresők szempontjából, hogy az idei év második felében a használtlakáspiacon folyamatosan bővült a kínálat, így tudnak miből választani a vásárlók és az alkupozíciójuk is erősödhet.

Az ingatlanpiac befektetői oldalát vizsgálatánál egyértelműen látszódik, hogy a Magyar Állampapír Plusz jelentősen befolyásolta a potenciális ingatlanbefektetőket, akiknek száma érezhetően csökkent a második félévben, ami az ingatlanpiaci forgalomban is megmutatkozott. Ezt a kieső forgalmat pótolhatja az otthonteremtési támogatások segítségével érkező családok megjelenése az ingatlanpiacon. Itt a kibővített CSOK, falusi CSOK és támogatott jelzáloghitelek mellett a szabadfelhasználású Babaváró támogatások jelentős része is az ingatlanpiacra érkezhet, de ennek tömeges megjelenésére még mindig várnak a szakemberek. A budapesti ingatlanpiac nemzetközi összehasonlításban továbbra sem számít túlértékeltnek, így megmaradhat a külföldi befektetők folyamatos érdeklődése.

2020-as várakozások

Ezek alapján a Duna House vezetése az idei évben megtapasztalt, változatosabb időszakokra és nehezebben kiszámítható környezetre számít a lakóingatlanok piacán. Forgalom tekintetében 130-150 ezer közötti adás-vétel zárulhat a következő évben, amelynek volumene így akár az idei tranzakciós szám alatt is maradhat. Árak tekintetében továbbra is 3-7 százalékos emelkedésre lehet számítani általánosságban, de egyes ingatlantípusok és lokációk esetében akár már csökkenés is elképzelhető. A változások az értékesítési idő növekedésével járhatnak és az ingatlanközvetítői szerepkör is erősödhet a körülmények hatására.

A jelzáloghitelezés piacán a kihelyezett hitelek volumenében stagnálással, esetleg enyhe növekedéssel számolnak az ingatlanközvetítő cégnél. Az idén bevezetett Babaváró támogatás volumenében maradhatnak az idei mutatók, a kezdeti igénylési boom után a csökkenő lendületet jövőre az ideihez képest dupla akkora időszak egyenlítheti ki.

