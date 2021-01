Indul a januári bírság-dömping: akár 300 ezret is fizethetsz, ha erre nem figyelsz

A hagyomány szerint január 6-án, vízkereszt napján bontjuk le a karácsonyfát. Az azonban korántsem mindegy, hogy szabadulunk meg a leselejtezett fenyőtől. A kellemetlenségek és az esetleges, akár több tízezres-százezres büntetések elkerülése végett a Pénzcentrum utána járt, mi a teendő a feleslegessé vált karácsonyfákkal, valamint hogy milyen alternatív felhasználási módok közül választhat az, aki maga hasznosítaná újra a fáját.

A karácsony vízkereszt napjával ér véget, hagyományosan tehát ezen a napon szokás lebontani a karácsonyfákat. Attól azonban óvva intenénk mindenkit, hogy még ezen a napon is csillagszórózzon valaki a fán vagy az ünnep emlékére alágyújtson egy gyertyát, vagy hasonló, hiszen az akár már novemberben kivágott fenyő mostanra egészen biztosan csontszárazak. Nem véletlen, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is figyelmeztet, a karácsonyfák jellemzően januárban emelik meg a lakásokban keletkezett tűzesetek számát, mivel sokan még ilyenkor is, csillagszóróznak, gyertyát gyújtanak a fánál, ami viszint már igencsak kiszáradt - ez pedig könnyen vezethet katasztrófákhoz.

Ezért is fontos, hogy a karácsonyfánkat a lehető legtudatosabban, a szabályokat betartva dobjuk ki az ünnepek után. Mutatjuk, mire kell figyelni a karácsonyfa kidobásakor, illetve miként lehet elkerülni az akár 300 000 forintos büntetést.

Nehogy az ablakon dobd ki!

Évről-évre hallani olyan eseteket, hogy lakóházakból hajigálják ki a karácsonyfákat. Ez szörnyen veszélyes, elég egy véletlenül arra tévedő járókelő, és akár tragédia is lehet a lustaság végkimenetele - amiért ráadásul minket terhel a felelősség. Ha felvinni sikerült a fát, vegyük a fáradtságot arra is, hogy levisszük, nem lehajítjuk..

Nem mindegy tehát, ki, miként szabadul meg a karácsonyfájától, az ajánlásokra érdemes figyelni, hiszen a nem megfelelően kihelyezett fákért adott esetben büntetés is kiszabható. Az a személy ugyanis, aki az előírtaknak nem megfelelően dobja ki a karácsonyfát, tetten érés esetén

köztisztasági szabálysértési eljárásba fogható, aminek a helyszíni bírsága 5 - 50 ezer forint között lehet. Feljelentés esetén azonban a hatóság akár 300 ezer forintra is büntethet.

Köztisztasági szabályt (196. §473) sért, aki

a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,

b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

(2) Aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el.

(2a)474 Köztisztasági szabálysértés miatt nem vonható felelősségre az a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékos személynek minősülő személy, aki az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott cselekményt a felügyelete alatt lévő vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutyára vonatkozóan követi el.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldeken a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.

Így szabadulj meg tőle



Budapesten a karácsonyi ünnepeket követően az FKF szervezetten gyűjti össze és szállítja el a fenyőfákat. Minden évben mintegy 500 000-600 000 darab kerül kidobásra, ezt a mennyiséget kell kezelni, illetve a hasznosításukat megoldani.

A társaság tapasztalatai szerint egyébként Vízkeresztet, azaz január 6-át követően kezdődik az igazi kihelyezési dömping, amely általában 1-1,5 hónapig tart. Ilyenkor úgynevezett fenyőfa járatok szállítják el a már feleslegessé vált karácsonyfákat. Ezt megelőzően, illetve ezt követően a normál hulladékszállító célgépek gyűjtik össze az örökzöldeket. A társaság minden évben arra is felhívja a figyelmet, hogy

a lakosság több lehetőség közül is választhat: a kukák mellé, vagy a kijelölt gyűjtőhelyek egyikére teheti ki a fákat. Az első esetben azonban figyelni kell arra, hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.

A lakosok egyébként kijelölt gyűjtőhelyekre is elvihetik a fáikat, az ilyen helyek listáját a társaság honlapján közlik.A gyakorlat szerint a kiszolgált tűlevelűeket először aprítják, majd ezt követően a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek. A fenyőfa a magas gyantatartalom miatt ugyanis kitűnő tüzelőanyag, melyből az elégetéssel több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak fűtési hőt, és villamos áramot.

Otthon ugyanakkor nem ajánlatos elégetni a fenyőfát, mert a lakossági kályhákat, kazánokat és a kéményeket is károsíthatja a gyanta - ráadásul még a környezetet is szennyezi a füstje. A szemétégetőben speciális eljárással égetik el a hulladékot, így ők nem károsítják a környezetet.

Bárki újrahasznosíthatja

Ahogy erről az eddigiekben írtunk, sokan egyszerűen csak a szemétbe vetik a fenyőfát, így karácsony után rengeteg fa landol a kukák mellett. Azoknak, akiknek kertjük vagy kisebb földjük van, éppen ezért érdemesebb lenne újrahasznosítani a fenyőt. Elsőre talán ez furának tűnhet, pedig elég sok hasznos dologot készíthetünk az ünnepi fából - szedte össze tavaly a HelloVidék:

1. Használd az ágakat talajtakaráshoz. Vágd le a hosszú ágakat és takard be velük például az évelő növények ágyásait. Ez különösen akkor hasznos, ha az évelők érzékenyek a fagyos időre

2. Készíts egy új komposzt rakást. Az új komposzthalom legjobb alapja lehet a vékony ágak rétege - beleértve az örökzöld ágakat is. Ez enged egy kis légáramlást a halom alján, és az ágak idővel lebomlanak. Vágd össze a fenyő ágait, majd helyezd őket a komposztláda aljára. Ezután jöhetnek a konyhai maradékok, növények, levelek.

3. Egy másik hasznos megolás a kertben: tedd bele az ágakat a mulcsba! Vágd kisebb darabokra az ágakat és szórd szét a kertben vagy az ágyásaid között. Nem csak a talaj lesz érte hálás, ahogy szép lassan lebomlanak a fenyőágak, de te is érezheted még egy kis ideig a fa illatát.

4. Darabold fel és tedd el az ágakat. Veteményezéskor viszont jusson eszedbe, hiszen a megásott lyukakba érdemes egy-két szál fenyőt elrejteni - a borsó kifejezetten kedvelni fogja, ha fenyővel dúsított földbe vetjük el.

Címlapkép: Getty Images