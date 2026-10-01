Bár a kormány korábban a jelzáloghitelek kamatstopjának szeptember végi kivezetését ígérte, a határidőben meghozott döntés hiányában az intézkedés továbbra is érvényben marad.
Drasztikus lépésre szánta el magát a kormány Ferihegyen: komoly tiltást vezethetnek be
Munkacsoportot hozott létre a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a ferihegyi repülőtér éjszakai forgalmának felülvizsgálatára, mivel a járatok száma a mélyalvási időszakban rendszeresen meghaladja a megengedett határértéket. Az érintett budapesti kerületek szigorúbb korlátozásokat követelnek, hiszen a folyamatos éjszakai zajterhelés több tízezer környékbeli lakos nyugalmát zavarja.
A 2019 óta érvényben lévő szabályozás szerint este 22:00 és reggel 6:00 óra között legfeljebb ötven, míg az éjféltől hajnali 5:00 óráig tartó mélyalvási időszakban maximum hat kereskedelmi repülőgép közlekedhetne a légikikötőben. Ettől a jogszabályok alapján elvileg csak kivételes esetekben, hatósági engedéllyel lehetne eltérni, a légitársaságok azonban a gyakorlatban rutinszerűen használják ki ezt a kiskaput - írja a 24.hu.
A HungaroControl nyilvános adatai szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gépmozgást rögzítettek a legszigorúbban védett éjszakai órákban. Ez a megengedett hat helyett napi átlagban 9,2 le- és felszállást jelent. A statisztikákból kiderül, hogy a vizsgált 90 napból 65 alkalommal lépték túl a limitet. A legkirívóbb eset 2026. január 6-án történt, amikor egyetlen éjszaka leforgása alatt, éjfél és hajnali öt óra között harminc repülőgép landolt vagy szállt fel Ferihegyen.
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