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Typical old panel apartment with a lot of windows from Budapest, Hungary, as a texture or for background, real photo
Otthon

Panel vagy tégla? Most jól meg kell gondolnia minden vásárlónak és eladónak, mi a következő lépése: súlyos milliók múlhatnak ezen

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 14:04

Egyre jobban nyílik az olló a budapesti lakáspiac két nagy szegmense között. A panellakások ára a tél végi csúcs óta hónapról hónapra csökken, júliusban az idei mélypontjára ért, miközben a téglalakásoké tovább emelkedett, és éppen az idei csúcsát érte el. Az eredmény: a két ingatlanfajta közötti árkülönbség, amely tavasszal átmenetileg összeszűkült, mostanra újra több mint 20 százalékra tágult.

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A panellakások négyzetméterára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8 százalékkal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A csökkenés nem egyetlen hónap kilengése: a tavaszi és a nyári hónapokat összevetve is egyértelmű a lefelé mutató irány - közölte a DunaHouse.

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A téglaépítésű lakások viszont stabilak maradtak, sőt tovább drágultak: a tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedtek, és júliusban érték el az idei legmagasabb átlagos négyzetméterárukat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el, ez adja az árolló újranyílását.

A különbség látványos. Tavasszal a panellakások átlagos négyzetméterára már csak 11 százalékkal maradt el a téglaépítésűekétől - a két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21 százalékra nyílt, vagyis gyakorlatilag visszaállt az év eleji, tág szintre.

Érdekesség, hogy mindezt a piac egésze alig érzékeli. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, tavaszról nyárra nagyjából 1 százalékkal még emelkedett is – vagyis általános árcsökkenésről szó sincs. A látszólagos nyugalom azonban két ellentétes folyamat eredője. A magyarázat a piac összetételében látszik, a budapesti használt lakáspiac mintegy négyötödét a téglaépítésű lakások adják, és ezek drágulása bőven ellensúlyozza a jóval kisebb súlyú panelszegmens visszaesését az átlagban. Négyzetméterre vetítve a panel esése valójában nagyobb, mint a tégla emelkedése. A piac egésze mégis stabilnak tűnik, mert a súlyát tekintve a tégla adja meg az alaphangot.

A panel ingatlan a leggyorsabban reagál a kereslet változására, mert itt a legnagyobb az első lakásvásárlók és a befektetők súlya, és ez a réteg lett most óvatosabb. A téglalakások keresletét szélesebb vevőkör adja, ezért az stabilabb

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- mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Mit jelent vevőnek és eladónak?

A panel vevői oldala most egyértelműen jobb helyzetbe került, mert nem csak az árak csökkentek, de nagyobb az alkutér is. Panelt eladni viszont értelemszerűen nehezebb lett - erre a helyzetre csak a reális, piackövető árazás lehet a megoldás, és a túlárazott hirdetésre egyre kevésbé lesz érdeklődő. A téglalakások tulajdonosai stabilabb piacra számíthatnak, itt az árak egyelőre nem csökkennek.

"Ha ez az irány folytatódik, az árolló tovább tágulhat. A panel alakulása lesz az egyik legjobb mutató: ha itt megáll a csökkenés, az a teljes piac stabilizálódását jelzi majd, ha nem, az a lassulás elmélyülésére figyelmeztet." - tette hozzá Szegő Péter.
Címlapkép: Getty Images
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