Egy másik vállalkozási szerkezet rajzolódik ki Magyarországon, mint öt évvel ezelőtt.
Panel vagy tégla? Most jól meg kell gondolnia minden vásárlónak és eladónak, mi a következő lépése: súlyos milliók múlhatnak ezen
Egyre jobban nyílik az olló a budapesti lakáspiac két nagy szegmense között. A panellakások ára a tél végi csúcs óta hónapról hónapra csökken, júliusban az idei mélypontjára ért, miközben a téglalakásoké tovább emelkedett, és éppen az idei csúcsát érte el. Az eredmény: a két ingatlanfajta közötti árkülönbség, amely tavasszal átmenetileg összeszűkült, mostanra újra több mint 20 százalékra tágult.
A panellakások négyzetméterára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8 százalékkal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A csökkenés nem egyetlen hónap kilengése: a tavaszi és a nyári hónapokat összevetve is egyértelmű a lefelé mutató irány - közölte a DunaHouse.
A téglaépítésű lakások viszont stabilak maradtak, sőt tovább drágultak: a tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedtek, és júliusban érték el az idei legmagasabb átlagos négyzetméterárukat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el, ez adja az árolló újranyílását.
A különbség látványos. Tavasszal a panellakások átlagos négyzetméterára már csak 11 százalékkal maradt el a téglaépítésűekétől - a két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21 százalékra nyílt, vagyis gyakorlatilag visszaállt az év eleji, tág szintre.
Érdekesség, hogy mindezt a piac egésze alig érzékeli. A használt lakások átlagos négyzetméterára összességében stabil maradt, tavaszról nyárra nagyjából 1 százalékkal még emelkedett is – vagyis általános árcsökkenésről szó sincs. A látszólagos nyugalom azonban két ellentétes folyamat eredője. A magyarázat a piac összetételében látszik, a budapesti használt lakáspiac mintegy négyötödét a téglaépítésű lakások adják, és ezek drágulása bőven ellensúlyozza a jóval kisebb súlyú panelszegmens visszaesését az átlagban. Négyzetméterre vetítve a panel esése valójában nagyobb, mint a tégla emelkedése. A piac egésze mégis stabilnak tűnik, mert a súlyát tekintve a tégla adja meg az alaphangot.
A panel ingatlan a leggyorsabban reagál a kereslet változására, mert itt a legnagyobb az első lakásvásárlók és a befektetők súlya, és ez a réteg lett most óvatosabb. A téglalakások keresletét szélesebb vevőkör adja, ezért az stabilabb
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Mit jelent vevőnek és eladónak?
A panel vevői oldala most egyértelműen jobb helyzetbe került, mert nem csak az árak csökkentek, de nagyobb az alkutér is. Panelt eladni viszont értelemszerűen nehezebb lett - erre a helyzetre csak a reális, piackövető árazás lehet a megoldás, és a túlárazott hirdetésre egyre kevésbé lesz érdeklődő. A téglalakások tulajdonosai stabilabb piacra számíthatnak, itt az árak egyelőre nem csökkennek.
"Ha ez az irány folytatódik, az árolló tovább tágulhat. A panel alakulása lesz az egyik legjobb mutató: ha itt megáll a csökkenés, az a teljes piac stabilizálódását jelzi majd, ha nem, az a lassulás elmélyülésére figyelmeztet." - tette hozzá Szegő Péter.
A vendégpolgárőrök az első szakaszban a rendőrség által meghatározott, közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, a fogadó fővárosi polgárőrségek tagjaival közösen látnak el szolgálatot.
Élhetetlenné teszi a magyar városokat a klímaváltozás? Ezt a megoldást találták a kutatók: nem mindenkinek fog tetszeni
Hogyan védekezhetnek a magyar városok a hőség ellen? - erről értekezik egy friss tanulmány.
Ezen a 25 településen lesz szúnyoggyérítés a héten: elszaporodtak az inváziós fajok, muszáj lépni kell
A ház körüli kisebb vizeknél a szervezett biológiai gyérítés nem lehetséges, így csak az emberek odafigyelésével és aktív közreműködésével csökkenthető a szúnyogok terjedése.
A paksi helyzet rámutatott, miért lesz hosszú távon kulcskérdés a termelés, a tárolás és a felhasználás összehangolása.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
A legtöbb kezdeményezés mögött ugyanaz a probléma áll: az öregedő társadalom, a fiatalok elvándorlása és a vidéki települések fokozatos kiürülése.
Vége lehet a méregdrága klímaszámlák korának? Meglepő megoldással hűtenék le a felforrósodott városokat
A tetőkről összegyűjtött esővíz célzott felhasználásával csökkenthető a hőhullámos napok száma és mérsékelhető a légkondicionálás iránti igény.
Új módszerrel fosztják ki a gyanútlan lakástulajdonosokat: 600 milliós csalássorozatot állítottak meg az utolsó pillanatban
A nyomozás adatai szerint a bűncselekmény-sorozat már legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten.
A nyári hőségben könnyen megugorhat a villanyszámla, ha a háztartási gépeket és a klímát nem tudatosan használjuk.
A miniszterelnök szerint nem társadalmi egyeztetés zajlik az államfő kiválasztásáról, hanem ajánlásokat kértek, és a folyamat a végéhez közeledik.
Bár júliusban még tovább emelkedtek a hirdetési árak, az éves növekedés üteme országosan és Budapesten is mérséklődött.
Megtaláltuk! Ide vonult vissza a világ zajától Demjén Ferenc: lovak, halastó, medence is van a Városliget méretű farmon
"Nekem az életemben, hogy egy ilyen helyen élhetek és egy ilyen helyen pihenhetem ki magam, az nagyon sokat számít. Lelki megnyugvást ad; visszaköltöztem a természetbe."
Újabb rezsicsökkentés élesedik 2026 őszén: tényleg tízezreket spórolhat ezzel sok magyar háztulaj, aki most kivár?
A tűzifa áfája már ősszel 27 százalékról 5 százalékra csökkenhet, ami több százezer magyar háztartás számára jelenthet könnyebbséget.
Döbbenetes szakadék a magyar lakáspiacon: van olyan vármegye, ahol egyetlen új lakás sem épült a tavasz óta
Az első félévben 22 százalékkal több lakás épült, mint egy évvel korábban, a kiadott építési engedélyek száma pedig még nagyobb, 29 százalékos ugrást mutatott
Elképesztő fordulat a magyar lakáspiacon: kétszer akkora házat kapsz ugyanazért a pénzért, ha átléped ezt a határt
a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul.
Kész, ennyi volt? Elérhetetlen álom lett a saját lakás Magyarországon, drasztikus lépésekre készülnek
A lakásárak ugrásszerű növekedése miatt tömegek számára vált elérhetetlen álommá az első saját lakás megszerzése.
A grillezés a nyári étkezések egyik legkedveltebb formája, a meleg időjárás azonban a kórokozó, romlást okozó baktériumok gyorsabb szaporodásának is kedvez.
Rendkívüli korlátozást vezettek be Magyarországon: az ország 90 százalékán azonnal betiltották ezt a kerti tevékenységet
A rendkívüli, az ország 90 százalékát érintő aszály miatt a kormány vízkorlátozásokat vezetett be az ivóvízhálózaton a folyamatos lakossági ellátás biztosítása érdekében.
Kettészakadt a magyar albérletpiac: elképesztő roham indult ezekben a városokban, alig maradt kiadó lakás
A ponthatárok kihirdetése után beinduló albérletpiaci főszezon idén jóval visszafogottabban rajtolt,
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.