Vérengző fenevadak gyilkoltak Fejérben: hónapokig rettegésben élt a falu - most léptek

A Fejér megyei Alap község lakóit sokkolta a hír: három harci kutya – köztük két pitbull jellegű – több alkalommal is agresszívan viselkedett, halálra martak két másik kutyát, és megtámadtak egy postást. Az önkormányzat hónapok óta próbált intézkedni, de a gazdák figyelmen kívül hagyták a felszólításokat. Most végre léptek: a kutyákat befogták, a tulajdonosokat pedig öt évre eltiltották az állattartástól.

A múlt héten Alap községben több súlyos kutyatámadás történt, amelyek alapjaiban rendítették meg a helyi közösség biztonságérzetét. Három "harci kutya" – köztük két pitbull jellegű – több alkalommal is agresszívan lépett fel: legalább két másik kutyát halálra martak, és egy, munkáját végző postást is megtámadtak - számolt be róla a Feol.hu.

Az önkormányzat korábban már többször is figyelmeztette a kutyák gazdáit, hogy az állataik veszélyt jelentenek a lakosságra. A tulajdonosok azonban minden felszólítás ellenére sem hozták meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. Pénzhiányra hivatkozva nem építettek megfelelő kerítést, és nem gondoskodtak a kutyák megfelelő oltásáról sem.

A sorozatos támadások után az önkormányzat nem halogathatta tovább a cselekvést: a gyepmester bevonásával az állatokat befogták, és a gazdákat öt évre eltiltották a kutyatartástól. A kutyák jelenleg a gyepmesteri telepen vannak karanténban, sorsukról a hatályos jogszabályok szerint 45 napon belül döntenek.

A harci kutyák – ideértve a pitbull fajtákat, a staffordshire terriereket és más erősen domináns, nagy erejű kutyákat – nem átlagos házi kedvencek. Ezek az állatok eredetileg őrző-védő vagy küzdősportokra nemesített fajták, amelyek különösen erős harapással, magas fájdalomtűréssel és domináns ösztönökkel rendelkeznek. Tartásukhoz megfelelő szakmai ismeret, állandó felügyelet, erős fizikai és pszichológiai kontroll, valamint biztonságos tartási környezet szükséges - emelte ki a lap.